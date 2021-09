El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez anunció hoy, lunes, la radicación de la pieza legislativa denominada “Ley para poner fin a la quiebra de Puerto Rico”, que busca reestructurar la deuda del gobierno bajo el Título III de Promesa y restituir al 100% las pensiones de los jubilados del gobierno que sufran recortes.

La medida, como había anticipado El Nuevo Día, cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), confirmó el presidente cameral. Anticipó que este jueves esperan aprobar el proyecto de ley luego de realizar vistas públicas el miércoles. Posteriormente, la medida sería considerada en el Senado y el presidente de la comisión de Hacienda de ese cuerpo, Juan Zaragoza ha mostrado apertura a considerar la legislación de reestructuración de la deuda siempre y cuando la JSF accediera a modificar los criterios de la reforma a las pensiones.

“El 4 de octubre es la última fecha para que las partes se expresen -los acreedores- en los tribunales y queremos demostrar que el gobierno de Puerto Rico tiene buena fe”, sostuvo Hernández en conferencia de prensa acompañado por los legisladores Jesús Santa Rodríguez, José “Conny” Varela, Deborah Soto y Luis Raúl Torres Cruz.

“Ahora le corresponde a la Asamblea Legislativa aprobar legislación para atender la situación. Lo que estamos radicando hoy es la reestructuración de la deuda al gobierno central, que actualmente está en $18.8 billones. Asimismo, proponemos una reducción a $7.4 billones, lo que significa el 60% del pago de la deuda y esta legislación facilita tal reducción”, abundó Hernández.

Con el pago del 60% de la deuda, Hernández explicó que se proponen asignar $60 millones al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para que lo distribuya entre los ayuntamientos para principalmente ayudarles con el pago del recogido de desperdicios sólidos, escombros y para cubrir gastos. Ese dinero saldría del 1.03% que hoy día aportan los municipios para el pago de la deuda del Estado, explicó el presidente de la Cámara de Representantes.

En cuanto a los pensionados del gobierno, Hernández dijo la restitución de la la totalidad de la reducción de las pensiones fue consultada no solo con la JSF sino también con el gobierno central. Indicó que con una reducción de las pensiones desde el umbral de $1,500 por pensionado, la restitución costaría al gobierno $90 millones. Por ello, le solicitaron a la JSF que subiera el umbral a $2,000 por pensionado. “De esta forma, el costo de restituir las pensiones solo costaría $44 millones al erario. Esta propuesta también fue aceptada por el ente fiscal”, dijo.

“Lo más importante aquí es que la Junta no va a retar el que la Asamblea Legislativa para que haga el ejercicio de reasignar o asignar o restituir que es el término técnico los $44 millones del Fondo General para poder garantizar que no haya recortes. Eso no había garantías antes”, afirmó.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa explicó que los $44 millones deben indentificarlos en el próximo presupuesto del año fiscal 2022-23. Se mostró confiado en que se consiga el dinero aún pagando la deuda anualmente, cuyo pago se estima en $1,133 millones.

“La Junta ya dijo que no se iba a oponer”, dijo el legislador.

Ahora bien, Hernández reconoció que todos los asuntos que atiende la pieza legislativa debe ser ratificados por el Tribunal federal, es decir, la jueza Laura Taylor Swain. La medida es radicada en momentos en que ya ha comenzado el proceso de votación del Plan de Ajuste a la Deuda que termina el próximo 4 de octubre.

Hernández destacó que una vez culmine la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda, Puerto Rico “tiene el gran reto de evitar” que la isla incurra nuevamente en una quiebra. Anticipó que la Legislatura tiene la responsabilidad de legislar para establecer “controles” que impidan se repitan “los subterfugios usados en el pasado” que permitieron una deuda sin precedentes de Puerto Rico.

“Al culminar este proceso legislativo, la Cámara, el Senado y el Gobernador comienzan la verdadera salida de la JSF. Ahora vamos a modificar las leyes aplicables y – de ser necesario - la Constitución para evitar que Puerto Rico caiga nuevamente en un proceso de quiebra”, sostuvo Hernández.