El secretario designado del Departamento de Estado, Omar Marrero Díaz, defendió ayer su nombramiento en una vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes que se extendió por más de ocho horas, y pidió ser evaluado por sus ejecutorias.

La petición del nominado se da en medio de críticas de algunos representantes que objetan su designación, y a cuatro meses de que la Cámara colgara el nombramiento de Larry Seilhamer, quien había sido designado primero como secretario de Estado.

“No hay mejor récord que las ejecutorias de este servidor”, sostuvo Marrero Díaz, en un intercambio con la prensa antes que iniciara la vista pública. “Quiero que me evalúen por mis ejecutorias y por mi compromiso con Puerto Rico”, agregó.

Durante la audiencia de ayer, Marrero Díaz dejó abierta la puerta para, en paralelo con la secretaría de Estado, permanecer en el cargo de director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf).

Afirmó primero que permanecería, “por el momento”, al mando de la Aafaf y la Secretaría de Estado. Pero, acto seguido, señaló que es posible que dirija la Aafaf hasta que finalice el cuatrienio. La Aafaf es la entidad que controla los presupuestos de todas las dependencias gubernamentales y sirve de representante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Esta dualidad podría complicarle el camino a su confirmación, según el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jesús Manuel Ortiz.

En la audiencia de ayer, tanto Ortiz como el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez, levantaron preocupación por la multiplicidad de funciones que tendría Marrero Díaz como secretario de Estado y director de la Aafaf.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, y su homólogo popular Luis Raúl Torres también han mostrado objeciones con el nombramiento.

Sin embargo, Marrero Díaz, quien ha ocupado siete cargos distintos en el gobierno, señaló que, desde su primer puesto público, en 2012, nunca ha tomado una decisión que entienda sea incorrecta en términos de política pública. Entre los múltiples sombreros que ha ocupado el designado, se encuentran el de director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y representante del gobierno ante la JSF.

“A través de las posiciones que he tenido en el gobierno de Puerto Rico, he tenido la oportunidad de desarrollar un bagaje de conocimiento en los dos frentes de batalla que enfrenta Puerto Rico hoy día: el frente fiscal y el frente federal. En ese sentido, tengo una relación puntual con las agencias federales... y, en el asunto fiscal, desde que se me ha nombrado como director ejecutivo de Aafaf, he buscado defender a los más vulnerables”, sostuvo.

“El proceso de reestructuración de la deuda está en una etapa bastante adelantada y no quisiera que ese progreso sea detenido o se descarrile”, sostuvo el funcionario.

Argumentó que cualquier cambio en la dirección de la Aafaf podría “incidir” en la negociación y en otros aspectos, como el desembolso de fondos federales al gobierno. “No podemos dejar el trabajo inconcluso”, señaló Marrero Díaz, mientras recordaba que otros secretarios de Estado que le han precedido han ocupado varias posiciones a la vez, como Víctor Suárez, Fernando Bonilla y Norma Burgos, entre otros.

Ortiz dijo que no está sorprendido con la postura de Marrero Díaz de defender todas las políticas que ha impulsado, incluyendo la privatización o “concesión”, como les llamó. El legislador popular indicó que iniciaría la confección del informe de nombramiento inmediatamente, pero no se adelantó a anticipar cuándo la nominación iría a votación. Incluso, señaló que hay una “probabilidad” de que rinda un informe sin recomendación específica, un escenario que ya se repitió cuando el legislador también evaluó a Seilhamer.

Todavía no se ha anunciado la fecha en que se celebraría la vista pública en el Senado para atender la nominación.

Una fuente legislativa aseguró que el informe podría ser llevado a votación tan pronto como mañana, o la semana que viene, pero la votación sería antecedida por una reunión del caucus de la mayoría popular.

“Voy a retratar lo que ha sido la vista de hoy (ayer)”, sostuvo Ortiz, al insistir en que el documento no será producto de ningún acuerdo de caucus, sino su propia apreciación de lo ocurrido.

Insistió, en un aparte con la prensa, que le “preocupa” la multiplicidad de sombreros que tendría Marrero Díaz.

“Concentra un poder, en esa figura, que a mí no me gusta… Es una concentración de poder demasiado amplia dado el hecho que a Aafaf se le han dado poderes adicionales”, sostuvo el representante. Sin embargo, dijo que, por encima de ese factor, está la “política pública que pueda impulsar”.

El representante Márquez describió como “cuestionable y problemático” que Marrero Díaz se desempeñe tanto como secretario de Estado y director de la Aafaf porque entiende que los cargos chocan entre sí.

El nominado rechazó ese argumento. “No confligen. Son funciones separadas en ámbitos separados. Aafaf tiene un rol más de ‘back office’ y no da servicios a la ciudadanía. Representa al gobierno en la JSF”, sostuvo Marrero Díaz. Márquez le indicó, entonces, que esa posición de jefe de Aafaf lo faculta a ordenar auditorías gerenciales en el gobierno y corregir deficiencias en términos fiscales.

El legislador del MVC argumentó, además, que el gobernador Pedro Pierluisi debilita el poder legislativo, al nombrar a una persona que, aunque sea rechazada, permanecerá en el gobierno como jefe de Aafaf. Aprovechó, además, para preguntarle al nominado si haría valer la Ley de Retiro Digno, que ha sido impugnada por la JSF por chocar con el plan fiscal.

Marrero Díaz, quien levantó preocupaciones sobre el proyecto de ley cuando fue discutido en vistas públicas, contestó que la invalidación del estatuto por parte de la jueza Laura Taylor Swain es cuestión de tiempo.

Preguntado sobre su desempeño en COR3, donde trabajó como director ejecutivo tras el paso del huracán María, Marrero Díaz básicamente responsabilizó ayer a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) por la lentitud en el desembolso del dinero federal. Dijo que ese escenario cambió, a partir de marzo del 2019, cuando FEMA levantó las restricciones.

“A Puerto Rico, se nos negó ese poder”, dijo el nominado, quien comparó el marco de acción que tuvo el país hasta marzo del 2019 con los poderes que han tenido los estados para controlar los fondos de FEMA.

“Puerto Rico no tenía control de ese desembolso”, insistió.

Cuando Ortiz le trajo a colación dos informes que daban cuenta sobre el mal trabajo de COR3, entre estos, uno de la Oficina General de Contabilidad (GAO, en inglés), Marrero Díaz argumentó que esos reportes son errados.

“Obvian que FEMA controlaba los procesos”, dijo, al describir los informes como sendas “lavadas de cara” de FEMA.

A favor del nominado

En la vista de ayer, se expresaron a favor del designado, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet; la profesora Manuelita Muñoz Rivera; el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; y los representantes novoprogresistas Gabriel Rodríguez Aguiló y Jorge Navarro Suárez.

“Es una persona competente, íntegra y responsable. Así lo ha demostrado en todas las funciones que ha realizado”, dijo Fontanet, también expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas.

Asimismo, Rivera Cruz y Rodríguez Aguiló destacaron la preparación de Marrero Díaz y su experiencia gubernamental sin señalamientos públicos.

Mientras, el representante popular Luis Raúl Torres le preguntó directamente a Marrero Díaz si se consideraba neoliberal, en el sentido de que favorece las políticas de privatización en áreas como energía eléctrica, el servicio de lanchas de Vieques y Culebra y la instalación de contadores en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, entre otras iniciativas.

Marrero Díaz sostuvo que participó, como presidente de la Junta de Directores de la Autoridad para las las Alianzas Público Privadas (AAPP), del proceso de selección de LUMA Energy como administrador del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica en cumplimiento con la política pública y con la ley que dejó en manos de la AAPP negociar ese tipo de convenio.

Marrero Díaz defendió el rendimiento de LUMA Energy, al sostener que, desde que entró a manejar el sistema eléctrico, ha habido mejoras en “ciertos reglones”.

“Pero falta mucho para decir que están cumpliendo”, agregó. Describió como inaceptable la falta de comunicación entre el consorcio y los alcaldes, y aceptó que forma parte de una entidad, en referencia a la AAPP, encargada por ley de supervisar las acciones de LUMA Energy.

“En tres meses, no podemos pensar que el sistema cambie de la noche a la mañana”, sostuvo.

Levanta oposición

De otra parte, la organización Queremos Sol presentó una ponencia ante la Legislatura en contra de Marrero Díaz por presuntamente no proteger los intereses del país en la negociación con la privatizadora LUMA Energy.

La ponencia fue endosada por el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo; Ruth Santiago, de Diálogo Ambiental; Adriana González, del Sierra Club; Ingrid Vila, de Cambio PR, la activista Myrna Conty y el doctor Agustín Irizarry. Los firmantes opinan que el abogado no debe ser confirmado.

“Puerto Rico necesita que quien ocupe el segundo cargo constitucional más importante, como el resto de sus líderes de gobierno, compartan la determinación de poner el bienestar de su gente por encima de cualquier otro afán. Sobre todo, por encima de ganancias particulares a costa del desmantelamiento de nuestro patrimonio”, lee el documento

En un comunicado por separado de la Utier, la unión también rechazó la nominación y señaló a Marrero como “uno de los autores intelectuales de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la contratación millonaria de LUMA Energy”.