Remueven a la representante Lisie Burgos del hemiciclo cameral por no usar mascarilla

“No me voy a poner la mascarilla, no me voy a someter a la mascarilla” , expresó Burgos Muñiz durante una transmisión a través de su página de Facebook.

“Aquí, me está informando el sargento de armas que tengo que abandonar el hemiciclo porque no tengo mascarilla. No me están sacando a mí; los están sacando a ustedes, los constituyentes”, continuó la legisladora.