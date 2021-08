El senador popular Albert Torres Berríos indicó que a mediados de septiembre iniciará vistas públicas sobre dos proyectos impulsados desde el pasado cuatrienio por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y que tienen, en estos momentos, posiblemente más relevancia que nunca antes: el proyecto que ordena una moratoria sobre construcciones en la costa y el proyecto que crea la nueva ley de la Zona Marítimo Terrestre.

Ambos fueron radicados este cuatrienio por la senadora María de Lourdes Santiago y su correligionario Denis Márquez Lebrón. El cuatrienio pasado fueron impulsados por el exsenador Juan Dalmau Ramírez.

Una de las medidas, el Proyecto del Senado 43, ordena una moratoria de cinco años años sobre nuevas construcciones en la costa, establece la Zona Costanera como la franja de terreno costero que se extiende a 1,000 metros lineales tierra adentro desde la línea de la costa y le prohíbe a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) o a la Junta de Planificación aprobar, endosar o autorizar cualquier nueva construcción en una franja de 100 metros de ancho a partir de la zona costera.

PUBLICIDAD

El Proyecto del Senado 32 redefine y amplía la zona marítimo terrestre para comprender desde la línea de bajamar hasta donde alcanzan las olas de alta peligrosidad, que esta zona nunca será menor de 50 metros e incluye, además, los terrenos bajos que se inundan como resultado del flujo y reflujo de la marea, la zona de depósito de materiales sueltos, terrenos sumergidos bajo ríos, todo cuerpo de agua interior donde se pueda medir la influencia del mar y manglares, lagunas y salitrales.

La medida reconoce la variabilidad de la zona marítimo terrestre, ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a llevar a cabo el deslinde técnico y, una vez aprobado, tendrá una vigencia de 10 años. En caso de un evento natural extraordinario se requerirá un nuevo deslinde quedando sin vigencia el aprobado.

“Ahora en esta sesión se van a estar tocando y se van a estar citando vistas públicas para darle continuidad a todo lo relacionado a esos temas”, dijo Torres Berríos, presidente de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales. El legislador de primer turno indicó que la semana que viene reunirá a los miembros de la comisión para establecer la agenda de trabajo.

Torres Berríos rechazó que el Senado se haya quedado rezagado en la fiscalización del gobierno en el contexto de la controversia por la construcción del condominio Sol y Playa, en Rincón. Hasta ahora, ha sido la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, presidida por Edgardo Feliciano, la que ha celebrado vistas públicas sobre el proceso de otorgación de permiso, retomará las vistas la semana que viene y demandará al DRNA en cualquier momento para tener acceso a documentos cruciales en la pesquisa que se realiza.

PUBLICIDAD

Torres Berríos argumentó que se ha expresado públicamente sobre el tema.

“El DRNA no ha tenido el valor ni la valentía de expresar al país que se otorgaron unos permisos donde no estaba acordado. El deslinde está vencido y estamos tocando ese tema muy de cerca”, dijo Torres Berríos al indicar que citará al secretario de la agencia, Rafael Machargo, para hablar tanto de ese tema como del manejo de las cenizas de la cogeneradora AES en Guayama.

“El Secretario no ha ido a las vistas públicas de la comisión y demuestra que, o no tiene compromiso o no conoce los temas”, sostuvo.

En entrevista por separado, Santiago indicó que la entrada del Senado en la controversia específica del condominio Sol y Playa no necesariamente redundará en mejores resultados para el país, pero sí espera que sus dos medidas sean atendidas.

“Todo el mundo está concentrado en Rincón, pero no es Rincón solamente”, sostuvo. “Los dos proyectos están radicados y están aquí (en la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales). Me parece que lo que le corresponde al Senado es adelantar la consideración de ambas medidas”, sostuvo a la prensa.

“No hay una comprensión de lo urgente que es el tema de la crisis climática. Ya lo hice (el llamado público) en el hemiciclo a finales de mayo”, dijo sobre su emplazamiento a Torres Berríos.

“Los proyectos pesados y con grandes consecuencias son los de la zona marítimo terrestre y el de moratoria. Y es solo una dimensión, porque estamos colaborando con un proyecto de restauración de dunas junto con Vida Marina UPR (Universidad de Puerto Rico). No requiere un centavo de inversión y el DRNA se opone”, indicó.