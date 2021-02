El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, aclaró esta mañana que la lista de salarios divulgados por el cuerpo legislativo de sus empleados no está ni cerca de ser final y que será actualizada mensualmente.

Mientras, El Nuevo Día espera por una reacción del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que incluya una fecha cierta en que el cuerpo legislativo que dirige revele sus propios salarios.

Hernández Montañez defendió los salarios, como los $10,000 mensuales que cobran el secretario del cuerpo legislativo, Javier Gómez Cruz y su principal asesor Ryan Hernández Pérez. También salió a la defensa del administrador de la Cámara, Manuel Díaz Espino, quien devenga $9,000 mensuales.

“El reclutamiento de estos servidores públicos corresponde a la evaluación de sus méritos, experiencia laboral y preparación académica. De igual manera, se trata de contar con personal íntegro, comprometido e incorruptible. Asimismo, un personal que tendrán a su cargo una gran responsabilidad con el país y rendirán cuentas constantemente sobre el desempeño de su labor. Para medir resultados habrá métricas y el país tendrá acceso directo a esta información”, expresó Hernández Montañez.

Aunque el líder cameral indicó que la lista de empleados no es final, se aventuró a señalar que son 180 menos que el róster de empleados del año pasado.

“Este es el primer paso para fomentar una cultura de apertura y de rendición de cuentas a la ciudadanía a través de un procedimiento sencillo, ágil, económico y rápido”, dijo Hernández Montañez.

Cuando la Cámara de Representantes divulgó sus salarios el año pasado, se supo que el más alto era el del exrepresentante derrotado José “Nuno” López Muñoz, quien ganaba $12,500 mensuales como Ayudante Ejecutivo del expresidente Carlos “Johnny” Méndez.

Méndez reveló la información, no por voluntad propia, sino presionado por la opinión pública y la presión ejercida por figuras como la candidata por el Precinto 3 de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MCV), Eva Prados Rodríguez, un puñado de afiliados al Partido Popular Democrático y el entonces portavoz de la minoría popular, Hernández Montañez.

Entonces, también se supo los salarios del administrador, Moisés Cortés Rosado, y Carlos E. Rivera Justiniano, director de la Oficina de Asesores de la Presidencia, ambos con $10,000 mensuales. También cobraba $10,000 mensuales la pastora Wilmarie Leduc Jorge, directora de la Oficina de Iniciativas Comunitarias y Bases de Fe, pero quien llegó a desempeñarse como jefa de personal del cuerpo.

Méndez nunca defendió públicamente estos salarios.

Sin embargo, lo cierto es que algunos de los salarios más altos devengados el pasado cuatrienio en la Legislatura no se reflejaron necesariamente en la nómina de empleados, sino en los contratos por servicios profesionales. Hernández Montañez tampoco pudo proveer un presupuesto tope asignado a cada Legislador.

Hernádez Montañez indicó que la información sobre los contratos saldrá “en las próximas semanas”. Por lo pronto, el registro de contratos de la Oficina del Contralor solo refleja un puñado de estos convenios.

El legislador con la cuarta nómina más alta es Luis “Narmito” Ortiz Lugo. Hernández Montañez argumentó que el representante por Arroyo, Guayama y Salinas tiene su propio estilo de contratar, prefiriendo reclutar mucho personal, pero por salarios más bajos.

“También tiene un componente de trabajo comunitario. Esa es la fórmula de él”, dijo el presidente cameral, al sostener que los datos divulgados hoy no están actualizados. De hecho, la propia lista consigna que son hasta el 31 de enero.

De otra parte, Hernández Montañez defendió la contratación de Ernesto Irizarry Salvá, exalcalde derrotado de Utuado, como uno de sus asesores.

“Mi política pública es contratar por los méritos y lo contraté como agrónomo, como profesional de la industria agrícola. Es una persona con capacidad y tiene mi total confianza. Que fue alcalde, pues esos son otros 20 pesos”, dijo Hernández Montañez.

El líder cameral argumentó que Irizarry Salvá lo asesorará a él y al presidente de la Comisión de Agricultura, Jorge Alfredo Segarra, en el tema agrícola.

Lentitud en la otorgación de contratos

Hernández Montañez reconoció que la autorización de contratos ha estado lenta en la Cámara y que no pasan de 18 a los que les ha estampado su firma.

El cuerpo legislativo tiene hasta 30 días para referir esos contratos a la Oficina del Contralor.

“Y he devuelto muchos por errores. No te puedo negar que he estado bien lento en ese tema. Queríamos hacer unas enmiendas a Ordenes Administrativas”, dijo Hernández Montañez sobre unos cambios con los que busca que las personas que obtengan contratos tengan que hacer un desglose más detallado de sus facturas. Según dijo, ese requisito existía el pasado cuatrienio, pero no se implementó.

El líder cameral dijo que otros cambios que quiere establecer es un un tope de 30 horas semanales a los contratos de personas naturales y que también se pueda evaluar más en detalle el honorario por hora del contratista.

“Queremos ver cuánto se paga en el mercado”, dijo.

Ese examen estará en manos del director de contratos, Félix Maldonado.

“Y luego pasarán por mi crisol. Todos pasarán por mí y no hay break”, dijo Hernández Montañez.