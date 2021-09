El ambiente y las preguntas formuladas en la vista pública de hoy, jueves, en que se evaluó el nombramiento de Omar Marrero como secretario de Estado apuntan a que el nominado será confirmado por el cuerpo legislativo tan pronto como la semana que viene, lo que le daría al gobierno finalmente un secretario de Estado en propiedad.

Al finalizar la audiencia pública, Marrero indicó a la prensa que, salvo las posiciones ya públicas de los senadores de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Partido Independentista Puertorriqueño y el independiente José Vargas Vidot en torno a la oposición a su nominación, no ha escuchado de reparos adicionales de otros senadores.

El funcionario dijo que se ha reunido con la mayoría de los miembros de la Cámara alta. Esta tarde, el portavoz penepé Thomas Rivera Schatz le dijo que puede contar con los votos de su delegación, por lo que Marrero necesitaría cuatro votos populares para ser confirmado.

La vista pública no contó con la participación del presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien, según se supo, no pudo estar presente, ya que su viaje de regreso a la isla proveniente de Washington D. C. se atrasó.

Al finalizar la vista, la presidenta incidental de la Comisión de Nombramientos, Gretchen Hau, le indicó que ella “conoce su trayectoria”.

“Sé que su experiencia y caminar va a ser en beneficio de la familia puertorriqueña. Cuente conmigo siempre, de ser confirmado. Nunca pierda ese norte, que es la familia puertorriqueña”, sostuvo la senadora por Guayama.

Marrero dijo confiar que contestó las interrogantes de todos los senadores.

“Entiendo que pude entender las inquietudes. Me siento confiado con el trabajo hecho en la vista y antes de la vista. Tuve la oportunidad de reunirme con la mayoría de los representantes y senadores y atender sus inquietudes de manera individual”, dijo Marrero. “Me siento confiado en que hice el trabajo necesario”, agregó.

“La realidad, y lo digo tanto con la Cámara como en el Senado, la mayoría de las preocupaciones giraban en torno a la LUMA (Energy), a las posiciones que he tenido que tomar como parte de mis negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal y los asuntos de retiro, particularmente la Ley de Retiro Digno”, abundó.

Marrero señaló, a preguntas del senador popular Rubén Soto y en el contexto de la oposición a su nominación por parte de varios sindicatos, que su principal defensa al momento de enfrentar las críticas ha sido señalar que se ha limitado a aplicar la política pública y el estado de derecho.

“Siempre habrá críticas y opiniones sobre las gestiones de política pública… entiendo que las organizaciones pueden señalar u objetar mi nominación”, dijo Marrero. “Se fundamentan en la ejecución de política pública tras ser legislada”, agregó al referirse a las leyes 29-2009, 120-2018 y 167-2020.

“Reconozco, humildemente, que el trabajo que conlleva dirigir Aafaf y el trabajo como representantes del gobierno ante la JSF me pone en una situación difícil y que hay que comunicar decisiones difíciles”, indicó.

La Ley 29-2009 creó la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, la Ley 120-2018 dio paso a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Ley 167-2020, entre otras cosas, permitió la celebración de la consulta para la selección de los delegados congresionales. Marrero argumentó que defendió la asignación de $1.8 millones para la consulta porque así estaba obligado como director de Aafaf.

Marrero, a preguntas, rechazó que mantenerse al mando de la Aafaf mientras se desempeña como secretario de Estado no deba resultar una complicación o un conflicto e insistió en que salir de la jefatura de la Aafaf podría poner en peligro la negociación de la deuda.

En varias ocasiones, a preguntas de senadores, tuvo que defender su postura de advertir que la Ley de Retiro Digno choca con la Ley Promesa, por lo que probablemente sea invalidada pero insistió también que la política pública seguirá siendo la oposición al recorte a las pensiones y que cualquier recorte sería atendido mediante el presupuesto.

En torno al lento proceso de reconstrucción tras el paso del huracán María, Marrero insistió en la postura que había esbozado ante la Cámara, cuando responsabilizó de la lentitud a los procesos burocráticos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y contrastó estos trámites con la manera en que el gobierno recibió casi inmediatamente y con un solo pago el dinero de la Ley de Rescate Americano.

Durante su turno de preguntas, el senador penepé William Villafañe quiso hacer hincapié en cuanto a la burocracia de FEMA, a la que le adjudicó “restricciones excesivas” y caprichosas.

“Reconocemos que no está al nivel que todos necesitamos”, dijo Marrero en términos generales y al referirse al proceso de reconstrucción. “Aunque reconocemos el ruido y el daño en la reputación de casos como el de Whitefish, al día de hoy, los únicos casos de malos manejos y corrupción están en el lado federal”, dijo.

En cuanto al rendimiento de LUMA Energy, dijo que hay “gran espacio para mejorar”, al referirse al rendimiento de la empresa, aunque acto seguido aseguró que la comunicación entre el consorcio y los alcaldes ha mejorado. También repitió el argumento utilizado en varias ocasiones por el gobernador Pedro Pierluisi en torno a que el sistema de transmisión y distribución heredado por LUMA Energy está en pésimo estado y que la capacidad de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica ha menguado.

Marrero atendió otras preocupaciones como las de los populares Ramón Ruiz Nieves y Marially González, quienes le increparon sobre el dinero que tienen disponible los municipios para labores de reconstrucción. Marrero señaló que tienen dinero “suficiente” y divididos en diferentes fondos como un Fondo Rotatorio de $700 millones que funciona a base de reembolsos, $200 millones en el presupuesto y $1,000 millones en fondos CDBG-DR.

Marrero sí hizo la salvedad, en el contexto del Fondo Rotativo, que el gobierno intenta convencer a la JSF de que no vea el acceso a este dinero como un préstamo y sí como un adelanto. Si se impone la visión del ente fiscal, se tendría que tomar en cuenta el margen prestatario de cada municipio para acceder a los fondos

“Los que tengan margen comprometido no van a poder”, dijo.

A preguntas de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, del MVC, Marrero defendió todos los aspectos del Plan de Ajuste de Deuda contemplado, salvo el recorte a las pensiones. Señaló, por ejemplo, que se reduce el servicio a la deuda y también la deuda total a $7,000 millones de $35,000 millones, aunque también se contempla un pago adicional de $7,000 millones en efectivo.

Rivera Lassén fue una de las participantes que le increpó sobre su postura en cuanto a la Ley de Retiro Digno e igualmente le increpó por su participación en los comités especiales creados en La Fortaleza para fiscalizar el contrato de LUMA Energy y para impulsar las labores de infraestructura. Marrero le replicó que ambos son dirigidos por la secretaría de Gobernación, Noelia García.

La senadora de MVC también le cuestionó a Marrero si planifica impulsar el regreso de Puerto Rico a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), un organismo de la Organización de las Nacionales Unidas, Marrero le contestó que no es un asunto que haya considerado, pero que tampoco vislumbra a la CEPAL como el “único mecanismo de colaboración”.

“Somos parte de Estados Unidos de América y creo en la relación con los estados y con países con tratados de libre comercio con Estados Unidos”, dijo Marrero.