Ante cuestionamientos en torno a la existencia de la práctica de terapias de conversión en Puerto Rico, a pesar de los relatos que lo evidencian, deponentes durante el segundo día de vistas públicas del Proyecto del Senado 184 señalaron este viernes que la Asamblea Legislativa tiene también el deber de promulgar leyes que atiendan de forma preventiva situaciones que puedan poner en peligro incluso la vida de un ser humano, en este caso los niños y jóvenes.

“El Estado a través de su Legislatura legisla, no reactivamente, sino también preventivamente”, sostuvo el doctor sexólogo forense Juan Carlos Malavé-Rexach, del Instituto Sexológico Educativo y Psicológico de Puerto Rico, al sostener que la medida legislativa, al convertirse en ley, no sería solo un paso afirmativo a raíz de la evidencia científica que sostiene el daño conectado a estas prácticas y los sobrevivientes que han expuesto sus experiencias, sino que ayudaría a facilitar la documentación y presentación de quejas o querellas ante posibles violaciones.

“Uno de los problemas que tenemos es ese. Pasaba con las mujeres cuando no estaba la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54), no existía (la ley) y era como que no pasaba (la violencia). Pero sí pasa (la terapia reparativa), sí ocurre, aquí hemos visto personas, nosotros hemos visto personas”, afirmó, por su parte, la psicóloga Alice Pérez, también del Instituto, ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción.

En la misma dirección, ante preguntas de la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Wanda Soto, el doctor Caleb Esteban Reyes, en representación de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, planteó que ha habido intentos de víctimas de estas terapias de plantear querellas por prácticas antiéticas. Sin embargo, “hay barreras en el proceso”, incluyendo dificultades económicas y de acceso a apoyo legal. Ante los detractores que, por falta de querellas o quejas de forma oficial plantean que esta práctica no existe en Puerto Rico, Esteban sostuvo que “es una estrategia de invisivilización”.

Se asoman posibles enmiendas

Esteban Reyes expuso que las terapias psicológicas buscan reducir o eliminar síntomas psicológicos para aumentar el bienestar y calidad de vida de las personas.

“Sin embargo, se ha demostrado en estudios científicos que las terapias reparativas, de conversión, no reducen ni eliminan los síntomas psicológicos de las personas, por el contrario, victimizan, invalidan la experiencia emocional de la persona, generando los síntomas de ansiedad, depresión, entre muchos otros”, manifestó el psicólogo, también sobreviviente de “terapias” de conversión.

Además de endosar el proyecto, la Asociación de Psicología recomendó ampliar la cobertura de la prohibición. “Que se utilicen los términos ‘persona, entidades o profesionales’ en todo momento en el documento. Entendemos que la ley también debe aplicarles a personas que no sean parte de una entidad o no tengan una profesión. Hay diferentes profesionales que también dan terapia, como lo es los ‘coaches’, la profesión de la sexología, entre otras profesionales que no están reguladas, así que no tienen lo que sería una entidad o licencia profesional”, explicó.

Asimismo, el psicólogo recomendó a los miembros de la comisión sustituir el término “intervenciones neutrales” por “modelos afirmativos”, en la parte de la medida que se refiere a las prácticas a las que no aplica la prohibición. “Entendemos que este término podría ser un poco ambiguo y podría malinterpretarse, por lo tanto, sugerimos cambiar explícitamente ese término por ‘modelos afirmativos’, que es lo que se ha encontrado científicamente que funciona para la comunidad LGBTT”, indicó.

Los modelos afirmativos de intervención psicológica están basados en validar la orientación sexual e identidad de género de la persona, de modo que “se valide y se trabaje desde esa validación en el proceso”, explicó el experto.

Las constantes peticiones por parte de deponentes de que haya una ampliación de la prohibición para incluir practicantes de las llamadas “terapias” que no son profesionales de la salud licenciados, contradice el planteamiento de detractores de la medida -como la senadora por Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve- que han apuntado a que la pieza legislativa es “muy amplia”.

El planteamiento de que la medida es también “vaga” o “ambigua” fue jurídicamente contrarrestado por la licenciada Mayte Bayolo-Alonso, abogada de Asuntos Legislativos y Política Pública de la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico.

“La intención legislativa no puede estar aquí más clara”, afirmó Bayolo-Alonso.

Tal cual está redactado, “el Proyecto 184 no restringe ni regula la conducta de líderes religiosos, no afecta la libertad de culto ni tampoco el derecho fundamental (de crianza) de las madres y los padres”, apuntó la abogada, al sostener que la regulación se refiere directamente a la relación del terapeuta con el paciente, en este caso menores de 18 años. “Es una regulación salubrista”, subrayó.

“La persona terapeuta podrá continuar dando servicios de psicoterapia a su paciente, hablarle de cualquier tema relacionado a las terapias de conversión, hablarle de la homosexualidad, darle su opinión, ser portavoz en el público. Lo que no puede es impartirlas”, reiteró Bayolo-Alonso.

“Este proyecto solamente le está hablando a las personas licenciadas, profesionales y entidades licenciados. […] la persona terapeuta tiene su libertad de expresión protegida, fuera de la relación terapeuta-paciente”, explicó. Esa excepción a la libertad de expresión –en este caso en el campo de la salud mental- por medio de una regulación a la conducta profesional tiene su precedente en la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de National Institute of Family and Life Advocates (NIFLA) v. Becerra en el 2018.

“El tema aquí no son los adultos, son los menores y las menores. El tema aquí no es la iglesia, no son los padres y las madres, el tema aquí son profesionales de la salud y entidades licenciadas para proveer servicios de salud mental”, afirmó el senador independiente José Vargas Vidot, autor del Proyecto 184.

Quedó establecido, además, que al enmendar la definición de “maltrato” para añadir “terapias de converción” en la Ley 246-2011, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, un padre, madre o encargado podría ser señalado de maltrato si somete a su hijo o hija a una terapia de conversión llevada a cabo por un profesional de la salud mental licenciado o entidad licenciada. “Sí, siempre y cuando cumplan con los requisitos de intensión”, explicó Bayolo-Alonso, en respuesta a Vargas Vidot.

Durante el segundo y último día de vistas se sumaron varios sobrevivientes a las llamadas “terapias” que compartieron sus relatos a los legisladores presentes. “Cuando tuve 14 años fui sometido a terapia de conversión”, afirmó Elvin Rivera. En su relato expuso que fue un psicólogo que a la vez era líder religioso quien le practicó las terapias durante un mes.

“Me decía que no era normal lo que yo sentía, que no podían gustarme los chicos, que deberían gustarme las mujeres, me autorecriminé muchas veces. […] Llegué a pasar una depresión y casi todas las noches lloraba. Mi dolor era tanto y la culpa era tanta que pensé quitarme la vida. Estaba entre la espada y la pared”, compartió.

El activista de derechos humanos y de la comunidad LGBTT, Pedro Julio Serrano, quien también depuso como portavoz de Waves Ahead y Sage Puerto Rico, hizo llamado a cumplir con el principio de dignidad salvaguardado por la Constitución de Puerto Rico.

Las historias de terror que nosotros hemos presenciado demuestran que esto sí existen (las terapias de conversión) en Puerto Rico, es una problemática que tenemos que atender y que prohibir”, manifestó.

“Lo único que tenemos que hacer con un niño, una nina, un niñe que demuestre su orientación sexual y su identidad de género, es amarlo, sobre todas las cosas, incondicionalmente, es aceptar al ser humano tal y como es, darle las herramientas para que pueda ser un ser humano de bien, con autoestima alta”, apuntó.