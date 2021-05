El nominado secretario de Desarrollo Económico y Comerio (DDEC), Manuel Cidre, reconoció hoy que es imperativo evaluar el salario mínimo en el país, pero advirtió que para sacar de la pobreza y la desigualdad a ese trabajador hay que buscar de forma paralela reducir el costo de vida en Puerto Rico.

“Mirar el salario por sector... es una ruta correcta. Sin embargo, simultáneamente hay que trabajar con la misma fuerza en reducir los costos de vida en Puerto Rico”, afirmó.

La discusión sobre la posibilidad de elevar de forma escalonada el salario mínimo de $7.25 a $15 ha sido una constante en las pasadas semanas. Aunque hay quienes favorecen que la paga por hora se eleve de forma inmediata hay estudios que validan que una acción de este tipo podría implicar la pérdida de 70,000 empleos, dijo el designado.

“(Un salario de) $15 por hora son $600 semanales y con $600 semanales esa persona tiene que mandar sus hijos al colegio porque el sistema público de Educación no es el mejor, tiene que montarse en un carro para ir a todos sitios porque el sistema público de transportación no funciona. Obviamente, no importa el salario que le demos a un empleado siempre va a estar encajonado en ese terrible problema de desigualdad y de pobreza”, sostuvo el nominado.

Junto a ambas iniciativas hay que establecer conversaciones con el gobierno federal en vías a elevar el ingreso mínimo que una persona puede recibir sin perder las ayudas sociales. “La gente ha descubierto que vive mejor dependiendo que trabajando”, sostuvo al afirmar la necesidad de elevar la tasa laboral que está en un 38%.

Cidre compareció hoy, martes, ante la Comisión de Nombramientos del Senado que evalúa su hoja de experiencia y plan de trabajo para asumir el cargo. Fue abordado sobre su posición ante la posibilidad de una nueva reforma laboral, los incentivos otorgados bajo la Ley 60 y el derecho de los trabajadores a unionarse.

El funcionario definió su agenda de trabajo en cinco pilares:

1. Robustecer el ecosistema empresarial.

2. Atraer empresas globales estratégicas y solidificar las existentes.

3. Facilitar la gestión de negocios en Puerto Rico.

4. Desarrollar una fuerza laboral de clase mundial.

5. Desarrollar el país en todas sus zonas geográficas.

“No fue lo suficientemente profunda”

Más que derogar la llamada “Reforma Laboral”(Ley 4-2017) y restablecer los derechos laborales que existían previo a su aprobación, el nominado sostuvo que se inclina por “revisar” y “atemperar” el estatuto y se expresó dispuesto a insertarse en esa discusión.

A preguntas de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, señaló que la Reforma Laboral debe atemperarse en áreas, como el trabajo a distancia y la alternativa del flexitime. “Trabajar a distancia no quiere decir que el trabajador pierda sus derechos”, expuso.

Respecto al derecho de los trabajadores a la organización sindical y que ese derecho sea promovido entre las empresas interesadas en establecerse en el país, como parte de su visión de desarrollo económico, Cidre dijo que “no creo que sea un problema”.

Mientras, reconoció que hay que revisar la Ley del Individuo Inversionista (Ley 22-2012) y hacerle “eco” a su nombre, otorgándole la ayuda a personas que realmente vengan a invertir en el país. “Inversionista no es comprar una casa. Inversionista es meter dinero en Puerto Rico para apalancar negocios locales que necesitan capital”, señaló.