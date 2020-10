Casi la mitad de las 26 medidas sometidas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para considerarse durante la sesión extraordinaria se quedarán sobre el tintero, confirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

“No hay consenso, no hay los votos para muchas de ellas, así que no se van a trabajar”, dijo el líder cameral.

Entre las medidas que no serán atendidas, está el Proyecto de la Cámara 2564 que privatiza la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), el Proyecto de la Cámara 2554 que eleva a rango de ley la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3), el Proyecto del Senado 1437 que ordena la fusión de la Administración de Servicios de Salud (ASES) con el Departamento de Salud y el Proyecto de la Cámara 2594 -una medida de administración- que, entre otras cosas, aumentaba las penalidades por infracciones de ley y le requería a los dueños de embarcaciones la compra de una especie de seguro compulsorio.

A pesar del alto número de medidas que no serán aprobadas, Méndez Nuñez aseguró que “estamos aprobando casi la mitad de ellas”.

“Muchos de esos proyectos yo hubiese preferido discutirlos en una sesión regular, precisamente para poder tener el feedback de la gente”, agregó Méndez.

La Cámara tampoco atenderá el Proyecto de la Cámara 2581 que convertía en delito incumplir con el uso de la mascarilla durante una pandemia declarada por el gobierno ni el Proyecto de la Cámara 1666 que definía los requisitos que tiene que completar una persona que aspira a tomar el examen para la licencia de doctor en quiropráctica. La Comisión de Salud no favoreció la aprobación de la medida, ya que los nuevos requisitos no le permitían a los estudiantes que hayan completado el grado fuera de la isla ejercer localmente.

Entre esas medidas que hubiera preferido discutir ampliamente y en una sesión regular, está el Proyecto de la Cámara 2594, señaló Méndez. “Hay unas enmiendas al Departamento de Recursos Naturales (DRNA) donde se imponen nuevas multas, se aumenta el costo de las licencias, de los marbetes de las embarcaciones y eso tiene un impacto fiscal y afecta el bolsillo y esta Cámara se ha caracterizado por no aprobar ni un solo impuesto y eso es un impuesto. Esas son cosas que se deben discutir con tiempo y no en una sesión extraordinaria”, subrayó.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, reconoció que la cercanía de evento electoral, así como la pandemia por el COVID-19, ha limitado el marco de acción legislativo. “Hay situaciones que estamos atendiendo en los distritos con los alcaldes, las alcaldesas, en las comunidades. Estamos metidos en nuestro distrito y también, no podemos tapar el cielo con la mano, hay un evento electoral en 30 días que hay que atenderlo también”, planteó.

Dijo que el proyecto de la Cámara 2594, que establecía la nueva “Ley de Seguridad Marítima”, no era una mala propuesta, pero su aprobación requiere una consulta con los miembros de este sector. “Cómo esa ley afecta a los pescadores comerciales, que no todo sin millonarios. Hay gente pobre que yo tengo en mi distrito que vive de la pesca, cómo los afecto con esa legislación…y este período no nos da espacio para hacerlo”, expuso.

Referente a la situación fiscal de la WIPR, Rodríguez Aguiló que todas las partes tendrán que sentarse a la mesa para buscar alternativas para la corporación, incluyendo la asignación de fondos para que puedan completar el año fiscal. “Ciertamente es un reto que tenemos que atenderlo”, dijo

La Cámara sí aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 771, que ordena el pago de bonos de entre $1,000 y $2,500 a Técnicos Quirúrgicos, Técnicos Radiólogos, Técnicos en Medicina Nuclear, Técnicos de Emergencias Médicas, Paramédico y Básico de Puerto Rico, tanto Municipal como Privados, Terapistas Físicos, Terapistas Respiratorios, Técnicos de Terapia Respiratoria y Asistentes de Terapista Físico. Estos bonos fueron legislados originalmente con una medida que fue vetada ya que el dinero salía del Fondo de Emergencia.

Hoy, más temprano, el Senado había anunciado que aprobaría la medida sin enmiendas, pero posteriormente no fue llevada a votación final.

¿Habrá otra convocatoria?

Méndez Nuñez no descartó la convocatoria por parte de la gobernadora a una nueva sesión extraordinaria, pero no anticipó que ello ocurra antes de las elecciones generales el próximo 3 de noviembre. “Todo es posible, pero no creo que sea inmediatamente. Acuérdate que estamos en proceso ya de las últimas cuatro semanas antes del evento electoral, así que no creo que se de una sesión extraordinaria a menos que no sea que la gobernadora envíe nuevos nombramientos”, puntualizó.

De ser el este el escenario, la Cámara podría solo entrar a evaluar el nombramiento a la dirección de la Oficina del Contralor, a la vacante del Panel del Fiscal Especial Independiente y el de Raúl Márquez Hernández como secretario de Estado, quien fuera nombrado por la primera ejecutiva en receso.

La Cámara validó hoy el nombramiento de Federico Stubbe González como miembro de la junta de directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO). Joanne Ferguson Twiste, nominada al mismo cargo, no fue confirmada tras obtener solo 24 de los 26 votos necesarios.

Listas para ir a Fortaleza

Entre las piezas legislativas listas para la firma de la gobernadora, está el Proyecto de la Cámara 1969 que establece uniformidad en los requisitos de educación continua de los profesionales de la salud, el Proyecto de la Cámara 2036 que extiende la vigencia de las licencias de conducir de seis a ocho años y el Proyecto del Senado 1311 que busca ordenarle al Departamento de Educación la creación de un programa piloto de estudios responsable de la tecnología.

Rumbo al Palacio de Santa Catalina también va el Proyecto del Senado 1485 que le otorga inmunidad a los profesionales de la salud que prestan servicios a pacientes en los Centros de Trauma, la Resolución Conjunta de la Cámara 773 que adelanta fondos mediante préstamos u otro tipo de adelantos a agencias del gobierno central, corporaciones públicas, instrumentalidades y municipios en anticipación del recibo de fondos bajo programas de FEMA y la Resolución Conjunta del Senado 571 que transfiere la titularidad del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Maricao al Municipio.

Igual suerte corrió la Resolución Conjunta del Senado 594 que autoriza al Departamento de Hacienda, a nombre del gobierno de Puerto Rico, a proveerle asistencia de emergencia en forma de préstamo a las agencias que enfrenten retos de liquidez relacionados con la emergencia por el COVID-19 y la Resolución Conjunta del Senado 592 que le ordena al Comité de Supervisión de Desembolsos, adscrito al Departamento de Salud, a establecer un programa para destinar fondos del Coronavirus Relief Fund entre estas instituciones médicas a los fines de cubrir gastos relacionados con la emergencia por el COVID-19.

En esta última medida se añadió una repartición de $3 millones que salen del Fondo de Mejoras Municipales para la Administración del Desarrollo de Empresas Agropecuarias, la Autoridad de Tierras, Educación, Hacienda, Vivienda, la Guardia Nacional, Odsec y 24 municipios para la realización de obra permanente.