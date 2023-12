El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, confirmó este lunes que agencias estatales y federales investigan presuntos actos de mal manejo de fondos públicos en dicho cuerpo legislativo, pero rechazó que alguna de estas pesquisas corresponda a hechos ocurridos durante este cuatrienio.

Hernández, sin embargo, no especificó si algunas de estas aparentes ilegalidades involucran a legisladores que siguen activos, aunque aseguró que no hay representantes del Partido Popular Democrático (PPD). “Hay varias investigaciones en curso. Tan reciente como la semana pasada hemos estado contestando requerimientos de información a nivel estatal y federal. Tenemos un expediente de todos los requerimientos de información, amplio, al detalle, con contratos, partidas y asignaciones”, indicó el líder cameral.

A preguntas de El Nuevo Día, Hernández dijo que los asuntos bajo el escrutinio de las autoridades están relacionados con el mal uso de fondos públicos, como esquemas ilegales de gastos y contrataciones irregulares. “La inmensa mayoría de esos empleados ya no están aquí, la inmensa mayoría… puede ser que uno que otro esté, pero no están con el salario que tenían en el pasado, así que no tienen manera de ‘play for play’”, puntualizó.

Tras el inicio del juicio federal contra la exrepresentante de Partido Nuevo Progresista (PNP) María Milagros “Tata” Charbonier, la integridad de la Asamblea Legislativa ha estado en entredicho. La exlegisladora y su esposo, Orlando Montes Rivera, enfrentan cargos por fraude, sobornos y comisiones ilegales en un alegado esquema que supuestamente duró entre 2017 y 2020.

“En estos tres años de servicio no ha habido un solo señalamiento, uno, de ninguna dependencia, de ninguna oficina legislativa ni de ninguna oficina directamente ligada con la presidencia, de mal manejo de fondos públicos o corrupción”, aseveró.

Hernández presentó este lunes una serie de herramientas, implementadas este cuatrienio, dirigidas a erradicar la corrupción, entre las que destacó la emisión de una carta circular a través de la cual se estableció un margen de escalas salariales en las oficinas administrativas y legislativas de la Cámara. Con esta directriz, aseguró, se eliminó el esquema de kickbacks.

Un kickback, o comisión ilegal, es un pago (ya sea mediante efectivo, obsequios u otros beneficios) que se realiza a una persona con poder para recibir trato preferencial. “Ese esquema, con esto (la aprobación de la carta circular) se eliminó”, dijo, al sostener que él ve todos los contratos y autoriza cada uno de los aumentos otorgados.

“Aquí no hay salarios altos y donde estaba el esquema (de ‘kickback’) era en, precisamente, personas de salarios bajos con salarios extraordinariamente inflados”, señaló.

Hernández destacó, asimismo, la publicación de los informes de gastos de las oficinas legislativas en el portal electrónico de la Cámara, la inversión en tecnología, la creación de un registro de cabilderos y la aprobación de enmiendas al Código de Ética -a través de la Resolución de la Cámara 326- dirigidas a que cada legislador rinda informes financieros.

“Anterior al año 2021 esta información era confidencial. Ahora el ciudadano puede ver cuánto generó el representante de su distrito, el total disponible en cuentas de inversión, los ahorros acumulados, las cuentas por cobrar, sus propiedades, las deudas hipotecarias, los vehículos de motor y otros activos”, subrayó.

El líder cameral agregó que la Oficina de Capital Humano no autoriza ningún contrato que no cuente con su aval. “Desde el punto de vista administrativo estamos defendiendo la institucionalidad de la Cámara de Representantes”, acotó.

Uniforma escalas salariales

Mientras, Hernández informó, también este lunes, que firmó una orden administrativa para la puesta en vigor, a partir del próximo año fiscal, de un plan de clasificación para la Cámara de Representantes, documento que uniforma las escalas salariales de los puestos de trabajo.

“Esperamos presentarlo como parte del presupuesto para implementarse durante el próximo año fiscal”, comentó, al anticipar que su aplicación tiene un impacto de $2 millones sobre las finanzas de la Cámara. “Está diseñado para que la próxima administración pueda suprimir y hacer ajustes”, añadió.

Previamente, dijo, había intentado lograr la implementación del plan de clasificación mediante la aprobación de una resolución, pero no contó con el respaldo de la delegación del PNP.

Al respecto, el portavoz del PNP en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que él “respalda” el plan clasificación. “Pero él mismo sabe que esa es una labor gigante porque la Asamblea Legislativa no es una agencia de gobierno ni se corre igual. Es por eso que estamos ya casi en el 2024 y no se ha materializado el mismo”, expuso en declaraciones escritas.

Sobre las investigaciones, Méndez indicó que, si existen, “la misma no se limita a la delegación de mayoría en el cuatrienio pasado. Exhorto al presidente a seguir nuestro ejemplo cuando fuimos cooperadores con todo requerimiento de información que nos llegó”, dijo

Hernández reconoció que una próxima administración cameral podría enmendar la orden administrativa y dejar sin efecto el plan de clasificación. “Son pocos los que yo he visto que tengan la capacidad de coger el heat (calor) político y decir: ‘eliminé la transparencia, eliminé el plan de clasificación y eliminé la divulgación de información en el portal”, indicó Hernández, quien busca la candidatura a la alcaldía de Dorado por el PPD.