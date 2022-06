La resolución sustitutiva de presupuesto a ser evaluado el lunes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes será muy similar a la propuesta de presupuesto del gobernador Pedro Pierluisi, indicó el presidente de la comisión, Jesús Santa Rodríguez.

El presupuesto sería de $12,573 millones. No obstante, en el documento presentado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se utiliza $12,426,000,000, dejando en una especie de reserva $147 millones.

Luego de sostener en la mañana de ayer una reunión virtual como miembros de la JSF y presidir una audiencia pública con representantes del equipo fiscal del Ejecutivo, Santa Rodríguez señaló que honrará la propuesta del Ejecutivo de asignar unos $100 millones adicionales a la Administración de Servicios de Salud (ASES) que serviría para que los gobiernos municipales ahorren el pago que tienen que hacer desde la década del noventa al Plan Vital.

“Veo más posibilidades en que el dinero vaya a ASES y que la obligación de los municipios pueda bajar”, dijo Santa Rodríguez.

En lo que concierne a la reducción propuesta por la JSF de $44 millones al lo que se conoce como el Fondo de Equiparación, Santa Rodríguez señaló que no acogerá la propuesta del Ejecutivo y de los gremios que agrupan alcaldes para evitar, por lo menos, un recorte adicional dejando la asignación e $88 millones. Múltiples alcaldes han señalado que de continuar el patrón de recortes a este pote se pondría en peligro el funcionamiento de múltiples municipios.

“Lo que pagan los municipios sobre Plan Vital es $120 millones. Lo que se busca es que no paguen o paguen menos, pero no puede ser todo o nada”, indicó el legislador popular El Nuevo Día. “Están empujando para evitar el recorte en el Fondo de Equiparación, pero eso va a volar. Como está el plan fiscal, puedo ponerle $200 millones, pero eso es engañarse”.

Acto seguido, Santa Rodríguez recordó que, como resultado del acuerdo del Plan de Ajuste de Deuda los gobiernos municipales están disfrutando de un ahorro de $58 millones en el pago de la deuda, que se calcula a razón de 1.03% del total de los ingresos.

“Como se pudo bajar la obligación en el Plan de Juste, también se bajó la aportación de los municipios. Ellos (los alcaldes) lo quieren todo y mi planteamiento, que quizás no sea el mismo que el de los presidentes legislativos, es que si pongo el dinero del Fondo de Equiparación lo van a volar y no voy a hacer un show. Yo no soy así”, afirmó.

En cuando a las necesidades de la Universidad de Puerto Rico, Santa Rodríguez indicó que se evalúa asignarle más dinero al Departamento de Salud para que garantice las acreditaciones del Recinto de Ciencias Médicas.

También recibirán más dinero la Procuradora de las Mujeres, el Hospital Cardiovascular, el Centro Comprensivo del Cáncer y el Centro de Diabetes.

Santa Rodríguez no fue preciso sobre el futuro de un lenguaje incluido por la JSF en el presupuesto que, según La Fortaleza, representa una intervención indebida del ente fiscal en el uso de fondos federales.

La sección 12 de la resolución de presupuesto señala que el Ejecutivo tendrá que presentar un plan de trabajo que detalle cómo va a desembolsar fondos correspondientes a las siguientes leyes: Ley del Fondo de Respuesta por Desastres, la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), la Ley Familias Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA, por sus siglas en inglés), la Ley Suplementaria de Respuesta y Alivio por el Coronavirus (CRRSAA, por sus siglas en inglés) y la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés).

Por un lado, Santa Rodríguez señaló que ese texto podría provocar un atraso adicional en el desembolso del dinero.

“La postura del Ejecutivo es que la Ley Promesa no habla sobre el manejo de fondos federales y ya estos fondos tienen un uso que está restricto”, dijo. “Creo que se puede trabajar un lenguaje que cree más transparencia”.

Santa Rodríguez señaló que no será hasta luego del martes, cuando finalmente espera que se apruebe el presupuesto, que entraría de lleno en la evaluación de las dos medidas que proponen el nuevo esquema de tributación de las empresas foráneas. Sobre la mesas están una propuesta del Ejecutivo y otra de la Asociación de Industriales.

Indicó que podría celebrar una vista pública sobre el tema el jueves o el viernes.