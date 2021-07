El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, responsabilizó al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, por el tranque que impidió la aprobación de tres medidas de importancia en la sesión que recién concluyó: el proyecto para aumentar el salario mínimo, las enmiendas a la reforma laboral y la resolución que repartiría $20 millones en donativos legislativos a entidades sin fines de lucro.

La discusión sobre las tres piezas legislativas se reanudará en la próxima sesión, que inicia el 16 de agosto.

“No es la primera vez que el Senado lo hace”, dijo anoche Hernández Montañez a El Nuevo Día, al referirse al cierre de los trabajos en el cuerpo hermano, a las 10:00 p.m., relativamente temprano para el último día de sesión.

Ambas cámaras legislativas tenían hasta las 12:00 a.m. para llegar a acuerdos sobre proyectos u otras medidas en controversia. Tras la decisión del Senado, la Cámara terminó sus trabajos unos 40 minutos más tarde.

“Me di cuenta desde temprano. Llegué bien temprano para hacer mi trabajo, y me di cuenta que había de tres a cuatro medidas que no estaban fluyendo”, sostuvo el líder cameral en una entrevista en su oficina.

“Esto no es una cuestión de hora, es de efectividad. Que ellos rindan cuentas. Yo no me siento a dar excusas porque ese no es mi estilo, que respondan los que se fueron”, aseveró.

Dalmau Santiago salió esta madrugada de viaje, y se informó que no estará disponible para los medios de comunicación.

El pasado viernes, último día en cada cuerpo para aprobar medidas, fue Hernández Montañez el blanco de críticas por haber ordenado el cierre de los trabajos en la Cámara a las 4:00 p.m., lo que provocó que algunos proyectos del Senado, que todavía no habían completado el trámite para cruzar al otro cuerpo, se quedaran en suspenso hasta agosto.

Múltiples fuentes legislativas del Partido Popular Democrático (PPD) responsabilizaron a Hernández Montañez por el tranque en torno a la Resolución Conjunta del Senado 138, sobre los donativos legislativos, por incluir una asignación de $2.5 millones a cada gobierno municipal ($195 millones en total) provenientes de la asignación de $2,470 millones que recibió Puerto Rico de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, en inglés).

Varias fuentes señalaron que la medida hubiese sido vetada por el gobernador Pedro Pierluisi, pues la Legislatura no tiene la capacidad de asignar fondos federales. Igualmente, indicaron que la resolución era improcedente en términos legislativos, pues mezclaba dos asuntos completamente distintos: asignación de fondos estatales a organizaciones sin fines de lucro y la asignación de recursos federales a los municipios.

“El Senado se fue, y no aprobó la resolución”, dijo Hernández Montañez inicialmente, al evadir la pregunta sobre la resolución conjunta.

El líder cameral también fue criticado anoche por pretender legislar, en la resolución, un mecanismo de excepción para extender el trato preferencial contributivo que ha implementado el gobierno a favor de ciertos médicos para que incluya a más especialistas y subespecialistas que trabajen en instalaciones del gobierno.

Sin entrar en detalles, se refirió a ese texto como un incentivo para que los cirujanos cardiovasculares que trabajen en el Centro Médico disfruten de la tasa preferencial del 4%. Pierluisi había asignado $1.2 millones en su presupuesto para la contratación de un cirujano para dicho hospital, pero el lenguaje fue eliminado.

“Tienes que tener voluntad para adelantar una causa. Si ellos no creían en la causa, que lo expliquen ellos”, sostuvo Hernández Montañez, al referirse a la postura del Senado en torno a la resolución de donativos legislativos.

“La Cámara aprobó, de 63 proyectos del Senado, un total de 52. El Senado, de 57 (proyectos de la Cámara), un total de 28”, añadió.

Medidas que quedaron pendientes

El Senado no atendió, en la primera sesión ordinaria que concluyó ayer, los tres proyectos de ley que transfieren la titularidad -y el dinero del mantenimiento- de escuelas públicas, carreteras secundarias y terciarias e instalaciones deportivas a los municipios.

“Allá ellos con los municipios. Yo los aprobé, y los que lo necesitan son los municipios. Los que están perdiendo $44 millones son los municipios, y nosotros cumplimos acá”, dijo el presidente de la Cámara.

Mencionó, además, que “por un detalle” la medida que elevaría el salario mínimo no fue aprobada. Se refirió al texto que dictaminaba que habría un aumento a $8.50 la hora el 1 de enero del 2022, pero no daba certeza sobre el aumento a $9.00 la hora, pues tenía que ser evaluado, en un término indefinido, por una junta especial.

Ese lenguaje, supo El Nuevo Día, había sido aceptado por las personas que encabezaron el proceso de negociación: los populares Juan Zaragoza y Héctor Ferrer Santiago, y el asesor legislativo del gobernador Carlos Rivera Justiniano. La excepción fue Hernández Montañez.

“La controversia giraba, y ya se había atendido, en que el lenguaje que decía después de los $9.00, establecía que la comisión (especial) podía evitar que se diera el aumento de $9”, dijo Hernández Montañez. “El de $9.00 no estaba garantizado”, insistió, al objetar que se le quiera señalar como la figura del tranque.

¿Por qué no se aprobó?, se le insistió.

“El lenguaje no garantizaba que se implementara el aumento, que era el acuerdo. No establecía ni un umbral de tiempo, así que podían tardarse hasta tres años, y los $9.00 podía no implementarse”, argumentó.

El presidente de la Cámara dijo que se planteó fijar una fecha límite para honrar ese aumento de $9.00 para el 31 de diciembre del 2022 o el 1 de enero del 2023, pero el Senado cerró los trabajos sin que se considerara.

En cuanto al proyecto de enmiendas a la reforma laboral, reconoció que eran demasiados los cambios que tenían que acordarse en un comité de conferencia. Por ejemplo, el Senado eliminó el lenguaje en la Ley 4 de 2017 -que estableció el nuevo marco laboral- alusivo al derecho de los trabajadores de recibir un acomodo razonable por razones religiosas, y la senadora Ana Irma Rivera Lassén, de Movimiento Victoria Ciudadana, insistió a que se regresara al régimen de paga doble por trabajo en exceso de las ocho horas diarias.

“Llegaron entre las partes a un entendido de sentarse en el verano y aprobarlo en agosto”, señaló Hernández Montañez.