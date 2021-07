El comisionado interino del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Nino Correa, minimizó esta mañana el hecho de que sobre 30 dependencias gubernamentales, y una cantidad de municipios que no precisó, no cumplieron con la fecha límite de mayo para entregar a la dependencia que dirige sus planes revisados de emergencia.

“Se les dio hasta mayo, pero la situación del COVID(-19), la situación de que hay municipios que tienen menos cantidad de empleados…”, dijo Correa en entrevista con El Nuevo Día al finalizar su participación en una vista pública de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado. Correa argumentó que lo importante no es que un alcalde no tenga un plan de emergencias, “sino que sepa lo que tiene”, al aludir a sus recursos humanos y de equipo.

NMEAD, sin embargo, tiene la encomienda de revisar y certificar los planes de emergencia, documentos que todavía espera. Parte de la información relevante que tiene que ser incluida incluye los nombres y los números de contacto de las figuras encargadas de hacer poner en funcionamiento los planes de emergencia.

PUBLICIDAD

“Ahí entra su director de manejo de emergencias, su grupo de trabajo. Muchos de esos alcaldes vienen con su equipo de trabajo nuevo, (pero) lo importante es que hemos montado un taller para coger a todos estos alcaldes nuevos y ponerlos al día dentro de su plan”, sostuvo Correa. “Si el alcalde tiene alguna opinión sobre qué se debe ajustar o hacer, lo que hicimos fue apoyarlos con la radiografía que se hizo con el personal de FEMA”, agregó el experto rescatista al referirse a una especie de documento preparado por la agencia federal.

“Pero esto nada tiene que ver con la ejecución y su respuesta”, insistió. “El hecho de que no completes un plan, que administrativamente no hayas entregado el documento que te estoy pidiendo, no va a detener a ningún municipio de responder a alguna emergencia”.

A preguntas de la senadora popular y vicepresidenta del Senado Marially González, Correa reconoció que una serie de proyectos iniciados en el NMEAD, como la instalación de sirenas en las comunidades cercanas a la represa Guajataca y la implementación de la red de sirenas a nivel isla en el área de la costa, no han sido completados debido a una serie de pasos burocráticos que faltan por cumplir.

Resaltó, además, que tiene 11 plazas vacantes de radio operadores y que el problema de la falta de entrega de planes de emergencia revisados también se extiende a las dependencias de gobierno donde, de un universo de 45, solo entre 10 y 12 de los documentos han sido certificados por su agencia.

PUBLICIDAD

“Tengo entendido que llegaron a un acuerdo”, explicó Correa cuando se le preguntó si el consorcio LUMA Energy le había entregado su plan de emergencias. Correa se refirió a un supuesto acuerdo entre la compañía y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Están trabajando mano a mano con otras agencias y con la AEE”, señaló al asegurar que el consorcio tendrá su silla en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia del Estado.

La dependencia tampoco cuenta con un geólogo ni con un ingeniero estructural; ambas posiciones fueron consignadas como necesarias en el informe de transición presentado el año pasado. Durante la audiencia, el senador popular Ramón Ruiz Nieves indicó que hay empresas en Puerto Rico que realizan ese tipo de trabajo y Correa le respondió que no había pensado en eso y que se llevaba la sugerencia como una asignación.

¿El NMEAD está preparado para enfrentar una emergencia?, le preguntó González.

“Confiamos en el Señor que así sea. Con Dios por delante… no sabemos la magnitud del evento, pero con lo que tenemos le doy la garantía de que vamos a responder”, le contestó Correa.

En un aparte con El Nuevo Día, González indicó que percibe que hay una falta de prioridad del gobierno en atender los planes de emergencia.

“Es preocupante. Cuando vemos el sistema de alarmas que se afectó desde el huracán María, el sistema de emergencias para Guajataca, que representa un peligro para mucha gente, pues vemos que se han quedado en unos procesos burocráticos y no se ha actuado y, a estas alturas y en plena temporada de huracanes, los planes de emergencia no han sido revisados por todas las agencias y los municipios”, dijo González.

PUBLICIDAD

“Le hice (a Correa) la pregunta sobre si NMEAD está preparada para atender cualquier desastre y dice que sí. Tenemos esta información que hemos recibido y le vamos a dar seguimiento y veremos en qué queda y sin van a cumplir”, sostuvo la senadora. “Vamos a ver cuál será su capacidad de decir que él es quien está al frente, es el comisionado del NMEAD y veremos cómo está trabajando”.

Tras repasar una serie de problemas que Correa le relató a la comisión o datos que no pudo proveer, el senador penepé Henry Neumann insistió en que las aparentes deficiencias o falta de información precisa no era responsabilidad necesariamente del comisionado interino, pero le preguntó: “¿qué podemos hacer nosotros como gobierno para que usted sea la figura dominante en el ambiente de la prevención y que tenga la fuerza, que sea la personalidad para que domine estas áreas? Que no tenga que venir a una vista pública lleno de dudas, no por culpa suya, sino por falta de prioridad de diferentes elementos de nuestros gobierno”.

El NMEAD cuenta con 160 empleados, divididos en 10 regiones más la oficina central. Solo entre regiones se ha ocupado la plaza de subdirector y dijo que atenderá la falta de radio operadores mediante el uso radio operadores aficionados (radios HAM), que son al menos 232 en Puerto Rico.

Los planes de emergencia

Correa recordó que, como jefe del NMEAD, su equipo tiene la responsabilidad de certificar los planes de emergencia a nivel de los municipios y del gobierno central.

PUBLICIDAD

“Hay algunos que han sido validados. Nos dimos a la tarea, con el cambio de administración… en los municipios muchos de ellos tiene el plan que se hizo el año pasado y muchos alcaldes entregaron esos planes, pero en noviembre hubo cambios de administración y es importante que cada alcalde o jefe de agencia conozca su plan”, dijo Correa sin precisar cómo el NMEAD se asegurará de que de eso ocurra.

Fue Evelyn Moya, comisionada auxiliar interina, quien indicó que entre 10 y 12 agencias han completado el proceso de entrega y certificación de sus planes, a pesar de que tenían hasta mayo para hacerlo, y con el agravante de que la temporada de huracanes comenzó el 1 de junio. “Debemos recordar que, con el cambio de administración, muchos vuelven a someter o cambian su coordinador o la persona que brega con estos planes y eso le toma tiempo a las agencias, pero se les está dando seguimiento”, dijo Moya.

“Estamos (estábamos) empujando para que, para esta fecha, se supone que todo el mundo estuviera claro y se entregaran los informes. Algo claro que hay que tener es que, si sucede una emergencia nosotros, dentro de lo que tenemos, vamos a provocar que la ejecución sea la correcta”, dijo Correa.

El proyecto de la instalación del sistema de alerta en la represa de Guajataca, según el informe de transición, tenía que ser completado en mayo del 2021. El trabajo, valorado en $2 millones, es necesario para salvaguardar la seguridad de sobre 1,000 familias cuyo futuro quedó en la balanza cuando la represa sufrió daño severos como resultado del paso del huracán María hace casi cuatro años.

PUBLICIDAD

“Ese proyecto de la alarma en Guajataca lo retomamos cuando iniciamos la gestión. Sometimos (la solicitud) para el proceso de instalación de las alarmas, porque el Estado las tiene y lo que falta es instalarlas”, dijo Moya al explicar, en síntesis, que el NMEAD está esperando por la Administración de Servicios Generales (ASG).

En cuanto al proyecto de instalación de sirenas en los 44 municipios costeros, iniciativa valorada en $117 millones y que debe completarse para diciembre de 2023, Moya indicó que se trata de un proyecto en etapas, que se creó un comité especial que tendrá que trabajar el asunto con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y con la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

“Pueden pasar varios años antes de que se complete”, dijo.