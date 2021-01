Néstor Alonso Vega, el representante electo penepé que no ha juramentado al cargo, contempla, como una de sus opciones, declararse legislador independiente, supo El Nuevo Día.

Inmediatamente, el portavoz de la minoría penepé en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, aseguró que él no ha recibido información que apunte en esa dirección.

Alonso Vega fue electo como representante por acumulación el 3 de noviembre. pero fue acusado criminalmente por corrupción en el foro federal días después. El legislador renunció al escaño que ostentó el pasado cuatrienio, pero no ha tomado una determinación sobre la silla legislativa que alcanzó en la elección general.

El legislador no juramentado tiene varias opciones: renunciar al escaño sin haber juramentado, lo que replicaría la experiencia vivida con Jorge De Castro Font en el 2008; juramentar al cargo y luego renunciar o juramentar y mantenerse en el cuerpo legislativo como representante independiente.

Si se concretara este último escenario, se anticipa que sería blanco de querellas éticas en su contra con la intención de que sea expulsado.

En entrevista con El Nuevo Día, Méndez indicó que luego de que Alonso Vega fuera acusado a nivel federal por corrupción, se comunicó con él para solicitarle la renuncia al escaño. Desde entonces no han tenido comunicación.

“Sí tengo entendido que se propone juramentar”, dijo Méndez. La semana pasada el secretario de la Cámara, Carlos Fajardo, indicó que Alonso Vega, si quisiera juramentar, no lo haría en el Capitolio. Alonso Vega no ha sido certificado por la Comisión Estatal de Elecciones al no haber presentado ciertos informes financieros.

“Nadie le puede impedir que juramente, pero las conversaciones que hemos tenido es que juramentaría y renunciaría inmediatamente”, dijo Méndez al insistir en que la versión de que Alonso Vega se declare legislador independiente es nueva para él.

“Cuando le pedimos que renunciara en aquel momento (al ser acusado), se le dijo a él que, de ser electo, debía hacer lo propio y se dedicara a resolver su situación y se dedicara a su defensa los argumentos que fuera... que no pusiera al partido en un escenario incómodo”, dijo Méndez.

En efecto, por jurisprudencia, el escaño de Alonso Vega le pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP) y mientras más se tarde en renunciar, más se alarga el proceso para seleccionar su sustituto. El mecanismo, según dispone el nuevo Código Electoral, podría ser una elección a nivel isla. Méndez indicó que planifica hablar del asunto con el gobernador Pedro Pierluisi, quien también es presidente del PNP, cuando se reúnan la semana que viene.

El Nuevo Día solicitó esta mañana una declaración de Pierluisi sobre el escaño de Alonso Vega, pero al momento de publicarse esta historia el mandatario no había contestado. Alonso Vega tampoco contestó una petición de comentario.

“En el inicio de este cuatrienio no necesitamos distracciones y necesitamos enfocarnos en los trabajos que tenemos por delante”, dijo Méndez.