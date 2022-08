“Necesito encontrar a mi hijo, necesito saber qué pasó con mi hijo. Estoy desesperada…”.

Ese es el clamor de Brenda Maldonado Rivera, quien desde el pasado 20 de agosto vive en la desesperación de no conocer el paradero de su hijo, Josbriel Rivera, de 28 años, quien fue visto por última vez en una gasolinera del municipio de Vega Baja.

“Cualquier información, cualquier detalle, por el más mínimo que sea, por favor, comuníquese con las autoridades. Necesito encontrar a mi hijo. Es muy desesperante. Yo sé que el pueblo me va a ayudar…”, suplicó entre lágrimas la mujer.

Josbriel, padre de un pequeño de cinco años, fue visto por última vez a la 1:34 a.m. del 20 de agosto en una gasolinera del barrio Algarroba, en Vega Baja. Según su madre, entonces, se supone se dirigiera a San Juan a buscar a su compañera sentimental, quien asistía a un concierto, pero nunca llegó a recogerla. “Ahora mismo no tenemos ningún dato que nos pueda llevar a esclarecer qué sucedió”, expresó.

PUBLICIDAD

Por los pasados nueve días la familia -gracias al apoyo de amistades- ha hecho grupos de búsqueda con la esperanza de obtener respuestas, ya que, dijo, la Policía no le ha provisto información con la regularidad que esperaban. “La Policía y el Gobierno te limitan. Estoy desesperada y si tengo que pernoctar en Fortaleza, si tengo que pernoctar en el Capitolio lo voy a hacer, pero necesito una respuesta, la cual no me están dando”, señaló Maldonado Rivera.

Josbriel Rivera. (Suministrada)

La progenitora sostuvo que es ella –al igual que el padre de Josbriel- quienes constantemente llaman a la Policía en busca de información. En ocasiones, agregó, son ellos quienes comparten con la Uniformada datos que llegan a su conocimiento para investigación.

“Entiendo que la Policía no tiene los recursos, pero el no tener la sensibilidad de una llamada, al menos diaria, diciendo: ‘Tengo información, no la tengo señora Brenda Isabel, pero seguimos en la búsqueda’. Yo creo que serían palabras de aliento”, dijo, por su parte, Vivian Maldonado Robles, amiga de la familia.

El Nuevo Día solicitó información a la Policía sobre este caso, pero al momento, no se ha recibido respuesta.

En medio de su dolor, Maldonado Rivera reclamó hoy la implementación de la “Ley Habilitadora para implementar el Plan de Alerta Ashanti”, firmada por el gobernador Pedro Pierluisi el 12 de mayo del año pasado, pero que permanece inactiva, denunció el representante Edgardo Feliciano Sánchez. De hecho, la alerta no se utilizó en la desaparición de Josbriel.

“Es lamentable que el Negociado de la Policía al día de hoy no esté cumpliendo con esta ley y tengamos familias sufriendo la desaparición de ser querido. Esto se creó con el único fin de salvar vidas y que nuestras familias no sufran”, denunció Feliciano Sánchez sobre el mecanismo.

PUBLICIDAD

La Ley Ashanti debe ser activada de manera expedita por el Negociado de la Policía ante las denuncias de personas mayores de 18 años desaparecidas y cuya seguridad esté comprometida, incluso a causa de un secuestro. La alerta debe difundirse lo más pronto posible -una vez presentada la querella- y en repetidas ocasiones siguiendo las guías del Sistema de Alerta de Emergencias.

Mientras, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) debe hacer disponible los carteles electrónicos (billboards) ubicados en las vías públicas para la emisión de la alerta. Esto tampoco está ocurriendo. “Si al día de hoy esta ley hubiese estado en acción, quizás esta madre no estuviese pasando este dolor”, afirmó Feliciano Sánchez.

La familia de Josbriel ha colocado imágenes del joven con sus datos e información de las autoridades a través de billboards que ubican en la PR-22 y en la PR-2, pero es una iniciativa que han logrado costear gracias a la ayuda de amistades, esto a pesar de lo dispuesto en la ley.

El legislador explicó que el pasado 24 de junio le cursó una carta al secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, denunciando el incumplimiento del estatuto y, al día de hoy, no ha recibido respuesta. “La Alerta Rosa funcionó y hace poco se logró salvar la vida de una mujer de Caguas, así que, si esta hubiese funcionado como dios manda, quizás esta madre que está aquí no estuviera sufriendo lo que está sufriendo”, aseveró el representante popular sobre el mecanismo que se utiliza durante desapariciones o secuestros de mujeres.

PUBLICIDAD

“Esto no debe de esperar, esto no debe ni estar en una gaveta, porque esto no es un capricho, esto es una necesidad ante la sociedad”, puntualizó Maldonado Robles.

Al momento de su desaparición, Rivera Maldonado vestía un hoodie rojo, una mahón azul desgarrado y tenis blancos. Majeaba un auto Infinity, colo gris, que tenía una abolladura en las puertas del lado derecho. La tablilla del vehículo es: IVA 029.

Si tiene alguna información sobre este caso, puede llamar a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020 o al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Manatí 787-854-2020.