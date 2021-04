Los representantes populares Luis Raúl Torres, Orlando Aponte Rosario, Jorge Rivera Segarra y el penepé José Aponte Hernández radicaron un nuevo proyecto de ley que, aunque está redactado para prohibir las llamadas terapias de conversión, podría abrirle las puertas a esta práctica considerada un acto de maltrato por expertos en conducta humana.

Contrario al Proyecto del Senado 184, que enmienda las leyes de Salud Mental de Puerto Rico y la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores para prohibir que profesionales de la salud puedan aplicar las terapias de conversión en menores, esta nueva medida, el Proyecto de la Cámara 683, crea un nuevo estatuto: “Ley para la prohibición de las terapias de conversión o reparativas”.

El senador José Vargas Vidot, presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción en el Senado, ha insistido en que el PS 184 es lo suficientemente preciso en cuanto a su objetivo de prohibir las terapias de conversión y que esa prohibición no coarta las libertades religiosas de individuos o instituciones.

PUBLICIDAD

No es ningún secreto que el PS 184 podría no tener votos suficientes para ser aprobado en comisión y así lo ha advertido el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Yo no tengo una postura a favor sobre 184. Estoy haciendo esto porque de lo que he conversado con senadores y compañeros míos, el 184, como está no tiene no tiene los votos para ser aprobado. Si no se aprueba, el tema de las terapias de conversión será un tema recurrente hasta que la comunidad LBGTTIQ logre que se prohíban, como yo también lo quiero. El tema seguirá abierto”, dijo Torres a El Nuevo Día.

“Tomé la iniciativa porque varios religiosos me trajeron preocupaciones sobre por qué no se traía un proyecto equilibrado con las dos posiciones. Este proyecto establece claramente que no se violenta ni se interviene con la patria potestad de padres ni con las decisiones educativas ni de moral ni de conducta de hijos en hijas”, señaló Torres. “Lo otro es que este proyecto logra que se eliminen las terapias de conversión o reparativas, las que son prohibidas y que el proyecto define”.

Torres indicó que estuvo trabajando el proyecto de ley en su oficina por las pasadas dos semanas y se nutrió tanto de aportaciones del sector religiosos como de miembros de la comunidad LBGTTIQ. Dijo que no identificaría a los colaboradores a menos que participen en vistas públicas y señaló que propondrá que la medida no se atienda en la Cámara hasta que se conozca una resolución final en el Senado del PS 184. Si se aprobara en la Cámara alta, propondría que se atienda ese proyecto y el de la Cámara, simultáneamente, posiblemente en la Comisión de lo Jurídico, que dirige Aponte Rosario.

PUBLICIDAD

La nueva ley propuesta en la Cámara establecería como política pública que ningún profesional dedicado a proveer servicios de salud mental podrá someter a una persona a terapias reparativas o de conversión que sean contrarias a la voluntad del paciente o que supongan un atentado contra la dignidad humana. Cualquier profesional de la salud mental que someta a una persona a una terapia de conversión incurrirá en conducta poco profesional, estará sujeto a la suspensión inmediata de su licencia profesional y, de determinarse que “a propósito, con conocimiento o temerariamente”, brinda terapias de conversión incurrirá en delito menos grave, y será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de un año y una multa de hasta $5,000.

No obstante, el proyecto dispone que igualmente será política pública que las intervenciones de profesionales de la salud mental están acorde a los parámetros constitucionales aplicables de la libertad de expresión profesional.

“El proyecto reconoce el professsional speech, que es que un profesional de la salud o un religioso puede hablar con una persona que busque ayuda, puede orientarla sobre su situación o puede asistirla en un proceso”, dijo Torres.

La medida no define la libertad de expresión profesional, aunque en la exposición de motivos se alude a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso National Institute of Family and Life Advocates vs. Becerra (2018). En ese pleito, se determinó que los estados (o territorios) pueden regular la conducta de profesionales, pero no pueden reducir los derechos de un individuo (como lo es un profesional licenciado) bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. También señaló el Tribunal Supremo que no se puede diferenciar entre libertad de expresión profesional y otro tipo de expresión.

PUBLICIDAD

Ese caso emana de un reto judicial de ciertas clínicas especializadas en salud reproductiva, licenciadas por el Estado, a una ley del estado de California que les requería colocar avisos en sus oficinas en que tenían que recordarles a los visitantes que una de las opciones para mujeres embarazadas es el aborto.

Torres dijo que el concepto de libertad de expresión profesional podría eventualmente ser definido en la medida. “Es algo que les preocupa a los profesionales de la salud mental y los religiosos porque ese es el término que se usa cuando se refieren a la orientación verbal que dan”, dijo Torres.

La medida establece que no se va a coartar a los profesionales de la salud mental, consejeros o consejeras de “discutir, recomendar y realizar tratamientos legítimos y legales o a expresar sus opiniones sobre cualquier tema”.

Cuando se le indicó a Torres que la frase “cualquier tema” podría convertirse en un subterfugio para aplicar una terapia de conversión, el veterano legislador respondió que el asunto puede ser aclarado legislativamente, aunque acto seguido señaló que el proyecto, como está redactado, es claro en cuanto a la prohibición que persigue.

“Está claro que están prohibidas”, dijo al referirse a las terapias de conversión. “El proyecto sí reconoce que la persona adulta tiene la libertad de buscar la orientación de pastores y profesionales de la salud”, dijo.

El PS 184 es claro en cuanto a que persigue una prohibición de terapias de conversión a menores.

“El PS 184 incluye a los menores, pero prohíbe las terapias de conversión, así que deja abierta a interpretación que un religioso o profesional de la salud mental no podría orientar a una persona adulta”, argumentó Torres.

PUBLICIDAD

También incluye un artículo donde se dispone que nada de lo dispuesto en la ley “coarta o limita” las facultades y deberes de los padres, “así como tampoco prohíbe o coarta a las iglesias e instituciones eclesiales, consejeros/as espirituales o líderes religiosos, pastores y sacerdotes, que, en el ejercicio de su libertad religiosa, estén actuando en su capacidad pastoral o religiosa, siempre y cuando se garantice el mejor bienestar y la dignidad de un menor de edad o de cualquier persona”.

Vargas Vidot ha sido enfático en que ese tipo de lenguaje no es necesario en el PS 184.

En el proyecto de la Cámara se define terapias de conversión o reparación como: “tratamiento o practica psicológica o psiquiátrica realizada por un profesional o entidad licenciado o certificado dedicado a proveer servicios de salud mental que vaya en contra de la voluntad del paciente o que suponga un atentado contra la dignidad humana, es decir que: afirme que la terapia resultará en una reversión de la orientación sexual o identidad de género del cliente; afirme que es necesario un cambio en la orientación sexual o identidad de género del paciente o cliente; someta a un cliente a un malestar físico a través de un tratamiento aversivo que causa náuseas, vómitos u otras sensaciones físicas desagradables; o proporciona una descarga eléctrica u otra terapia eléctrica, incluida la terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcraneal o que afecte el cuerpo humano”.

También se establece que una terapia de conversión no será “un tratamiento que sea neutral con respecto a la orientación sexual y la identidad de género; brinda asistencia a un paciente o cliente en transición de género; explora los presupuestos y objetivos del paciente o cliente para permitirle decidir cómo quiere identificarse a sí mismo y vivir su orientación sexual o identidad de género; proporciona aceptación, apoyo y comprensión de la orientación sexual y la identidad de género de un paciente o cliente, sin un objetivo de tratamiento a priori; facilita la capacidad de un cliente para hacer frente y desarrollar apoyo social, y explorar o desarrollar su identidad propia; aborda actividades sexuales ilegales, inseguras, prematrimoniales o extramatrimoniales de manera neutral con respecto a cualquier orientación sexual; discute con un cliente las creencias o prácticas morales o religiosas del paciente o cliente de manera respetuosa y objetiva si el paciente así lo autoriza; o ofrece aceptación, apoyo y comprensión de las creencias o prácticas morales o religiosas de un paciente o cliente para vivir su orientación sexual e identidad de género”.

PUBLICIDAD

En la exposición de motivos de la medida se afirma que no existe evidencia de que las iglesias o sus instituciones hayan incurrido en tratamientos como “descargas eléctricas, incluyendo las terapias electroconvulsivas o la estimulación magnética transcraneal con miras a lograr un cambio en la orientación sexual de sus feligreses”, aparentemente pasando por alto otro tipo de ejercicio como lo son los círculos de oración que múltiples individuos han denunciado como parte de los proceso de humillación a los que han sido sujetos en iglesias.

“Por lo tanto, se reconoce que las iglesias e instituciones eclesiales, han enmarcado el tema de las orientaciones sexuales e identidad de género dentro del ámbito de la pastoral y consejería espiritual”, lee la medida.

REACCIONA OSVALDO BURGOS

En entrevista con El Nuevo Día, Osvaldo Burgos, coportavoz del Comité Amplio Para la Búsqueda de Equidad (CABE), señaló que una primera mirada al proyecto podría hacer pensar que se trata de una medida razonable ya que se le incluyeron garras en términos penales, un recurso que no tiene el PS 184.

Sin embargo, Burgos lamentó que el proyecto parta de la premisa de que las terapias de conversión no se dAn en sectores religiosos.

“Este proyecto se nota que fue redactado para excluir y proteger, no a la niñez, sino al sector religioso que incurre en práticas que constituyen terapias de conversión. Esa parece ser la motivación”, dijo Burgos.

El coportavoz de CABE notó que el proyecto no tipifique una terapia conversión aplicada a un menor como maltrato.

PUBLICIDAD

“Luis Raúl está convencido de que este proyeco va a salvar la controversia, pero la complica más. Es un proyecto malo y no va a contar con el aval de las organiaciones profesionales y agua el propósito, que es proteger a la niñez”, dijo Burgos.

El también abogado señaló que traer a colación el concepto de libertad de expresión profesional no procede en la medida en que aplicar una terapia de conversión no implica emitir una opinión.

“Pero el proyecto abre la puerta para que un profesional de la conducta, so color de que está emitiendo una opinión profesional, puede incurrir en una práctica no avalada por la ciencia y que constituya una práctica que es lesciva a la dignidad y la integridad del paciente”, dijo Burgos.

En cuanto a la inclusión de un artículo que dispone que nada de lo dispuesto en la ley “coarta o limita” las facultades y deberes de los padres y tampoco la libertad religiosa, Burgos señaló que se incluye este lenguaje como “una licencia para maltratar menores”.

“Lo que dice es que si el padre llevó al menor y el profesional, bajo el “professional speech” incurrío en la práctica, pues tendría licencia bajo ese argumento y el padre la autorización bajo el concepto de libertad de religión. Es una barbaridad”, dijo.