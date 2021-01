La representante por Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Mariana Nogales Molinelli solicitó ayer al presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, que designe una comisión especial para dirimir la controversia por la elección del Precinto 3 de San Juan.

Ayer, la candidata por MVC en dicho precinto, Eva Prados, demandó a la Comisión Estatal de Elecciones al plantear que la elección en que fue derrotada por le incumbente Juan Oscar Morales hubo fraude “en las papeletas y votaciones que representa el dato incuestionable de la existencia de una cantidad mayor de papeletas adjudicadas que los votantes registrados válidamente en la Unidad 77 de ese distrito representativo”.

Hubo “irregularidades fraudulentas, culposas, negligentes, y contrarias a la constitución, ley y reglamentos aplicables, que impregnaron las elecciones del Distrito Representativo Núm. 3 y que la invalidan”, lee el documento legal.

Nogales Molinelli, al ampararse en el artículo 10.17 del Código Electoral de Puerto Rico, solicitó a Hernández Montañez que cree una comisión especial.

PUBLICIDAD

Ese artículo dispone que, por conformidad de la Constitución de Puerto Rico, el Senado y la Cámara ”serán los únicos jueces de la capacidad legal de sus respectivos miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de la elección de sus miembros. En caso de que se impugnase la elección de un miembro del Senado o de la Cámara de Representantes, la comisión pondrá a disposición del cuerpo legislativo concernido todos los documentos y papeles relacionados con la elección en controversia”.

Morales ya juramentó a su cargo.

Hernández Montañez no ha reaccionado a la petición de Nogales Molinelli.

REACCIONA EL PNP

Por su parte, el portavoz de la minoría penepé, Carlos “Johnny” Méndez Núñez describió como “extremismo electoral” la petición de Nogales Mollinelli.

Méndez Núñez también sostuvo, en declaraciones escritas, que la delegación novoprogresista combatirá cualquier intento de utilizar la Legislatura para silenciar la voluntad del pueblo, expresado libre y democráticamente en las urnas.

“El pueblo de San Juan habló claro y contundentemente, escogiendo al compañero Juan Oscar Morales como representante del Distrito #3 y a Miguel Romero como su nuevo alcalde. No hay ninguna duda de esos resultados, sin embargo, los aspirantes del MVC a esos puestos se han empeñado en tratar, porque no lo van a lograr, de sembrar dudas sobre los resultados, dudas en donde no hay ninguna. Juan Oscar ganó por sobre 130 votos y Miguel por cinco mil. Nosotros tenemos compañeros que no fueron favorecidos esta vez por menos de 70 votos y nadie ha levantado quejas sobre el proceso, porque saben que esos son los resultados. Basta ya de jugar al extremismo electoral, eso es bien peligroso en una democracia y no se debe permitir’, señaló el líder del PNP en la Cámara Baja.

“Voy a dejar esto bien claro para todos, no vamos a permitir que se utilice la Legislatura para socavar la voluntad de un electorado, eso no va a suceder. El PNP defenderá, hasta las últimas consecuencias, el sagrado voto. En una democracia el soberano es el pueblo y ya habló. Que la mínima mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes no se atreva a tratar de cambiar resultados mediante comisiones oscuras o excusas, porque ellos tienen varios representantes sentados hay que prevalecieron por menos que Juan Oscar”, añadió Méndez Núñez.