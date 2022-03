Sin una explicación concreta que respalde el patrón a la baja, la Policía de Puerto Rico reportó ayer una notable reducción en el gasto incurrido en escoltas entre los años 2017 y el 2021.

El fenómeno primero fue revelado ayer en la mañana por el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, quien indicó en una vista pública en la Cámara de Representantes que, de un gasto de $5.2 millones incurrido en el año 2017, se redujo ese desembolso de fondos públicos a $1.7 millones.

La Policía compartió con El Nuevo Día la tabla donde se refleja la disminución, que se produjo durante un periodo de tiempo en que los policías recibieron aumentos salariales. La cifra de horas extra trabajadas por escoltas se redujo de 157,158.65 en el 2017 a 47,165.20 en el 2021.

“El DSP (Departamento de Seguridad Pública y el NPPR (Negociado de la Policía de Puerto Rico) han trabajado para reducir gastos en general, y se eliminaron funcionarios a los que se les brindaba el servicio de seguridad personal y se redujo el número de agentes por funcionario”, indicó la directora de prensa del DSP, Mariana Cobián.

No obstante, no se ofrecieron ejemplos de funcionarios que ya no reciben este servicio.

Durante ese periodo se aprobó, específicamente en el 2017, la creación del Departamento de Seguridad Pública. En el 2019 falleció el exgobernador Rafael Hernández Colón, quien defendió férreamente su escolta en el Tribunal Supremo junto al también fenecido exgobernador Carlos Romero Barceló, quien murió en mayo de 2021.

Para ese tiempo, la Junta de Supervisión Fiscal comenzó también a recibir seguridad con cargo a fondos públicos. En el 2021 ese gasto alcanzó $51,374.41.

Dentro del gasto de $1.7 millones del año pasado, el Departamento de Seguridad Pública no incluyó el gasto de la escolta de Romero Barceló, por lo que se entiende que el desembolso en fondos públicos para este privilegio fue mayor el año pasado a los $1.7 millones anunciados.

Sí se conoce que en los pasados años en la Policía se ha producido un éxodo masivo de uniformados y ayer, a preguntas de un legislador, López Figueroa atribuyó en parte el gasto en horas extra de las en el 2021 a hay menos uniformados asignados a este tipo de trabajo y, por lo tanto, tienen que trabajar jornadas más largas.

La sección de escoltas forma parte de la Oficina de Seguridad y Protección de la Policía, que es una de las divisiones de la uniformada y cuenta con 230 agentes asignados. Aunque López Figueroa indicó que un total de 61 agentes están asignados a dar servicio de escolta, entre los documentos entregados a la Cámara se detallan los ingresos y el cobro de horas extra de 77 agentes y oficiales que sirvieron de escolta en el 2021.

A esos 77 se tienen que añadir los ocho que dan servicio de escolta en La Fortaleza, que pertenecen a otra división en la Policía.

El personal de la Oficina de Seguridad y Protección tiene otras tareas como investigar a aspirantes a detectives, a guardias de seguridad y cadetes. Igualmente investigan solicitudes de permisos de manejo de explosivos y realizan labores en lo que se conoce como servicios especiales, que son misiones que no tienen nada que ver con el rol de Oficina de Seguridad y Protección.

Una información que ni la Policía ni al DSP han entregado a la Cámara y que tendrían que hacerlo en los próximos días es evidencia del reembolso que la uniformada supuestamente ha recibido de diferentes dependencias, como la Legislatura y los departamentos de Estado, Hacienda, Recursos Naturales, Comisión de Juegos, Justicia y Salud por brindarle seguridad, permanente o temporera, a los directivos de estas agencias.

“Quiero saber quién está reembolsando y quién no está reembolsando”, dijo el representante popular Luis Ortiz Lugo ayer al presidir la vista pública como encargado de la Comisión de Seguridad Pública.

López Figueroa indicó a la prensa que los reembolsos se dan y que él mismo está encargado de eso.

Una Orden General de la Policía firmada por el excomisionado Henry Escalera en enero de 2019 dispone que no se autorizará a un policía escolta laborar en exceso de las ocho horas reglamentarias “excepto en aquellos casos que sean meritorios y la cual mediará autorización del Comisionado Asociado”.

Tatito presentará legislación

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez recordó esta mañana a El Nuevo Día que se radicará un proyecto de ley para regular las escoltas de los funcionarios actuales. Ya se aprobó uno en el cuerpo legislativo que le quita las escoltas a todos los exfuncionarios, incluyendo a los exgobernantes.

“Por lo que pude analizar de la vista (de ayer) hay una desproporción en el gasto y el criterio y unas reglas no claras. Hay una falta de uniformidad. NO creo que el debate vaya... no creo que el Gobernador firme un proyecto de ley que elimine las escoltas, a menos que lo que querramos hacer es un “statement” (declaración), pero creo que sería bien difícil para el Gobernador no firmar un proyecto que establezca unas guías claras y unos criterios claros de a qué funcionarios le aplican, la cantidad de horas”, djo Hernández Montañez.

Cuando se le pregunto si limitaría las horas trabajadas de las escoltas, ya sea mensuales o anuales, respondió que dejará que la Comisión de Seguridad Pública establezca los lineamientos de la medida y destacó la participacióin de los representantes Juan José Santiago y Orlando Aponte Rosario.

“Pero sí vislumbro el criterio de cantidad, de qué funcionarios y si ameritan o no tenerlas. Eso de que el funcionario use ese personal para transportar personas que no tienen asignadas la escolta, pues sé que en el caso de los funcionarios electos como los Gobernadores y los presidentes legislativos eso es bien amplio y tiene una razón”, dijo Hernández Montañez.

“Pero hay funcionarios de tercer nivel que no son Secretarios y tienen cuatro o cinco escoltas”, agregó.