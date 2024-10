Familia recibe seis referidos sobre las condiciones de vida de los residentes de la antigua égida Leopoldo Figueroa

Asimismo, como parte de una serie de visitas que ha realizado personal de Familia al complejo de vivienda pública, se reubicó a tres residentes, que se hallaron en situación de vulnerabilidad, en centros de cuidado prolongado . La modalidad de negligencia o autonegligencia se refiere a que la persona no puede satisfacer sus necesidades básicas de higiene y alimentación, por ejemplo.

El complejo, según información ofrecida previamente por la Administración de Vivienda Pública (AVP), cuenta con 240 apartamentos, la mayoría ocupados por personas mayores de 62 años. De estos, solo en seis, funcionarios de Familia no lograron acceso, ya sea porque el residente no les abrió la puerta o porque el espacio estaba desocupado.

A septiembre, Familia había recibido 8,844 referidos de posible maltrato contra adultos mayores en lo que va de año, el 77% de los cuales han sido por negligencia o autonegligencia. La agencia mantiene la custodia de 6,200 adultos mayores y anticipa un alza para este año fiscal. “Esto quiere decir que tenemos demasiadas personas viviendo solas o que viven con algún familiar que no lo atiende…” , dijo.

Como parte de las recomendaciones presentadas a los miembros de la comisión cameral, Rodríguez sugirió ampliar el marco jurídico actual para que Familia tenga jurisdicción sobre las égidas que, actualmente, no son licenciadas por ninguna dependencia pública. La agencia sí fiscaliza y autoriza la operación de los centros de cuidado prolongados.

“Lamentablemente, al estas ser viviendas independientes y no estar licenciadas por ningún ente gubernamental, no están sujetas a inspecciones o revisiones periódicas, lo que impide identificar situaciones que atentan contra la calidad de vida de sus residentes”, expuso Rodríguez. Durante la vista, no se pudo identificar el número exacto de égidas en el país.