La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales, objetó las nominaciones de Jorge Rivera Rueda y Edgardo Figueroa Vázquez para presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“El proceso no fue correcto. Según nos ha indicado nuestra comisionada electoral, no tuvieron la oportunidad de evaluar a todos los candidatos o candidatas y unos quedaron en completo secreto”, indicó Nogales. “Los comisionados evaluaron a tres y no llegaron a consenso y aún sin haber transcurrido los 30 días para lograr un consenso, ya que los propuestos no cumplían con los criterios necesarios, finalmente se escogen a estas personas. Por lo tanto, existen fundamentos suficientes para votarles en contra”, agregó.

La Legislatura tendrá la encomienda de atender ambas nominaciones en los próximos 15 días. Para ser avalados, ambos nominados necesitarían dos terceras partes de los votos en los dos cuerpos legislativos.

PUBLICIDAD

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, repasó en declaraciones escritas el proceso de evaluación de los candidatos, sin pasar juicios valorativos. Así, se apegó a lo que ha sido su política en cuanto a nombramientos desde que asumió la presidencia.

“Tenemos 15 días para la evaluación de estos dos nombramientos y estaremos actuando en ellos como con los demás, con mucha responsabilidad”, sostuvo en declaraciones escritas.

Dalmau Santiago preside la Comisión de Nombramientos del Senado.

“El pasado cuatrienio la administración del PNP (Partido Nuevo Progresista) destruyó la credibilidad y el buen nombre que por años acumuló la CEE. Ese daño se tiene que corregir. Los nombramientos anunciados hoy tienen que ser evaluados a profundidad. Al no conocer a los nominados, esperaré a tener más detalles para expresar mi posición”, indicó, por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz quien, como presidente de la Comisión de Nombramientos, atendería el proceso de evaluación de los nominados en la Cámara de Representantes.

El senador penepé William Villafañe, portavoz de su colectividad en la Comisión de Nombramientos, admitió que se enteró esta mañana de la identidad de los nominados.

“Tengo que revisar las credenciales para opinar. Lo que sí puedo decir es que el Senado debe evaluarlos con apertura y en sus méritos”, sostuvo.

Por la misma línea se expresó la senadora independentista María de Lourdes Santiago, quien se limitó a reconocer que no conocía a los nominados.

Su compañero de delegación, el representante independentista Denis Márquez indicó que se evaluarán las nominaciones con la ayuda del comisionado electoral Roberto I. Aponte.

PUBLICIDAD



“El compañero Comisionado Electoral del PIP ha tenido la oportunidad de evaluar previamente a uno de los candidatos por lo que para nosotros será muy importante la información que nos pueda proveer al respecto”, sostuvo Márquez. “Por lo tanto, estaremos muy pendientes del proceso que se dé en la Cámara y, de igual forma, independientemente de estos nombramientos, tiene que continuar en la agenda la búsqueda de un consenso para transformar la actual ley electoral.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, desconocía que se habían hecho los nombramientos cuando atendió a la prensa hoy a la 1:00 p.m. Al igual que Santiago, reconoció que no los conoce.

“Sé que Dalmau tiene el compromiso de darle duro a eso en septiembre, a todos los nombramientos”, indicó. “Tenemos docenas, un montón de jueces y fiscales y demás, pero me imagino que en septiembre se atenderá esto”.