Los esfuerzos anticorrupción encaminados en la Cámara de Representantes y cambios contemplados al Código de Rentas Internas y al Código de Incentivos han estado en la agenda del presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien permanece en Madrid a la espera de un resultado negativo de la prueba del COVID-19 que le permita salir de España.

Este pasado domingo Hernández Montañez anunció que había arrojado positivo en dos pruebas, por lo que tuvo que atrasar su viaje de regreso a Puerto Rico tras participar en la Feria Internacional de Turismo en la capital española. También permanecen en la ciudad su esposa María Maritza Torres Rivera, el también representante popular José Aníbal Díaz Collazo y un pariente de este, quien arrojó positivo.

Hernandez Montañez indicó que el gasto relacionado a la estadía adicional suya y de Díaz Collazo es cubierto por un seguro especial que le costó al cuerpo legislativo poco más de $600 entre las pólizas del presidente, de Díaz Collazo y del representante Ángel Matos García, quien sí pudo regresar al país al arrojar negativo.

“Estamos esperando a hacernos la prueba (casera) el viernes y salimos negativo corremos a un laboratorio”, dijo Hernández Montañez a El Nuevo Día. El líder legislativo está asintomático, al igual que su esposa.

El contratiempo impidió que Hernández Montañez se reuniera hoy con figuras con quienes en la Cámara, incluyendo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, se han estado discutiendo enmiendas al Código de Rentas Internas y también legislación dirigida a identificar de dónde saldrá el dinero que compense, al menos en parte, la pérdida de los cerca de $2,000 millones en arbitrios que pagan empresas foráneas por virtud de la Ley 154.

“Iba a tener representantes de las manufactureras, de dispositivos médicos y sus representantes legales, tenía la industria del cine y las farmacéuticas”, dijo Hernández Montañez, quien sí espera participar el viernes, de manera virtual, de una actividad del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.

En lo que concierne a la Ley 154, Hernández Montañez indicó que si bien se contempla un incremento en las contribuciones sobre ingresos que generan la empresas, él sabe que esa modificación no alcanzará la cifra recaudada por virtud de la ley. Sí dijo que si se aumenta la contribución sobre ingresos de estas 25 empresas, que ya pagan $1,000 en ese reglón al gobierno de Puerto Rico, la contribución puede ser compensada con un crédito del Servicio de Rentas Internas.

“Quiero ver hasta dónde podemos llegar”, dijo.

En cuanto al Código de Incentivos, recordó que el año pasado había señalado, en entrevista con El Nuevo Día, que el tratamiento vigente sobre los inversionistas residentes sería atendido de manera “integral”, entiéndase como parte de un paquete de enmiendas al Código de Incentivos. En esa entrevista con este diario Hernández Montañez también dijo que no estaba inclinado a modificar el estado de derecho actual en cuanto a inversionista residentes.

Sin embargo, hoy de expresó más abierto a hacerle cambios a un estatuto que ha generado gran controversia en el país por el beneficio que representa para sus recipientes, en su mayoría estadounidense multimillonarios y cómo el beneficio no aplica al resto de la ciudadanía.

“Toda persona, toda entidad que tenga un decreto o acuerdo tiene que rendir cuentas y eso incluye la Ley 22″, dijo Hernández Montañez. “Si del trabajo que se realiza se desprende que no es rentable y hay que hacerle enmiendas, se hacen enmiendas. No hay decreto o mecanismo de rentas internas o del Código de Incentivos que no deba ser evaluado y dependiendo de su capacidad, alguno serán modificados y otros eliminados. No hay nada escrito en piedra” dijo a aludir a posibles cambios a incentivos de la industria del cine y la agricultura.

“No estoy trancado a la banda”, afirmó.

Hernández Montañez también participará virtualmente el jueves de una serie de reuniones con diferentes figuras para delinear proyectos de ley para combatir la corrupción. Los testimonios, a ser presentados de manera individual, no serán transmitidos en plataforma alguna.

“Una de las controversias que queremos atender es a dónde van a las querellas presentadas, por ejemplo la Oficina de Ética Gubernamental, las agencias, la Oficina del Contralor o la Asamblea Legislativa... queremos que haya un solo ente que las reciba y que sea la Oficina de Integridad Pública”, dijo Hernández Montañez al referirse a la dependencia que forma parte del Departamento de Justicia.

Indicó que la ley orgánica del Departamento de Justicia tendría que ser enmendada para darle a Integridad Pública autonomía adicional para evitar la interferencia del Secretario y más presupuesto. Integridad Pública, según Hernández Montañez, serviría como una especie de filtro y referiría los casos, cuando así lo amerite, a una versión más reducida de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente.

Hernández Montañez ha planteado la necesidad de pasar los recursos de la Oficina del Inspector General a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.