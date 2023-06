En una votación cerrada y que por momentos pareció estar en riesgo, el Senado aprobó, esta noche, el informe del comité de conferencia del presupuesto con cargos al fondo general del gobierno de Puerto Rico para el próximo año fiscal 2023-2024, ascendente a $12,739 millones.

El voto decisivo -el número 14- fue el del presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza, quien por las pasadas semanas había estado ausente, físicamente, de los trabajos parlamentarios por motivos de Salud. En una primera votación, utilizando el mecanismo de división de cuerpo, el documento obtuvo el aval de 13 legisladores.

La delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) votó en contra. “No podemos probablemente estar de acuerdo en todo, pero es un documento dinámico que recoge tanto el sentir del Ejecutivo como del Legislativo, que ha sido dialogado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)”, sostuvo previo a la votación final el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

Tras su aprobación, el documento pasa ahora a la evaluación de la JSF para que evalúe oficialmente las enmiendas integradas y someta sus recomendaciones a Cámara y Senado. La versión del plan de gastos tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa en o antes de este viernes, 30 de junio o, de lo contrario, el ente fiscal impondría su versión de gastos.

La Cámara había aprobado el informe en la sesión del domingo.

Durante la discusión en el hemiciclo, Dalmau Santiago explicó en detalle las enmiendas incluidas, entre las que destacó la asignación de $35 millones para el Fondo de Inversión Estratégico (Ley 53-2021), $5 millones para el programa de Becas para Certificaciones Profesionales, $5 millones para capitalizar el Banco de Desarrollo Económica y $25 millones para fomentar otras iniciativas de desarrollo económico.

Igualmente, el presupuesto incluye $1 millón para la realización de un estudio sobre la viabilidad del establecimiento de un sistema de salud universal, $10 millones adicionales para el pago de médicos residentes, $210 mil para establecer el Banco Público de Sangre del Cordón Umbilical de Puerto Rico en el Centro Comprensivo de Cáncer y $1 millón para el desarrollo del Observatorio de Drogas.

“Este presupuesto, si lo analizamos línea por línea, no debería tener un voto en contra. Este presupuesto se utilizó utilizando de base el del Ejecutivo. Todas las peticiones de las agencias del ejecutivo están cubiertas, aquí… ¿Quién puede estar en contra, de los compañeros del PNP, de las propuestas de su gobierno?”, insistió el presidente del Senado.

Desde el inicio de la discusión la propuesta contó con la resistencia de la delegación del PNP, que se mantuvo inamovible en su determinación de no favorecer el plan de gastos. “Resulta muy difícil que un senador pueda dar el voto a un presupuesto que se ha manejado de esta forma, en primer lugar; y, en segundo lugar, cuando se sabe que la Junta de Control Fiscal va a imponer, una vez más, su presupuesto”, afirmó el portavoz de la Palma en la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz.

Rivera Schatz denunció que en el Senado el informe del comité de conferencia fue elaborado y radicado “exclusivamente” por los miembros de delegación del PPD. Advirtió que, al final del día, el ejercicio será fútil, pues “la Junta va a aprobar el presupuesto que les dé la gana a ellos”.

En el tema de los municipios, uno de los que más controversias ha generado, el Senado incluyó $10 millones para mejorar los sistemas tecnológicos y $4 millones para establecer oficinas regionales para el manejo de subvenciones federales. Mientras, la partida de gastos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aumenta de $500.8 millones a $618.8 millones.

Los senadores penepés Juan Oscar Morales y Migdalia Padilla rechazaron la medida, principalmente, en oposición a la fórmula establecida para crear el “Fondo Especial de Servicios Esenciales Municipales”, el cual se nutriría de los fondos que, por los años subsiguientes, no tendrán que aportar los municipios al Plan de Salud Gobierno.

El dinero estaría bajo la custodia del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) que, a su vez, determinaría su distribución. Tanto el municipio de San Juan como el de Guaynabo recibirían una suma inferior a los $40 millones y $25 millones que aportan anualmente para el pago del plan de salud, alegó Morales. “Con esa fórmula estoy cohibiendo a mis constituyentes de obras que pudiéramos estar haciendo en Guaynabo…”, dijo.

Por su parte, la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, indicó que un ejercicio tan importante como debería ser la aprobación del presupuesto- en vías a identificar prioridades y necesidades- se ha convertido en un acto “simbólico” desde la “imposición” de la JSF.

“Por mucho tiempo los presupuestos aprobados han reflejado la falta de prioridades y la mala administración que nos gobierna. Desde la imposición de dicha junta lo primordial es complacerla, sobretodo en su visión de negarle los servicios esenciales al pueblo de Puerto Rico”, expuso la senadora.

Rivera Lassen cuestionó, además, la asignación de $40 millones a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) para el pago de servicios profesionales, así como el alza de $38 millones otorgado a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (APP) para los mismos fines.

Sostuvo que la propuesta presupuestaria no debería incluir aumentos para ampliar el modelo de escuelas alianzas “bajo el subterfugio de querer mejorar el sistema educativo”. “Vender nuestras escuelas al mejor postor nunca debe ser la alternativa”, señaló.

Otro asunto que destacó Rivera Lassén fue la reducción de casi $1 millón al Instituto de Cultura de Puertorriqueña (ICP), así como el presupuesto de la UPR, el cual sostuvo es insuficiente para garantizar que la institución cuente con todos los recursos “que requiere educar un país”. No obstante, reconoció que las enmiendas presentadas por el Senado “ayudan al funcionamiento de la UPR” para el próximo año fiscal.

Entidades sin fines de lucro

Otro de los asuntos medulares incluidos en el documento es la asignación de una partida adicional de $2 millones a la Comisión de Donativos Legislativos, y un alza a las partidas que reciben algunas entidades sin fines de lucro.

En la medida incluye, además, una propuesta dirigida a consolidar las asignaciones que reciben entidades, como SER de Puerto Rico y los Centros Sor Isolina Ferré, del Fondo General del Gobierno y de la Comisión de Donativos Legislastivos, explicó Zaragoza en una entrevista telefónica. La separación de estas partidas, explicó el senador, genera inestabilidad entre las entidades a la hora de hacer sus proyecciones.

“Estas entidades tienen la necesidad de proyectar estabilidad para hacer su trabajo a mediano y largo plazo”, sostuvo el legislador.

La propuesta de consolidar ambas partidas y que la totalidad del dinero a otorgar a estas entidades sea con cargo al Fondo General, sin embargo, aún no cuenta con el respaldo oficial de la JSF. Zaragoza, no obstante, se expresó optimista. “Las conversaciones con (el director ejecutivo de la JSF, Robert) Mujica son bien positivas. No tenemos un no definitivo, pero la mayoría de las cosas están todavía bajo evaluación. Hay posibilidad de que algunas de estas cosas todavía se concedan”, aseguró.

En el caso de los Centros Sor Isolina Ferré la petición presupuestaria es de $3,150,000 del Fondo General, lo que representa un alza de $150 mil en comparación con el presupuesto vigente. La asignación impactaría los servicios en los centros que ofrecen desde sus centros de Ponce y Caimito, San Juan.

“La intención de consolidar las partidas se hizo para ofrecerle a los centros más oportunidades para ampliar la prestación de sus servicios y, a su vez, evitar contratiempos con la Oficina de Gerencia y Presupuesto al momento del desembolso, como ha ocurrido en el pasado”, indicó Zaragoza. “Para nosotros, como es un asunto procesal, no tenemos una objeción porque numéricamente no hay un gran cambio”, agregó.

La Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER) tiene una partida asignada de $3 millones.

El presidente del Senado destacó, durante la discusión del documento, una partida de $250 mil adicionales para la rehabilitación del centro acuático de la YMCA. “Votarle en contra a este documento es ir en contra de las decisiones de esta misma Asamblea favoreciendo a entidades que brindan servicios que el gobierno no puede brindar. De eso se trata este documento, no es un capricho de un individuo o una comisión. Es un documento elaborado de la economía y del sustento de todo el país”, puntualizó.