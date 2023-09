La aprobación en la Cámara de Representantes de una medida que elevaría el salario base de los fiscales auxiliares y de distrito, así como de los procuradores de Familia y Menores y de los registradores de la Propiedad, no implica que se abrirá la puerta para que ese cuerpo considere el proyecto de ley que viabiliza un ajuste a la paga de los jueces y juezas.

El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, no le auguró un camino fácil al Proyecto de la Cámara 1848 en el Senado, no solo porque carece de una asignación presupuestaria, sino porque su aplicabilidad implicaría –para algunos fiscales– una paga superior a la de los jueces de menor jerarquía.

“En algunos de los renglones, los fiscales estarían relativamente igual o por encima de los jueces. Hay un desbalance en el organigrama de compensaciones de la estructura del gobierno central por razones estrictamente político electorales, porque nadie quiere darle un análisis sosegado. Todo esto va a comenzar a chocar”, dijo Hernández Montañez.

Añadió que “hay que sentarnos y habrá que sentarse con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pero creo que un sinnúmero de iniciativas se están quedando secuestradas por la cercanía de las primarias y las elecciones y la falta de carácter de gente que no quiere asumir sus posiciones”.

Hace unas semanas –luego de recibir la medida del Senado–, el Hernández Montañez advirtió que el Proyecto del Senado 1292, que dispone el alza salarial para los jueces, no contaba con los votos necesarios para su aprobación y parte del caucus del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara había condicionado su voto a que haya uniformidad –en términos salariales– entre las ramas de gobierno.

Aclaró que, contrario a lo que ha trascendido, no hay una propuesta oficial para elevar los salarios del gobernador, los legisladores y el gabinete constitucional, pero insistió en que la medida para incrementar el sueldo de los jueces, por sí sola, no tiene los votos para su aprobación. La historia con los ajustes que reclama el caucus popular sería otra.

“Me reafirmo en mis expresiones: si no hay consenso, es un tema que se tiene que postergar para la próxima Asamblea Legislativa. Ese punto de encuentro no se ha dado y, mientras siga así, continuamos en la misma posición. No es un tema fiscal. Por lo que he escuchado, es un tema más mediático, filosófico, de gente que tiene miedo a tomar decisiones”, expresó, tras lo cual agregó que hay quienes le han sugerido que deje esta materia para que se atienda luego de las elecciones.

Reconoció que el asunto de uniformar los salarios de las ramas de gobierno está a destiempo, a semanas de la radicación de candidaturas. “Vamos a ver si hay ambiente, si los jueces meten presión, si hay disposición de las partes a dialogar”, subrayó.

Alza para los fiscales

El Proyecto de la Cámara 1848, en resumen, restituye los porcentajes del salario de los fiscales auxiliares anteriores (98% para los fiscales auxiliares IV, 95% para los fiscales auxiliares III, 90% para los fiscales auxiliares II y 80% para los fiscales I). En el caso de los fiscales de distrito, la propuesta es aumentar en 15% el salario base de $107,000.

La medida fue enmendada en sala para incluir lenguaje dirigido a aclarar que, “durante la ejecución de la política pública, prevalecerá una prohibición permanente para impedir la imposición de un salario menor a la compensación existente con anterioridad a la reformulación de estas escalas salariales”.

En diciembre pasado, el gobernador Pedro Pierluisi firmó una medida legislativa que establecía un incremento de salario para los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia. Sin embargo, miembros del Ministerio Público expresaron insatisfacción con la iniciativa porque el aumento resultó “ínfimo”. Para la mayoría de los fiscales, el alza otorgada rondó en los $104 quincenales, dijo, entonces, el presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, Javier Rivera Rivera.

Como resultado de esa insatisfacción, resultó esta nueva propuesta, que fue avalada por los representantes de forma unánime. “La propuesta surge para poder compensar el que la pasada legislación no tuvo el impacto que aspiraba la Legislatura y ese fue el reclamo de los fiscales”, aseveró Hernández Montañez.

El Proyecto de la Cámara 1848 pasa ahora a la consideración del Senado.