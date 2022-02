Representantes de la entidad Justicia Salarial, quienes abogan por una mejor remuneración para empleados que trabajan a base de propinas, plantearon esta mañana en una vista pública en la Cámara de Representantes que estos trabajadores deben cobrar el 100% del salario mínimo vigente, que es de $8.50 y que crecerá en los próximos años por disposición de la Ley 47-2021.

No obstante, Randiel Negrón Torres y Verónika Banuchi Ponce, cofundadores de Justicia Salarial, indicaron en una vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara que no rechazan que el incremento se haga de manera escalonada. Sí insistieron en que el concepto del sub-salario, mecanismo en ley para atender la compensación de trabajadores que dependen de propinas, debe ser abolido.

La comisión, dirigida por el representante popular Domingo Torres García, estudia el Proyecto de la Cámara 1133 que, a grandes rasgos, dispone que estos trabajadores que dependen mayormente de propinas, y que alcanzan al menos 10,000 en Puerto Rico, deberán ganar el 75% del salario mínimo a partir del 1 de julio del 2022 y el 100% del salario mínimo para el 1 de julio del 2023, cuando alcanzaría $9.50 la hora.

PUBLICIDAD

El salario mínimo para estos trabajadores, por disposición de la ley federal de Normas Justas en el Empleo, es de $2.13 la hora y se ha mantenido así desde el 1991.

Este próximo martes representantes de la Asociación de Restaurantes (ASORE) están citados a comparecer ante la misma comisión.

A preguntas de la prensa al finalizar la audiencia, Torres García insistió en la necesidad de aumentar el salario de los trabajadores que dependen de propinas, pero no se comprometió a que sea igualado necesariamente al salario mínimo que se aplica a los demás trabajadores, excepto por aquellos de la agricultura que igualmente cobran menos del mínimo.

Negrón Torres y Banuchi Ponce propusieron en una ponencia y, como enmienda, que estos trabajadores cobren el 100% del salario mínimo desde el 1 de enero del este año, o sea, con carácter retroactivo. Negrón Torres luego aclaró a El Nuevo Día que la intención es que el incremento entre en vigor el 1 de julio de 2022, pero más tarde indicó que no rechazaría que el aumento fuera escalonado, siempre y cuando el incremento inicial sea de al menos 75%.

Negrón Torres y Banuchi Ponce indicaron en su ponencia que el cabildeo de la industria de restaurantes ha impedido que ese salario mínimo de $2.13 la hora crezca a pesar de que el salario mínimo para la inmensa mayoría de los demás trabajadores sí ha sido modificado en múltiples ocasiones desde 1991.

Ambos son abogados y tienen experiencia como meseros. En el caso de Negrón Torres, continúa laborando en dicha capacidad, aunque tiene otros trabajos.

PUBLICIDAD

Los deponentes hicieron referencia a datos del Instituto de Estadísticas que reflejan que al menos 10,000 personas trabajan como meseras y bartenders en Puerto Rico, que el 70% son mujeres y que múltiples estudios reflejan que están más expuestas a incidentes de hostigamiento sexual de parte de clientes. Otros trabajadores como los que laboran en salones de belleza, en negocios de lavado de autos, repartidores de comida y croupiers también trabajan a base de propinas.

El Departamento del Trabajo Federal encontró, al estudiar el periodo del 2010 al 2012, que el 84% de los más de 9,000 restaurantes estudiados incurrían en violaciones en el pago de sus trabajadores que dependían de propinas.

Negrón Torres reconoció que no hay estadísticas en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) que reflejen querellas presentadas por incumplimiento de los patronos. Por su parte, Torres García recalcó que el estudio del 2010 al 2012 no necesariamente refleja el escenario económico de la isla.

“En la práctica, la existencia del subsalario mínimo de $2.13 genera una dependencia económica total entre el ingreso a base de propinas y la persona que percibe ese ingreso. Siendo un subsalario mínimo de $2.13 tan bajo, una persona que trabaja a base de propinas no lo puede tomar en consideración para planificar su vida. Las personas que trabajan a base de propinas se exponen a experiencia de acoso laboral, discrimen por razón de raza, el género, la nacionalidad y/o la edad o experiencia de hostigamiento sexual que, en muchos casos, temen a denunciar para que su ingreso base no sea afectado y no perder las posibles propinas que, en ningún caso, están aseguradas”, indicaron los deponentes.

PUBLICIDAD

“No había internalizado el problema del hostigamiento sexual de las meseras. Eso refleja la sociedad en que vivimos y el asunto de la violencia machista”, intervino el representante independentista Denis Márquez.

Torres García indicó que favorece un aumento, pero dijo que no tiene un cuadro claro sobre a cifra que propondría o el porcentaje en relación al salario mínimo actual, que es de $8.50.

“No sería responsable hacerlo porque no le hemos dado la oportunidad a todos los deponentes”, dijo Torres García. El legislador indicó que quiere citar al DTRH y señaló que ha recibido llamadas de meseros que le han indicado que el proyecto no necesariamente les conviene en la medida ya que les obligaría reportar al Departamento de Hacienda un salario que les haría inelegibles para ciertas ayudas gubernamentales. También le han dicho, dijo Torres García, que no están cobrando $2.13, aunque sí una cifra por debajo del salario mínimo.

“Hay muchas cosas que hay que sopesar”, dijo Torres García.

En días recientes el presidente de la Asociación de Restaurantes (ASORE), Mateo Cidre, dijo que la entidad se opone al proyecto ya que encarecería los costos de operación de la isla y que cualquier ajuste en al subsalario de $2.13 tendría que ser traspasado al consumidor.

Cidre ha argumentado que la propia ley federal dispone que si el trabajador no alcanza, con las propinas, el salario mínimo vigente, el patrono está obligado a cubrir la diferencia. Aludió a un estudio que hizo ASORE que reflejó que aunque hay meseros y meseras que pueden ganar hasta $25 la hora, la media, según se desprende de un análisis a las operaciones de 150 restaurantes, es de $18 la hora.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Negrón Torres y Banuchi Ponce presentaron a la comisión un estudio titulado Estadísticas de Empleo y Salarios por Ocupación del 2020 y creado por el DTRH que establece que la mediana de salarios de los meseros y meseras es de $8.84 la hora, pero en San Juan.

Negrón Torres continúa desempeñándose como mesero y sostuvo que el ingreso que recibe de $2.13 la hora solo le da para echar gasolina.

En el caso de Banuchi Ponce, dijo que en el restaurante donde trabajó en Isabela el patrono no igualaba su compensación para alcanzar el salario mínimo entre propina y salario base.

A preguntas del presidente de la comisión, Domingo Torres García sobre a posibilidad de que los restaurantes “eliminen” las propinas y que decidan cobrar al cliente un cargo fijo o “service charge” para cumplir con el salario mínimo que se le honra a todo el mundo, Negrón Torres argumentó que no es posible que el dueño de un restaurante le prohíba a un cliente pagar propina y que en los siete estados que han eliminado el concepto del subsalario no se ha aplicado el cargo especial.

Sostuvo también que implementar un cargo especial sería contraproducente ya que ahuyentaría la clientela.

“El “service charge” puede ser obligado, pero donde se ha eliminado el subsalario no se ha eliminado la propina”, dijo Negrón Torres, a lo que Banuchi Ponce argumentó que las propinas han aumentado en estados donde se ha eliminado el subsalario.

Torres García dijo tener preocupación sobre el impacto en los costos de operación de los restaurantes que tendría la medida de ser aprobada. Banuchi Ponce le respondió que los costos de vida en la isla son altísimos y que el ingreso “debe reflejar los costos de vida en Puerto Rico”.

PUBLICIDAD

El legislador popular le preguntó a Negrón Torres si su patrono cubre cualquier diferencia entre la propina y el salario base para alcanzar el salario mínimo. Torres García dijo preocuparle que el estudio que utilizaron los deponentes para evidenciar el problema fue realizado entre el 2010 y el 2012.

“Muchas ocasiones le dije a mi patrono que estaba incumpliendo con el $2.13 y me dijo que si entendía que lo estaba haciendo podía ir a hablar con la empresa, radicar una querella e ir al Departamento del Trabajo”, dijo Negrón Torres.

En otra ponencia presentada hoy ante la Cámara, José Rodríguez Vélez, del Movimiento Solidario Sindical, denunció que los patronos “continuamente” incumplen con su obligación de cubrir cualquier diferencia entre la propina devengada y el salario mínimo vigente. Solicitó que como parte del proyecto se incluyan otros asuntos, como crear turnos fijos, obligar al patrono a anunciar los cambios en horarios con dos semanas de anticipación y obligarlos a crear contratos con horas mínimas de trabajo a la semana.

Rodríguez Vélez también aludió al estudio que analizó los datos entre el 2010 y el 2012 para evidenciar el incumplimiento del los patronos con equiparar el salario y le solicitó a la Cámara que se enmiende el proyecto para obligar a los patronos a publicar un cartel que resuman los puntos más importantes de la propuesta ley y las exigencias de la ley federal ya vigente.

Rodriguez Vélez favoreció que a los trabajadores que dependen de propinas se les honre el salario mínimo como a todo el mundo.

PUBLICIDAD

“El salario de las meseras y meseros no puede estar a la merced de los comensales. Los clientes no deben subsidiar el salario de las y los meseros, el salario de estas y estos es una responsabilidad del patrono. La clase obrera sale a ganar un sustento justo día a día y necesita saber cuál será su ganancia después de cada jornada sin depender de las propinas. La propina debe ser vista como una ganancia adicional al salario, no parte del salario”, dijo Rodríguez Vélez.

El líder sindical también denunció que hay patronos que obligan a los meseros y meseras a compartir sus propinas con los que limpian las mesas y en algunos casos con los cocineros y cocineras. Incluso con el personal administrativo.