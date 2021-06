El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez defendió esta mañana el lenguaje restrictivo que insistió incluir en la resolución del presupuesto para limitar la facultad que tiene el Ejecutivo para utilizar el dinero público y apostó a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) certificará la resolución aprobada por la Legislatura, haciendo innecesaria la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

“No necesitamos la firma del gobernador. No estoy trabajando para que el gobernador firme el presupuesto. Estoy trabajando para que tengamos un presupuesto y eso va a pasar. La JSF va a aceptar el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa porque necesita una victoria”, dijo Hernández Montañez en entrevista con El Nuevo Día al argumentar que el ente fiscal necesita demostrarle al Congreso de Estados Unidos que está logrando resultados en Puerto Rico.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, ha insistido por días en la necesidad de que el gobernador firme la resolución del presupuesto.

“La Ley Promesa no requiere que el gobernador firme el presupuesto para que nosotros podamos alcanzar la meta de un presupuesto balanceado”, dijo el líder cameral.

La JSF tiene desde anoche la resolución del presupuesto aprobada, pero hoy recibirán una carta formal de los presidentes legislativos. El ente fiscal tiene hasta el viernes para notificar a la Legislatura de algún incumplimiento y los legisladores tendrían hasta el 28 de junio para subsanar cualquier falla.

Luego de horas de negociaciones ayer con el liderato del Senado, los cuerpos legislativos aprobaron la resolución del presupuesto con un lenguaje que restringe ciertos movimientos de partidas.

El lenguaje incluido, por ejemplo, impide que el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal puedan tener acceso a dinero no utilizado de presupuestos pasados. También impide que, por el próximo año fiscal, la Rama Ejecutiva no podrá realizar modificaciones o reprogramaciones a la partidas o asignaciones y el presupuesto.

Hernández Montañez indicó que esa tranquilla es la misma que implementa hoy día la JSF.

“Recuerda que la JSF ya ha tenido el control por cuatro años y controla todas las asignaciones internas y externas (interagenciales) de las agencias”, dijo. “No pueden decir que se limita la operación del gobernador porque ya está limitada por la JSF, totalmente”.

“El gobernador perdió su oportunidad al presentar un Plan Fiscal descuadrado con $700 millones de más. El gobernador presentó luego una propuesta de presupuesto de $233 millones por encima y la Cámara, en diálogo con la JSF y el Senado, habían radicado la resolución de la Junta que tenía los recaudos en $10,111 millones y los gastos estaban alineados. Cuando el gobernador presenta una resolución, había uno para trabajar el presupuesto, así que se excluyó dos veces del presupuesto”, dijo Hernández Montañez.

“Promesa, y te lo está diciendo un Popular, va por encima de la Constitución”, agregó.

Igualmente, la Resolución aprobada anoche señala que tampoco se podrán reprogramar partidas al amparo de la ley orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto en el contexto de leyes como la que permitió que se celebrara la consulta popular en que se escogió la delegación congresional, la ley que le permite al gobernador convocar una consulta plebiscitaria en cualquier momento, el Código Electoral y otras leyes como la Ley 3-2017 y la Ley 2-2017.

Hernández Montañez argumentó que ese lenguaje solamente atiende escenarios en que la JSF determine que no va a intervenir en una controversia, entiéndase una de carácter político. En síntesis, sostuvo que el lenguaje restrictivo incluido por la Cámara no es tan amplio como parece y que solo quiere proteger la capacidad de la Legislatura de intervenir en transacciones del presupuesto cuando así no lo haga la JSF porque se trata de un asunto político.

Hernández Montañez indicó que, ante cuestionamientos de miembros del Partido Nuevo Progresista quienes señalaron, entre otras cosas, que el lenguaje que él propuso eliminaba la OGP, él estaría dispuesto a aclarar el texto.

“Si ese fuera el issue, no tengo problema en enmendarlo. No tengo problema con aclarar el lenguaje. Mi aspiración aquí es que cuando la JSF levante las manos porque se trata de un asunto político, como ocurrió con el caso del dinero necesario para consulta de los cabilderos, podamos decir que eso (el gasto del Ejecutivo) no está cubierto por el presupuesto”, dijo Hernández Montañez.

Debido a que el líder cameral quiere evitar que el Ejecutivo pueda implementar transacciones “políticas”, impulsa que cualquier transacción al amparo de las leyes ya citadas esté prohibida. Hernández Montañez recordó que el gobernador Pierluisi se amparó en la ley orgánica de la OGP para asignar el dinero necesario para el evento electoral de mayo.

“Estoy hablando de asuntos estrictamente políticos, asuntos como consultas electorales, el financiamiento de los cabilderos... asuntos electorales”, dijo.