“No vamos a esperar que maten un viejo aquí”: denuncian riesgos en la calle frente a la antigua égida Leopoldo Figueroa

“Ellos salen de madrugada a coger citas, hacerse análisis, y no vamos a esperar que maten un viejo aquí (en la calle). ¿Están esperando que maten a un viejo para que pongan un semáforo?” , señaló el presidente del Consejo de Residentes del complejo Leopoldo Figueroa, Norberto García , en referencia a que muchos vecinos cruzan hacia el Hospital Metropolitano San Francisco, que queda frente al edificio residencial.

“No hay ningún tipo de regulación de tránsito en términos de velocidad, y el pasado lunes una persona fue arrollada en bicicleta. Estos adultos mayores nos dicen que, a veces, a las 5:00 a.m. tienen que cruzar a citas médicas o laboratorios, y están altamente preocupados por cómo se conduce en el área y no se sienten seguros ”, explicó la representante de Proyecto Dignidad Lisie Burgos , presidenta de la comisión cameral.

El sargento Tayron Miranda Ortiz no proveyó estadísticas de accidentes en la zona, pero comentó que también el viernes se reportó otro incidente en el que el conductor se llevó uno de los rótulos de tránsito.

El tráfico en la Calle José de Diego, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., corre en una sola dirección, pero han visto conductores que no siguen las normas. “Se debe trabajar la manera en que los rótulos que indican esa dirección puedan ser más grandes para que puedan percibirlos”, planteó el oficial de la Policía.