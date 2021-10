A poco más de tres semanas del fin de la sesión legislativa, el escenario en torno a múltiples nombramientos del Ejecutivo sigue en el aire en el Senado, según se desprende de declaraciones del presidente del cuerpo legislativo, José Luis Dalmau Santiago.

El líder senatorial argumentó que ha estado totalmente inmerso en la discusión del proyecto que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PDA) y cuando se le preguntó por la agenda de la Comisión de Nombramientos, la cual dirige, argumentó que no ha recibido información de su equipo técnico.

Esta semana El Nuevo Día reseñó que el portavoz popular Javier Aponte Dalmau confirmó que el nominado secretario de Estado, Omar Marrero, sería citado a una segunda vista pública y que así se lo había dicho Dalmau Santiago.

La citación giraría en torno a alegaciones que ha hecho el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, en una demanda, donde señaló a Marrero por supuestamente ejercer presión para que se removiera a un funcionario de la universidad por motivos políticos.

PUBLICIDAD

Esta semana también, a través de este diario, la presidenta de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado, Ada García Montes, hizo un emplazamiento público a que el gobernador Pedro Pierluisi finalmente haga un nombramiento en propiedad a Secretario de Educación. Eliezer Ramos Parés dirige la dependencia de manera interina desde abril.

Pierluisi ha señalado que no hará nombramientos adicionales hasta que el Senado actúe sobre los que tiene sobre la mesa, entre estos Mariano Mier (Comisionado de Seguros), Enrique Völckers Nin (jefe de del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico, o PRITS) y Marrero. El Senado, en las pasadas semanas, sí ha confirmado una serie de fiscales y jueces, entre otros funcionarios.

“Creo que pudieran disimular más”, dijo el portavoz penepé en la Comisión de Nombramientos, William Villafañe. “Pudieran disimular mejor que es una mera estrategia política para usar los nombramientos como mecanismo para presionar al Ejecutivo No sé puntos específicos, pero pudieran disimular más”, dijo Villafañe.

Cuando se le indicó a Villafañe que la postura de Dalmau Santiago siempre ha sido que todos los nominados en receso pueden ejecutar sus funciones mientras son evaluados por el Senado, el senador penepé ripostó que el Senado también tiene que ejecutar su rol de consejo y consentimiento.

“Hay un rol y unos nombramientos sometidos, y si hay alguna oposición, que lo digan y que se bajen a votación y se rechacen. Pero bendito, al tenerlos en espera se nota que hay un mecanismo de presión al ejecutivo”, dijo Villafañe.

PUBLICIDAD

Hace unas semanas, José Colón Grau renunció a su posición como Comisionado de Emergencias Médicas, e Ian Carlo Serna hizo lo propio como presidente del Negociado de Telecomunicaciones. Ninguno tenía los votos para ser confirmado en el Senado.

Villafañe argumentó que la postura de Pierluisi no es otra cosa que una “reacción estratégica” ante la posición asumida por el Senado.

Por su parte, Dalmau Santiago no confirmó la aseveración de Aponte Dalmau y solo dijo que se ha discutido la posibilidad de citar a Marrero a una segunda vista pública, pero igualmente recordó que si Haddock y él están enfrascados en un litigio, dudaría que quieran hablar del asunto en una vista pública.

“No tengo información nueva sobre la comisión de Nombramientos y si hay calendario”, dijo cuando se le solicitaron las fechas de las próximas vistas públicas de una comisión que él preside.

El propio Dalmau Santiago había dicho que le preocupaban las alegaciones contra Marrero. Haddock alegó que fue destituido luego de negarse en junio a sustituir al director del Instituto de Cooperativismo adscrito al recinto de Río Piedras, Rubén Colón Morales, a pesar de la insistencia de Marrero. Como director de Instituto de Cooperativismo, Colón Morales es parte de la junta rectora de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico y su voto era necesario para confirmar a la directora ejecutiva de Cossec, Mabel Jiménez, nombrada por Pierluisi.

Colón Morales no votaría a favor de Jiménez por consenso de la facultad del Instituto, reportó este diario en septiembre.

PUBLICIDAD

En la demanda se señala a Marrero como una de las principales personas cercanas al gobernador que presionaron a Haddock Acevedo para que actuara conforme a los intereses del partido de gobierno.

Marrero ha negado las alegaciones.

En el caso de Mier y de Völckers Nin, Dalmau Santiago ha dicho hace varios meses que tendrán su vista pública, pero no ha señalado fecha.

En cuanto al ascenso de Jorge Díaz Reverón al Tribunal de Apelaciones, Dalmau Santiago aseguró que no ha contado los votos. Aponte Dalmau ha dicho que la nominación del esposo de la pasada gobernador, Wanda Vázquez Garced, no sería atendida y que “moriría” el 16 de noviembre.

Dalmau Santiago tampoco tuvo noticias sobre Nino Correa, quien dirige interinamente el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), o sobre Ramos Parés. Sí advirtió que ambas nominaciones vencen el 16 de noviembre, pero contrario a García Montes, no hizo un emplazamiento público a Pierluisi a que nombre a alguien en propiedad en Educación.

“No. No lo haré porque él lo sabe. Sabe que antes del 16 de noviembre tiene que nombrar a alguien en propiedad (para ser evaluado por el Senado) o tendría que nombrar a alguien en interinato el 17 de noviembre”, dijo Dalmau Santiago. “En fechas recientes el Gobernador y yo hemos estado hablando sobre el tema del Plan de Ajuste y no henos conversado sobre nombramientos”.

“¿Se solidariza con el emplazamiento de García Montes?”, se le insistió.

“No es que me solidarice o no, Es un planteamiento que hace la Comisión de Educación”, respondió.