Abogadas, senadores y líderes feministas insistieron, el martes, que el proyecto de ley presentado por la senadora Joanne Rodríguez Veve, que pretende eliminar la metodología de la perspectiva de género dentro de la Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), invalidaría la misma legislación que creó el organismo hace más de 20 años.

“(El proyecto) quitaría totalmente la razón por la que se creó ese organismo y está totalmente fuera de contexto histórico. Están tratando de confundir a la gente sobre ese concepto (perspectiva de género), que es tan importante para generar un verdadero cambio y que no se quede en meras palabras”, señaló la licenciada Josefina Pantoja Oquendo, de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR).

El Proyecto del Senado (PS) 1171 pretende enmendar la Ley de la OPM (Ley 20 de 2001) para eliminar, entre otras cosas, el criterio para ocupar el cargo de procuradora de las mujeres que establece que la seleccionada debe “hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género”.

Rodríguez Veve, autora de la medida y portavoz en el Senado por Proyecto Dignidad (PD), indicó a El Nuevo Día que el objetivo de su nuevo proyecto es “que todas la mujeres profesionales y competentes que deseen ser consideradas para ocupar el cargo de procuradora de las mujeres, sean evaluadas en igualdad de condiciones”.

“Es decir, tanto las profesionales que validan el enfoque con perspectiva de género como aquellas que favorecen otras herramientas de análisis deben tener la misma oportunidad de ser consideradas para ocupar el cargo de procuradora”, explicó Rodríguez Veve en declaraciones escritas.

Por su parte, la portavoz de Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC) en el Senado, Ana Irma Rivera Lassén, opinó que la medida de Rodríguez Veve refuerza la tergiversación de la metodología de perspectiva de género.

“Eso de decir que son excluyentes es no reconocer que hay discriminación por razones de sexo y género. (…) Si se reconoce un discrimen de género, pues hay que reconocer que hay que hacer un énfasis en entender los temas que tienen que ver con derechos de las mujeres”, expuso la senadorea, quien también cabildeó por años para la creación de la OPM.

Asimismo, la senadora Migdalia González Arroyo insistió que desde la creación de la OPM se enfatizó en la perspectiva de género para analizar los problemas de las mujeres.

“A mi juicio, no hay otra forma de analizar los problemas de las mujeres si no es a través de una perspectiva de género… En ese aspecto no estoy de acuerdo con la visión de la senadora Rodríguez Veve”, opinó la también presidenta de la Comisión de las Mujeres en el Senado.

Del mismo modo, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, opinó que “el proyecto es innecesario” y que no tiene “futuro” en la Asamblea Legislativa.

“Con quien yo he conversado por ahí, que en alguna ocasión le habían prestado el voto para algún proyecto, para esto no se lo van a dar. Es que es totalmente innecesario”, expuso Aponte Dalmau.

Tergiversación del concepto “género”

Dada la tergiversación que ha tenido el concepto de perspectiva de género, tanto en Puerto Rico como en otros países, Pantoja Oquendo insistió que este concepto lo que busca es analizar la sociedad desde un lente que pueda identificar las inequidades de género para así erradicarlas.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) establece que la perspectiva de género es “una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros”.

“Es algo que todo el que sienta que va caminando al futuro, superando obstáculos, violaciones de derechos humanos tiene que involucrar la perspectiva de género y no dejarse llevar por este discurso tan bien montado, pero equivocado”, indicó.

También, el proyecto pretende eliminar la palabra “género” de varias oraciones como cuando se habla de “equidad de género”. El género se refiere “a los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las personas con identidades no binarias”, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Incluso, en la Cámara de Representantes se paralizó el Proyecto del Senado 537, que busca que sentar las bases para que Familia cumpla con la Ley federal para la Prevención del Maltrato y Preservación de la Unidad Familiar (“Family First Act”, en inglés), porque tenía la palabra “género”, la cual fue eliminada. La medida paso al Senado luego de que esa palabra fuera eliminada.

Rivera Lassén recordó que, así como se intenta cuestionar el lenguaje de la Ley de la OPM, se hizo con la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica (Ley 54 de 1989) en esa década. “Se decía que era discriminatoria la Ley 54 contra los hombres y que la Comisión de las Mujeres (organización gubernamental que estaba antes de la OPM) fuera la entidad que pusiera en marcha la ley. Y el Tribunal Supremo dijo que no”, comentó.

Además, coincidió con Pantoja Oquendo en que sería un retroceso eliminar la perspectiva de género de una legislación tan de avanzada. “Sería como borrar toda la historia por la defensa de nuestros derechos políticos, que ha partido de la premisa de reconocer que se nos ha discriminado y que tenemos que seguir luchando con todos los prejuicios que hay contra las mujeres”, sostuvo.

Inoperante el Consejo Consultivo

Otra de las propuestas del PS1171 eliminaría el Consejo Consultivo, el cual debería ser compuesto por siete personas representativas de la sociedad que vigilen por el funcionamiento de la OPM. Este organismo ha estado inoperante por los pasados años.

“Si este permaneciera, su composición debe ser heterogénea. Sin embargo, lo que se propone no es cambiar la naturaleza de su composición, sino su eliminación total. Su eliminación libera a la oficina del cumplimiento con un requerimiento que lleva años inoperante y que, de implementarse por el sólo hecho de cumplir con las disposiciones de la ley, requería la destinación de más fondos para una actividad burocrática que no representa una prestación directa de servicios”, señaló Rodríguez Veve.

Sin embargo, la directora de la Coordinadora Paz para las Mujeres, Vilma González Castro, opinó que las fallas que se ven en la OPM tienen que ver, principalmente, con la falta de incorporación del Consejo Consultivo para velar por la ejecutoria de la Oficina y que no recaiga sobre los hombros de una sola persona.

“Ciertamente, está inoperante. Pero yo me pregunto: ‘¿Tendríamos una mejor Procuraduría si tuviéramos un Consejo Consultivo con personas capacitadas que puedan aportar al país en términos de lo que son las soluciones para los problemas que afectan a las mujeres?’ Yo diría que sí”, explicó.

Además, denunció que en los últimos años no han visto la fiscalización de la OPM. “La Legislatura se debería estar ocupando de los problemas que nos ponen en una posición de inequidad porque aquí tenemos muchísimos problemas, no solamente los feminicidios, sino la violencia institucional, la violencia económica... Deberían mirar cómo nos vamos a apoyar para movernos a una sociedad más justa”, declaró.

Entretanto, la senadora González Arroyo coincidió con Rodríguez Veve en que se debe trabajar con la definición del Consejo Consultivo para volverlo más “efectivo”. “Trabajarlo de una manera que realmente se pueda implementar, y que podamos ver que estamos caminando en la dirección correcta”, dijo al mencionar que, por ejemplo, se podría bajar el número de miembros y eliminar la dieta que establece la legislación.

“La Oficina de la Procuraduría de las Mujeres no solamente existe en Puerto Rico. Si analizamos los diferentes países en América Latina y Europa, las vas a encontrar también. En algunos países han dado resultados muy positivos, en todos están en el mismo camino que nos encontramos en Puerto Rico. No hay forma que se puedan analizar los asuntos de mujeres que no sea la perspectiva de género”, insistió González Arroyo.