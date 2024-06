Portavoz del PPD en la Cámara sobre medida que restringe derecho al aborto: “Ese proyecto no tendrá paso”

“Ese proyecto no tendrá paso en esta Asamblea Legislativa” , sostuvo Matos sobre la medida, que le exigiría a toda menor de 15 años contar con la autorización de, al menos, uno de sus padres o custodios legales al momento de practicarse un aborto.

Durante la discusión de la medida en el Senado, se incluyó lenguaje para disponer que, en aquellas instancias en que la menor alegue que el embarazo es resultado de una agresión por parte de su progenitor o tutor legal, la clínica o centro hospitalario no vendrá obligado a cumplir con el requisito de exigir la presencia de uno de los progenitores o el custodio legal, así como de la prestación del consentimiento informado por parte de estos.

El día de la aprobación de la medida en el Senado, Rodríguez Veve expresó, en sus redes sociales, que la discusión no se debe circunscribir en quienes están a favor o en contra del aborto, “sino que toda la discusión debe estar centrada en proteger a las menores víctimas de agresión sexual. No puede haber excusas. Todos los casos, todos, deben ser referidos para asegurarnos que esas niñas y adolescentes no estén en riesgo”.