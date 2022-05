El director ejecutivo de la Administración de Sistemas de Retiro, Luis Collazo, insistió esta mañana en que el Gobierno no ha cambiado una sola cifra del acuerdo alcanzado con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y con los gremios policiacos en torno al acuerdo de retiro de estos trabajadores.

El pacto incluyen 6,000 policías activos que entraron al servicio en o antes del 31 de diciembre de 1999 y otra cantidad no precisada que se ha retirado desde agosto del 2020.

Líderes de gremios de la Policía han reclamado que supuestamente el Gobierno modificó el acuerdo aumentando la edad de retiro pactada para recibir la totalidad de los beneficios de 55 años a 58 años, en ambos casos con 30 años que se quedan inalterados, y que lo hizo con la intención de retener la mayor cantidad de tiempo posible a los policías en sus posiciones. Según han denunciado los gremios, el máximo de los beneficios a otorgarse bajo el acuerdo con la JSF iba a estar en manos de los policías a partir del retiro a los 55 años y 30 de servicio y que esa cifra, unilateralmente se elevó a 58 años.

“El plan está diseñado para incentivar a los policías a permanecer en sus labores después de los 55 años de edad. Es una carga excesiva para su bienestar, su salud emocional y física”, indicó en una vista pública en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Lowell Matos, presidente de la organización Cuerpo Organizado de la Policía.

La Uniformada cuenta con unos 11,500 policías, de los cuales 1,595 están en funciones administrativas. Del total global, 1,078 tienen entre 53 y 55 años.

Collazo planteó en entrevista con El Nuevo Día antes de participar en la audiencia pública que los gremios interpretaron incorrectamente el acuerdo alcanzado con la JSF y el Gobierno. Indicó que a partir de julio del 2023 se hará una campaña educativa a los policías para que conozcan en detalle los parámetros del acuerdo.

“Nos reunimos dos veces con ellos. Cuando veo la presentación que la JSF y se las enseño y me enseñan la presentación que la JSF les dio en enero, es la misma y se dieron cuenta que es la misma y que el Gobierno no cambió nada. No entendieron completamente”, dijo Collazo.

Según indicó el funcionario, el acuerdo con la JSF consiste en que todo policía al amparo de las leyes 1 y 447, que son unos 6,000, recibirá dos pagos a su cuenta de retiro de $30,000 efectivos uno en junio de este año y el otro en junio del 2023. No obstante, tendrá acceso a ese dinero a partir de los 58 años o, en el 2025, solo si ese año cumple 55 años y los 30 años de servicio.

El acuerdo entre la JSF y el Gobierno también incluye unos pagos anuales calculados a base de la fecha en que el policía cumpliría los 58 años y los 30 de servicio. Por ejemplo, si cumple con esos requisitos entre el 1 de julio del 2022 y el 30 de junio del 2023 recibiría, además de los $60,000, un pago anual a su cuenta de retiro de $17,500 hasta llegar a los 58 años. Esa cifra de $17,500 se mantendría intacta para los policías que cumplan los 58 años y 30 de servicio hasta el 30 de junio del 2025.

En adelante, el pago se disminuye a $16,000 anuales y la tabla confeccionada por la JSF contempla pagos anuales tan bajos como de $3,500 si el policía llega a los 58 años y 30 de servicio luego del 30 de junio del 2037.

En ponencias separadas presentadas ante la Comisión de Gobierno, representantes del Concilio Nacional de Policías (Conapol), la Asociación de Policías Unidos Luchando (APUL) coincidieron en que el acuerdo alcanzado con el Gobierno y con la ahora ex directora ejecutiva de la JSF Natalie Jaresko el 11 de enero enero de este año se contemplaba el retiro a los 55 años y 30 años de servicio.

“Si algo fue claro en las expresiones de Jaresko fue lo siguiente: los policías que se retiren con al menos 55 años y 30 años de servicio recibirían $110,000 y aquellos que voluntariamente trabajen hasta los 58 años recibirán bonificaciones especiales para que el pago sea de $175,000″, dijo Ismael Rivera, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Policías.

Según Rivera, el exmonitor de la Policía Arnaldo Claudio preguntó, en la reunión celebrada de manera virtual, si los parámetros que escuchó eran correctos y “la respuesta de la señora Jaresko fue clara y sin duda, que esos serían los depósitos que recibirían”, dijo Rivera, quien indicó que el supuesto cambio del Gobierno no hace justicia a los policías.

“El Gobierno quiere obligar a los Policías a trabajar tres años adicionales”, dijo Rivera.

Luis Cabán, representante legal de COPS, sostuvo que Jaresko habló con “generalidades” en la reunión del 11 de enero y que eso lo que provocó fue que se confundiera a los policías .

“En esa reunión no se explicó en el detalle de esa medida. Se quiso aplicar de manera general a toda la Policía”, dijo Cabán.

Rivera coincidió en que la manera en que Jaresko explicó el supuesto acuerdo no fue la más adecuada.

Gabriel Hernández Ramos, presidente de APUL, señaló que en enero del 2022 se acordó, como parte de las negociaciones del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), que todo policía con 55 años y 30 de servicios se le depositaría $110,000 en una cuenta especial de retiro y que “aquel que libre y voluntariamente” que continuara trabajando hasta los 58 años se le daría una bonificación de $65,000.

Además se acordó que todo policía que se retiró luego de agosto del 2020 con 55 años y 30 de servicios se le depositaría en su cuenta $77,500.

“Deben depositar en las cuentas 106 de cada policía el dinero acordado, y que ninguno sea penalizado por retirarse antes de los 58 años. Cada año que pasa es crítico para la policía”, dijo Hernández Ramos. “Si tienes 58 años y deseas el incentivo completo debes quedarte tres años más. Eso es algo que jamás se discutió ante la Junta y la Policía el 11 de enero de 2022″, dijo Hernández Ramos al referirse a la postura del Gobierno y de la JSF.

Sin embargo, Collazo insistió en que los gremios entendieron mal el mensaje de la JSF.

“Nos hemos reunido dos veces con los gremios. Es un tema bien técnico con tablas bien técnicas y la Junta la explicó y ellos entendieron que era de esa forma, pero no es de esa forma”, dijo Collazo.

Para financiar estos pagos, la Policía recibirá una asignación de $850 millones y $700 millones para que los policías se beneficien del Plan Vital.