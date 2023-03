El portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, José Bernardo Márquez Reyes, denunció este martes que la Comisión de Asuntos Electorales colgó -solo con la votación de los miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD)- una medida legislativa que facilitaba el registro electoral.

Márquez Reyes sostuvo, además, que el referéndum sobre el Proyecto de la Cámara 691 se realizó sin una notificación previa a los miembros de las demás delegaciones. Márquez Reyes, al igual que el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, conocieron de la aprobación del informe negativo posterior a la votación.

“Me parece que este asunto habla de la honestidad política, de la transparencia legislativa y de lo más básico que podemos discutir en este recinto, la democracia constitucional”, señaló Márquez Reyes durante la sesión legislativa.

El Proyecto de la Cámara 691, de la autoría de Márquez Reyes, iba dirigido a facilitar el registro electoral al permitir que los formularios de solicitudes de licencia de conducir o tarjeta de identificación que se efectúen en los Centros de Servicios al Conductor (Cesco) puedan ser considerados simultáneamente como solicitudes de inscripción, reactivación, transferencia o reubicación electoral. “Es algo de bastante sentido común, que se pueda dar una colaboración interagencial para facilitar los procesos a la ciudadanía”, indicó.

La medida sería viable para aquellas personas con edad hábil para votar o a cumplirla para la próxima fecha electoral.

Tras lo ocurrido, señaló, le solicitó al presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, José “Conny” Varela, los documentos que evidencien que él y los representantes de las demás delegaciones habían sido citados a la votación, pero nunca los recibió. Durante la sesión de hoy, tras los reclamos de Márquez Reyes, Varela dijo que no tenía la obligación de celebrar una vista pública de consideración final (mark-up), sino que el referéndum podría hacerse mediante vista ejecutiva.

No obstante, el reclamo levantado por Márquez Reyes no era sobre el proceso que se utilizó para llevar a cabo la votación, sino que nunca fueron convocados a participar. “Sí hay la obligación de que todos los miembros de la Comisión participemos del proceso. No puede ser mala costumbre de mucho tiempo aquí y es ahora de que se acabe”, expuso Márquez Lebrón.

“Ya es la segunda o tercera vez que se le han dado informes negativos a medidas, incluyendo la medida de este servidor sobre la moratoria a la Ley de Costas, y uno se entera en el hemiciclo”, planteó Márquez Lebrón.

La propuesta para facilitar el registro electoral era parte de las enmiendas al Código Electoral que habían presentado el MVC en conjunto con los legisladores del PIP. “Era uno de los diez reclamos nuestros, la ampliación de mecanismos de inscripción de electores”, expuso.

Indicó que, aunque Varela le expresó que el reclamo había sido acogido, el proyecto de enmiendas al Código Electoral de Puerto Rico (Ley 58-2020) –actualmente bajo la consideración de Senado- lo que hace es “ordenar a la Comisión Estatal de Elecciones que, no más tardar del 21 de diciembre 2023, evalúe y emita un informe detallado a la Asamblea Legislativa sobre la deseabilidad, conveniencia, ventajas y desventajas de adoptar un proceso de inscripción electoral automática”

“La excusa formal (para rechazar la medida) es que estaba atendido en las enmiendas enviadas al Senado y eso es falso”, subrayó Márquez Reyes. “Son ganas de que esto no ocurra. La explicación quizás más política puede ser que en la medida que jóvenes se ven motivados a favorecer nuevos proyectos políticos, nuevas alternativas, la ecuación no les favorece y prefieren hacerlo difícil que facilitar el registro electoral”, señaló.

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló, también cuestionó el proceder de las comisiones legislativas. Dijo que algo similar sucedió con el tracto a la Resolución de la Cámara 257. En su caso, dijo, recibió la convocatoria a la vista ejecutiva media hora tarde y cuando llegó ya se había “colgado la medida”.

“Tienen que darles participación a todos los partidos; y es que algunos legisladores que se creen que porque le dieron el poder del mallete en una comisión tienen la autoridad total sobre los procesos legislativos”, expuso Rodríguez Aguiló. “Aquí nosotros tenemos que parar todo intento de burlar el reglamento de la Cámara”, puntualizó.