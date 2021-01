El representante popular Luis “Narmito” Ortiz Lugo presentó un proyecto de ley con que atiende lenguaje, supuestamente discriminatorio, contra ciertos ciudadanos en la actual Ley de Armas, que data del 2019.

Ortiz Lugo, quien no ha estado disponible para El Nuevo Día, alude en el Proyecto de la Cámara 445 a que se discrimina contra agentes de ley y orden y contra exmilitares porque solo a ellos les aplica la disposición de que no cualificarán para una licencia de armas si son destituidos deshonrosamente.

En la Ley de Armas del 2019 no se define exactamente qué se considera conducta deshonrosa, aunque sí se señala en el reglamento de la Ley de Armas que esta conducta será equivalente a cualquiera que termine en la expulsión de la Policía.

En el ejército de Estados Unidos se relaciona este tipo de sanción con delitos serios como asesinato, agresión sexual, pero también otro tipo de conducta como la deserción.

Según plasmó Ortiz Lugo en la Exposición de Motivos de la medida, ese lenguaje en la Ley de Armas es “discriminatorio contra los ciudadanos que han pertenecido a uno de estos grupos. Debemos recordar que nuestra Constitución salvaguarda los derechos del individuo frente al estado por lo que el gobierno no debe aprobar leyes que limiten irrazonablemente estas libertades. Según la Constitución en su Artículo II de la Carta de Derecho en su Sección 1, todos los hombres son iguales ante la ley y no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen, condición social, ni ideas políticas o religiosas. No obstante, el ordenamiento podrá permitir un discrimen que no sea uno de los anteriores siempre y cuando que no sea arbitrario y caprichoso”.

Ortiz Lugo señala que la actual Ley de Armas atenta contra la igual protección de las leyes ya que discrimina contra los agentes del orden público y las fuerzas armas “por el solo hecho de haber sido separados de sus puestos”.

El representante por Salinas, Arroyo y Guayama parte de la premisa de que la Ley de Armas ya dispone que una persona no cualificará para obtener una licencia de armas si no tiene un expediente negativo de antecedentes penales o al momento de la acusación no tiene algún caso pendiente en los tribunales. Igualmente contiene otras prohibiciones.

“Existen muchas razones por las cuales una persona puede ser destituido de estos cuerpos que no involucran ni violencia ni delitos, que es precisamente lo que persigue filtrar la ley de armas para todos los ciudadanos. El haber pertenecido a cuerpos policiacos y militares no puede ser una limitación al acceso a armas de fuego. Lo que tiene que velar la disposición es que no se haya cometido un delito, lo contrario sería tratar de forma caprichosa a estos ciudadanos por haber pertenecido a un grupo distinto al resto de los ciudadanos en Puerto Rico”, consignó Ortiz Lugo en la medida.