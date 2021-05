La Cámara de Representantes aprobó esta tarde, a viva voz, un proyecto que otorga a los tribunales la potestad, durante un proceso de solicitud de orden de protección, de ordenar a la parte peticionada a participar en un programa o taller de reeducación y readiestramiento para personas agresoras.

La medida, de la representante penepé Wanda del Valle Correa, también establece que en todo caso en que se expida una orden de protección, y surja de la evidencia que menores presenciaron actos de maltrato, el tribunal estará obligado a referir la situación al Departamento de la Familia.

Al oponerse a la medida, la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, señaló que el proyecto está plagado de errores, comenzando por el proceso de evaluación de la medida, donde solo se consideraron ponencias de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de la Familia y de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca).

“No se citaron organizaciones de mujeres, ni a la Coordinadora Para la Mujer. Sin ese feeback (retroalimentación) o asesoramiento, están imponiendo soluciones que no son las educadas. El problema mayor del proyecto es que pretende decir que el problema de la violencia doméstica y la violencia de género es un problema de salud mental, y es incorrecto. La salud mental, y cualquier desorden, puede ser un factor que contribuya, pero no es la razón ni la causa”, dijo Nogales Molinelli.

“Este proyecto asume que el agresor tiene un problema de salud mental y no como el hijo sano del patriarcado”, agregó.

Nogales Molinelli también criticó que sea obligación del tribunal referir a evaluación psicológica a toda persona contra quien se expida una orden de protección “para ver si entiende lo que es la conducta de violencia doméstica y entiende el efecto nocivo sobre la familia. Es casi una razón para eximirlo de responsabilidad”, indicó.

La legisladora por el MVC solicitó, sin éxito, que la medida fuera devuelta a la Comisión de Asuntos de la Mujer para ser mejorada.

Al defender la medida, Del Valle Correa rechazó, en alusión a una aseveración de Nogales Molinelli, que el proyecto se trabajó a la ligera.

“Este proyecto fue creado por una sobreviviente de violencia doméstica que vio a un agresor matar a su mamá”, señaló Del Valle Correa, quien presenció, a los 16 años, el asesinato de su madre.

“Yo sé lo que significa que tu pareja tenga un problema emocional y que no se haya querido atender, y esa condición emocional provoca el maltrato. Este es mi proyecto de vida”, enfatizó la legisladora.

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, consignó su voto a favor al señalar que, si bien no afirma que los problemas de salud mental y la violencia doméstica van de la mano, sostuvo que como parte del debate se debe preguntar el país “¿qué hacer con el agresor?”.