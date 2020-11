El caucus de representantes del Partido Popular Democrático (PPD) está unido a pesar de la caótica cadena de eventos que dio paso a la selección de Rafael “Tatito” Hernández Montañez como presidente de la Cámara, según el propio líder popular

Tras un proceso matizado por ataques públicos, desautorizaciones, acusaciones de golpes de estado y ausencias de varios legisladores populares a una reunión el sábado en Ponce, Hernández Montañez indicó en entrevista con El Nuevo Día que ha tenido comunicación con “casi” todos sus compañeros, ya sea en reuniones o mediante conversaciones telefónicas después del contencioso proceso que culminó con su selección como presidente legislativo.

De otra parte, aseguró que todavía no ha culminado el proceso de selección de presidentes de comisiones legislativas, por lo que no quiso confirmar o negar, como supo El Nuevo Día, que Jesús Santa será el próximo presidente de la Comisión de Hacienda, que Luis “Narmito” Ortiz Lugo ha sido evaluado -aunque no seleccionado todavía- como presidente de la Comisión de Gobierno y que Sol Higgins se perfila como presidenta de la Comisión de Salud.

Tampoco confirmó la selección de César Hernández Alfonso, exrepresentante por el Distrito 15, como nuevo Superintendente del Capitolio. Hernández Montañez sí dijo que el exrepresentante y empresario es una persona de su confianza y que integrará su comité de transición.

Hernández Montañez rechazó que la delegación haya salido dividida de la votación en que fue escogido como presidente.

“Antes de la votación se dieron muchas alocuciones por parte de los miembros de las delegaciones y todo el tiempo se estableció que era una sola delegación y que en estos procesos siempre se tiene que escoger y votar, al igual que como se va a hacer a diario de los trabajos legislativos, en que vamos a votar divididos por razones filosóficas. Eso no es nada fuera de la común”, dijo. “Y durante el debate llegamos a unos entendidos de que se debía comenzar un diálogo”.

Ese diálogo, según Hernández Montañez, arrancó el viernes en la mañana y continuó durante una reunión de caucus el sábado en Ponce, donde no participaron algunas figuran que votaron a favor de Jesús Manuel Ortiz como presidente: Luis Rául Torres, Ramón Luis Cruz Burgos y Héctor Ferrer Santiago. Tampoco participó Ortiz y otros legisladores nuevos. Sí se dieron citan los populares que revalidaron del bando de Hernández Montañez y otros nuevos: Higgins, Eladio Cardona, Jessie Cortés, Juan José Santiago y Estrella Martínez.

Hernández Montañez restó importancia a las ausencias al argumentar que algunos tenían compromisos y que muchos se comunicaron con él. Aseguró también que la votación del jueves pasado no será factor al momento de determinar quién preside qué comisión.

Uno de los ausentes del caucus, el propio Ortiz, ha sostenido dos reuniones con Hernández Montañez: el domingo y hoy en la mañana.

“Con Jesús Manuel estoy dialogando en cuanto a comisiones, la cosa administrativas y ciertas propuestas”, dijo Hernández Montañez. “Jesús Manuel es parte del liderato de esta delegación”, agregó.

En entrevista por separado, Ortiz aseguró que no ha tomado una determinación sobre si le interesa presidir alguna comisión, pero recalcó en la necesidad de tener “cohesión” en la delegación popular que estuvo horas intentando romper un empate en la votación por su presidente.

“Como líderes, comprendemos la importancia de que la delegación tenga cohesión para cumplir con la responsabilidad que tenemos y, en aras de eso, hemos estado conversando sobre la manera de construir un equipo efectivo a partir de enero del 2021, que sea una delegación unida y con una meta clara”, dijo Ortiz al señalar la visión que dice que comparten él y Hernández Montañez.

De hecho, señaló que ambos tienen la responsabilidad de crear esa cohesión.

“Ambos tenemos esa responsabilidad. Él como presidente tiene la responsabilidad de ser el presidente de toda la delegación y yo, como líder en la delegación, tengo la responsabilidad de aportar a que los trabajos… que se pueda colaborar y hacer logar una delegación unida. Claro, se parte del respeto mutuo, el reconocimiento de los talentos de cada cual y de que debe haber una asignación justa de roles de todos los integrantes”.