La representante de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, lamentó la determinación de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes de rechazar su petición de reconsideración a una sanción en el contexto de su autoreferido y rechazar también su solicitud de que se le concediera una vista argumentativa a puerta cerrada.

Nogales Molinell está bajo la jurisdicción disciplinario luego de que se autorefiriera tras reconocer que había omitido información sobre sus posiciones en entidades sin fines de lucro y en corporaciones en su estado financiero.

Se espera que la Cámara lleve a votación un informe el lunes que incluye una sanción de $2,000 contra la legisladora de primer turno.

“Ante la negativa de la Comisión a evaluar mis planteamientos, me veo obligada a señalar que ha quedado demostrado el gran contraste entre quienes han creado una madeja de mentiras, manipulaciones y exageraciones para manchar mi reputación y la transparencia, apertura y honestidad que siempre me ha caracterizado. Ni siquiera quisieron sentarse frente a frente conmigo. No quisieron aplicar a mi caso la misma regla de la cual se beneficiaron 38 representantes cuyos informes contenían errores o estaban incompletos, pero se les dio la oportunidad de enmendarlos. Cabe recordar que ellos y ellas también juraron que la información incluida en el informe “es correcta, cierta y completa”. Sin embargo, hoy no hay 38 querellas ante la Comisión de Ética”, indicó Nogales Molinelli en declaraciones escritas.

La representante indicó que al mediodía de hoy no había sido notificada oficialmente de la determinación de la comisión, pero advino conocimiento a través de la prensa.

“La realidad es que no se ha sostenido un solo señalamiento que ponga en duda la limpieza de mi gestión legislativa, de mi carrera profesional o de mis asuntos personales. Nunca he cometido ni se me han imputado actos de corrupción o ilegales, ni en mis funciones anteriores, ni en mi puesto actual como legisladora. No he ocultado información alguna que pueda reflejar una situación económica distinta a la que reporté y quien me conoce sabe bien que el nivel de vida que tengo es cónsono con los ingresos que he reportado y no ha cambiado desde que comenzó mi gestión como legisladora. Nunca he recibido pago o beneficio alguno por impulsar u oponerme a legislación o por defender las causas en las que creo, nunca he malutilizado fondos públicos, no me he enriquecido de mi gestión pública y siempre he cumplido con mis deberes como ciudadana”, sostuvo al defender su trayectoria como legisladora y fiscalizadora.

“Completado el informe de la Comisión de Ética, el asunto quedará entonces en manos del pleno de la Cámara. Espero que la decisión que tomen los y las representantes sea una justa basada en los hechos probados que estarán ante su consideración, no en el pantano para cuya creación se prestaron demasiados legisladores y legisladoras”, concluyó.