Las expresiones del gobernador Pedro Pierlusi de que no dará paso a las medidas legislativas que buscan la cancelación del contrato de LUMA Energy y que el consorcio seguirá al frente de la transmisión y distribución de la red eléctrica, no causaron sorpresa en la Legislatura.

“Lamentamos que Pedro Pierluisi decida ser el principal defensor de LUMA y vete esta medida, aún cuando el pueblo reclama su salida y su servicio es cada vez más ineficiente. Pedro Pierluisi someterá al país a 15 años de mediocridad e incompetencia, al extender la permanencia de LUMA en Puerto Rico”, reaccionó el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez.

El líder cameral sostuvo que, con su decisión, “el gobernador apoya a la empresa que nos aumentó la luz siete veces en el último año, que se ha negado a contratar al personal necesario para operar eficientemente nuestra red, que ha aumentado la cantidad de apagones como nunca y que él mismo puso en probatoria”.

“El pueblo de Puerto Rico ha sido testigo del desempeño mediocre de LUMA y por eso han reclamado masivamente su salida como operador de nuestro sistema eléctrico. Los apagones constantes, la falta de transparencia y la ausencia de un plan de trabajo coherente para transformar nuestro sistema y convertirlo en uno más fuerte, resiliente y óptimo, demuestran que esta empresa es incapaz de continuar administrando nuestra red”, indicó.

Hernández Montañez sostuvo que la investigación liderada por Comisión de Energía de la Cámara reveló que LUMA no contaba con la capacidad, experiencia y pericia necesaria para administrar y operar el sistema eléctrico y fue esto, precisamente, lo que dio paso a la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 315, que ordena la cancelación del contrato.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez, dijo por su parte, que las expresiones del Gobernador de que la cancelación del contrato violaría la Ley federal PROMESA “son una excusa”.

“El decir que PROMESA no permite que un contrato, sea el que sea, llámalo LUMA o de cualquier entidad, no se pueda cancelar porque no da un buen servicio, creo que es faltarle a la verdad y faltarle el respeto al país. Yo puedo entender que él tenga una preferencia con ese contrato, pero que ponga como excusa que violaría PROMESA, yo quiero saber en qué artículo dice específicamente eso”, reaccionó Santa Rodríguez.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón dijo que el anuncio del Gobernador no le tomó por sorpresa. “Ahí hay un amarre político con LUMA desde la creación de LUMA y de proyectar una terrible política de privatización del sistema energético de Puerto Rico. Que nadie se llame a engaños, esos proyectos van a ser vetados porque van a la médula de lo que es LUMA, de lo que es acabar con esa privatización, de iniciar un proceso de cambios en los contratos”, indicó el legislador independendista.

Además de la RCC 315, la Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de la Cámara (PC) 1397, que traspasa a la AEE la supervisión de contratos de alianza públicos privadas en el sector energético; y la Resolución Conjunta del Senado (RCS) 326 que le ordena a la AEE y a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) presentar un plan de transición “ante la posible cancelación del contrato a LUMA”.

Ante los constantes apagones y el alto costo de la luz, Márquez Lebrón dijo que a la Legislatura le toca seguir insistiendo en la necesidad de un sistema de energía renovable sin dejar a un lado la fiscalización del consorcio energético. “El pueblo (tiene que) seguir cuestionando y protestando y que la gente evalúe en las próximas elecciones quiénes han estado al lado del país en términos de la defensa del derecho humano a la energía eléctrica y como esta privatización no solo ha afectado el servicio, sino el bolsillo y la vida de la gente”, sostuvo.

El portavoz alterno de la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, le dio un espaldarazo al gobernador y alegó que colocar la transmisión y distribución de la red eléctrica en manos de otro operador detendría los proyectos de reconstrucción del sistema energético que ya están encaminados, lo que, a su vez, impactaría adversamente el desarrollo económico.

“Sabemos que tenemos un sistema en precario, que se nos va a ir la luz, a algunos más frecuentes, otros con menos frecuencia, pero se nos va a ir la luz porque tenemos problemas de generación y en la infraestructura de generación, señaló.

No obstante, afirmó, que se debe ser más “riguroso” y “enérgico” en la fiscalización del contrato y que deben haber cambios en la gerencia de LUMA. “La gerencia de LUMA debe cambiar. Ya es hora de que los gerenciales los cambien y que traigan personas que representan al consorcio, pero que tengan la empatía con la gente y con las necesidades que se sufren en Puerto Rico cuando no tenemos servicio eléctrico, particularmente en las áreas más distantes”, señaló.

Para la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara, Mariana Nogales Molinelli, el gobernador “va a seguir perdiendo adeptos” porque “está en contra de la mayoría de lo que el pueblo quiere, que es sacar a LUMA de Puerto Rico”. Sostuvo que la inconsistencia en el servicio de energía eléctrica “afecta severamente la salud mental de la gente”.

“Se han registrado por lo menos 30 muertos vinculados al fenómeno de la tormenta huracán Fiona, si él (Pierluisi) quiere seguir cargando muertos en su espalda por no tomar las decisiones correctas que viva con su conciencia”, sostuvo Nogales Molinelli.

Otro legislador del MVC, José Bernardo “Betito” Márquez Reyes, dijo que “es un gobernador que sigue estando en negación de la situación energética y económica del país”.

La senadora Gretchen Hau, de otra parte, indicó que la decisión es “una pena para el país” y le hizo un llamado al gobernador a reforzar la fiscalización. “Si él no va a cancelarlo, como ya se expresó, que reformule aquellas cosas que podemos mejorar para fiscalizar (el contrato) y que haya métricas que nos demuestre que el servicio es bueno o es malo. Hasta ahora para mí ha sido muy malo…, dijo Hau.