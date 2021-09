La Cámara de Representantes aprobó esta noche con 38 votos el nombramiento de Omar Marrero como secretario de Estado.

Falta que el Senado actúe sobre la nominación. Su presidente, José Luis Dalmau Santiago, ha dicho que celebrará una vista pública, pero no ha revelado cuándo.

Votaron en contra las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y Movimiento Victoria Ciudadana y los populares Luis Raúl Torres, Ángel Matos García, Sol Higgins y Jesús Manuel Ortiz.

Se abstuvo Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad.

La confirmación de Marrero se dio el mismo día en que el gobernador Pedro Pierluisi convirtió en ley un proyecto que le devuelve una serie de prerrogativas a la Legislatura en el contexto de controlar el gasto público y en confeccionar el presupuesto. Igualmente, esta semana la Cámara recibió una asignación de $4.3 millones de fondos federales para cumplir con obligaciones de nómina. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha insistido en que el apoyo al nombramiento no se negoció a cambio de nada.

Hernández Montañez no participó del debate y votó a favor.

El presidente de la Comisión cameral de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, radicó un informe sin recomendación al pleno en torno al nombramiento, en esencia indicando que la confirmación debía ser discutida en el pleno del cuerpo legislativo. Ortiz también radicó un informe sin recomendación formal del nombramiento de Larry Seilhamer al mismo cargo. El legislador popular no explicó por qué no rindió un informe negativo, a pesar de que dedicó gran parte de su turno a resaltar lo que considera son las cualidades negativas del nominado.

“El hecho de que en el último párrafo se sugiera que el informe debe ser discutido en el pleno de la Cámara no significa que es neutral. Es un informe de 31 páginas que contiene todos los elementos que sustentan el voto en contra”, sostuvo.

Sí, señaló que votaría en contra porque la “visión de gobierno” de Marrero en momentos de crisis “no es la política pública en la que yo creo”.

El representante penepé Jorge Navarro, uno de los novoprogresista que defendió el nombramiento de Marrero, le reclamó a Ortiz por no asumir una postura. También lo endosó el portavoz penepé, Carlos “Johnny” Méndez, quien denunció que a Marrero se le responsabiliza “por todo” en el país.

“Todas con éxito. Ninguna con una mácula, mancha o señalamiento que no sean señalamientos político partidistas”, dijo Méndez al referirse a sus ejecutorias en el gobierno.

“No puedo evaluar con mi voto un nombramiento que adelanta una política pública en la que no creo”, afirmó, por su parte, Ortiz. Tras reconocer que Marrero tiene la educación y la experiencia necesaria, Ortiz insistió que eso “no es todo”.

“De lo que estamos hablando hoy es de un nominado para la segunda posición más importante y para la que tenemos que utilizar los criterios más serios al momento de evaluarlo”, dijo Ortiz.

Al presentar el nombramiento en el pleno de la Cámara, Ortiz hizo un repaso de su historial profesional y académico.

“Las cualificaciones profesionales del nominado son acorde a la posición para la que es evaluado”, dijo Ortiz. Acto seguido, señaló que la realidad política actual requiere “nuevos matices políticos” entre las ramas del gobierno.

“Las cualificaciones del nominado no siempre representan o producen en el caso del servicio público, la ejecución de política pública que una persona puede considerar como la indicada en el momento histórico en que se vive”, dijo. “En este nombramiento y con el nominado en particular es importante que, además de las cualificaciones académicas y la experiencia del nominado, se evalúen sus ejecutorias y resultados del desempeño en las diferentes posiciones que ha ocupado”.

Tras hacer un repaso de la larga lista de posiciones gubernamentales que ha ocupado Marrero, indicó que su desempeño ha incidido en la reconstrucción tras el paso del huracán María, en la crisis fiscal, la quiebra, el plan de ajuste de deuda.

En el caso de su estancia como director de COR3 indicó que la dependencia, mientras Marrero la dirigió, falló en restaurar entre uno y dos años una serie de daños provocados por el huracán, incluyendo la reparación de estructuras dañadas. Esas fallas continúan hoy día, indicó Ortiz.

“Ninguna de esas prioridades para un plazo de uno o dos años se cumplieron”, dijo Ortiz al recordar la cantidad de quejas de alcaldes que denunciaron el lento flujo de fondos de recuperación.

En el contexto de director de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, Ortiz recordó que Marrero presentó en el 2019 una lista de ocho proyectos prioritarios.

“Los únicos dos completados son el contrato de Luma y el contrato de las lanchas de Vieques y Culebra”, afirmó Ortiz.

Igualmente, Ortiz indicó que Marrero, como director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf), solicitó la reasignación de fondos para costear la elección de la delegación congresional y destacó que Marrero afirmó en una carta que el uso del dinero no constituía un gasto adicional.

“Esa solicitud de $1.8 millones para ese evento electoral partidista se da en el mismo momento en que la prensa y el país reportaba y reporta la falta de fondos para servicios de salud, la falta de fondos para seguridad pública y equipo para a Policía y para Corrección…”, sostuvo Ortiz. “En dada (el gasto) ayudaba a la prestación de servicios esenciales”.

Ortiz también le reclamó por favorecer el traspaso de $750 millones a LUMA Energy cuando tomó control del sistema eléctrico del país.

Por su parte, el representante de Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez consignó que su delegación votaría en contra de Marrero.

“El problema es la razonabilidad del nombramiento del gobernador”, sostuvo Márquez al señalar que la evaluación debía ir más allá de la experiencia de Marrero y su preparación académica e insistió en que todos los Representantes debían preguntarse si Marrero debería ser Gobernador ya que es el primero en mando en la ausencia del Primer Ejecutivo.

Márquez criticó a Marrero por no reconocer la validez de la Ley de Retiro Digno y por defender las políticas de privatización.

“Una pregunta que nos tenemos que hacer es cuál es el mensaje que esta Asamblea Legislativa envió al no confirmar a Larry Seilhamer. Pensaría que el próximo nombramiento tendría que cumplir con un estándar mayor, que fuera más compatible con la policía pública que defiende la Cámara, pero, ¿Omar Marrero cumple con eso? Evidentemente no”, sostuvo Márquez.

“Este nombramiento no supera las exigencias de la Asamblea legislativa en cuanto a política pública”, agregó.

El portavoz popular, Ángel Matos García, afirmó que todavía hay 18,000 personas con un techo azul tras cuatro años del paso de los huracanes Irma y María, atribuyéndole cierta parte de la responsabilidad a Marrero por el lento paso de la recuperación y por la “ineficiencia” de Cor3.

También cuestionó por qué el nominado en su vista de nombramiento no habló de la posibilidad de estrechar relaciones de Puerto Rico con países vecinos y se preguntó por qué se le deja en manos de una sola persona la secretaría de Estado y, la misma vez, la “billetera” del gobierno.

“Los días en Aafaf son de 15 horas”, señaló. “Ni el presidente de Estados Unidos, con todos los poderes, tiene el maletín, pero no la llave para la bomba atómica”, añadió al cuestionar cómo era posible que Pierluisi no pudiera encontrar a un nominado que ya ocupara una posición en el gobierno tan importante como la dirección de la Aafaf.

“Un buen amigo, un buen cristiano... un amigo para darse un palito puede ser un mal designado”, afirmó.

El popular Luis Raúl Torres, otro crítico de Marrero, recalcó también que Marrero puede convertirse en el gobernador permanente.

“No es solo un jefe de agencia, es algo más importante que eso”, dijo Torres.

El representante por el Distrito 2 de San Juan indicó que Marrero, a quien describió como neoliberal, tiene vasta experiencia, pero recalcó en que lo verdaderamente importante es su visión del gobierno.

“Cuando vamos a esa visión de esa persona por los cargos que ha ocupado y cómo los ha ejercido… ahí es donde hay problema”, afirmó Torres.

La representante Jocelyne Rodríguez endosó la nominación de Marrero.

“Que no defraude nuestra confianza y los principios y valores que le enseñaron en su hogar”, sostuvo Rodríguez, representante por Mayaguez y San Germán.

Entretanto, el representante penepé Víctor Parés Otero destacó las cualidades humanas de Marrero, al describirlo como un “hombre de familia” y que está “comprometido con Puerto Rico”.

“Siendo un nombramiento de confianza del Gobernador, Omar Marrero trasciende líneas partidistas y hay alcaldes del Partido Popular Democrático que lo han endosado”, dijo.

El representante independentista, Denis Márquez Lebrón, también destacó cómo el Marrero se convertiría el primero en la línea de sucesión.

“He estado en múltiples ocasiones en vista públicas con el licenciado Marrero, he leído un sinfín de ponencias por el popurrí de puestos que ha ocupado y he anunciado mi oposición al nombramiento”, dijo Márquez Lebrón. Tras señalar que tiene “abismales diferencias” con el nominado e igualmente recordar que siempre han tenido un trato cordial, el legislador pipiolo lo criticó por favorecer la privatización del sistema de transportación de Vieques y Culebra y por respaldar la otorgación de un contrato a la empresa New Fortress Energy para la construcción de un terminal de gas en San Juan.

Márquez Lebrón lo describió como el arquitecto de la ley que dio paso a la privatización del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica y le reclamó por favorecer la privatización de la generación de electricidad.

“Nuestra posición en contra de este nombramiento tiene que continuar y tiene que seguir siendo firme”, dijo Márquez Lebrón.

Lisie Burgos, de Proyecto Dignidad, indicó que la visión de Marrero en el manejo de la pandemia y se refirió a Marrero por haber favorecido lo que ha llamado la vacunación obligatoria.

“Esperamos que un Secretario de Estado rechace la segregación entre vacunados y no vacunados”, sostuvo Burgos.

En el informe de 31 páginas se hace un repaso de lo ocurrido en la vista pública de nombramiento, celebrada el martes. Igualmente se consignan expresiones a favor del nominado de la Hermandad de Empleados de Oficina, Comercio y Ramas Anexas de la Autoridad de Puertos, la Oficina del Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, el Centro Unido de Detallistas, la Cámara de Comercio y la profesora de Derecho Manuelita Muñoz Rivera.

También lo apoyaron los alcaldes de Caguas, Morovis, Salinas, Juncos, Río Grande, Barceloneta, Hormigueros, Rincón, Lares, Yabucoa, Sabana Grande, Maricao, Arroyo, Quebradillas y Adjuntas.

Rechazaron el nombramiento la Central Puertorriqueña de Trabajadores, la Coalición Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad, Queremos Sol y la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica.