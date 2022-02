El Senado tuvo que abrir y cerrar los trabajos de la sesión legislativa en la tarde de hoy, lunes, porque todos sus sistemas de computadoras siguen apagados debido al ataque cibernético que sufrió el cuerpo legislativo el pasado miércoles.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, calificó de serio el incidente que afectó a unos 25 a 27 servidores en la Cámara Alta.

“Prácticamente, son todos nuestros sistemas de operación diaria, de informática y comunicaciones, entiéndase cuadro telefónico, computadoras en las oficinas de los legisladores, sistema de votación electrónica para la sesión, grabaciones y el sistema administrativo, recursos humanos, finanzas y compras”, indicó el líder legislativo.

Dijo que el ciberataque es investigado por la Oficina de Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés) y por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Dalmau Santiago relató que el pasado miércoles, tan pronto recibieron la alerta del virus, apagaron todos los servidores y equipos, incluyendo unas 400 computadoras, entre ellas, las de las oficinas de los senadores. Aseguró, sin embargo, que no se afectaron los récords legislativos, pues contaban un equipo de apoyo (backup).

“Hasta ahora, al tumbar el equipo, hay una gran posibilidad de que el virus no haya pasado a la Cámara (de Representantes). Puede que haya pasado, pero no con el daño que nos hizo a nosotros que nos tumbó todo el sistema, como dicen por ahí, lo encriptó. Nos quedamos sin sistema, se pierde todo en el momento, pero el equipo de informática del Senado había hecho un backup, dónde en otro sistema operativo tenemos la información. Por lo menos, la data legislativa no se perdió y podría decir que un 96 a 97 por ciento del resto de información está disponible en el backup”, sostuvo en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

Aunque no entró en detalles, porque el incidente está bajo investigación, dijo que se sospecha que el ciberataque “fue a través de correos electrónicos”.

“Es algo serio, uno no sabe de dónde viene, pero tumbar el sistema de la Asamblea Legislativa es algo serio. Lo bueno fue que pudimos apagarlo y la data legislativa no se perdió. Tenemos guardado el 100 por ciento”, aseguró el presidente del Senado.

Para trabajar con la emergencia, dijo que el Senado contrató a una compañía de especialistas en sistemas de información, Financial IT, a un costo de $19 mil, quienes en unión al personal de la Oficina de Informática del Senado trabajan en la recuperación del sistema. Añadió que la prioridad es el cuadro telefónico, finanzas y recursos humanos. Indicó, además, que trabajaron todo el fin de semana con la situación y que hoy lograron poner a funcionar el cuadro telefónico.

Agregó que, hasta ahora, la Cámara de Representantes, la Superintendencia del Capitolio ni la Oficina de Servicios Legislativos están afectados.

Los trabajos de la sesión fueron aplazados hasta el próximo lunes, 7 de febrero.

“Esto tiene que ser muchísimo más severo que lo que las autoridades han revelado. Me imagino que será para esconder la incapacidad que ha tenido una rama de gobierno de tener un sistema redundante que se levante rápido de acuerdo a la urgencia que tiene una rama de gobierno para establecer el balance de pesos y contrapesos”, dijo, por su parte, el senador independiente José Vargas Vidot.

“Pienso que jamás debemos de incurrir en la idea de que esto fue algo por ahí, yo creo que esto parece ser mucho más una advertencia de un grupo mucho más organizado diciéndonos ‘si te corté esto, las otras ramas están igualmente frágiles y vulnerables’”, sostuvo.

Mientras, agregó que las oficinas de los senadores están prácticamente inoperantes.