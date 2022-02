El representante José “Cheito” Rivera Madera emplazó al gobernador Pedro Pierluisi para que despida inmediatamente de su cargo al director ejecutivo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico (CJP), Orlando Rivera Carrión.

La petición surge luego de que en una vista pública donde se discutió un proyecto de ley, el funcionario fuera confrontado por ser parte de un “chat” donde participaban personas a las que debe regular, razón por la cual Rivera Madera presentó en la tarde de hoy una querella en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) para que se investigue el asunto.

En la vista se discutía una pieza legislativa, de la autoría de Rivera Madera, quien preside la Comisión de Turismo de la Cámara, que propone enmendar la ley 11-1933 para autorizar un aumento en la cantidad de máquinas de juegos de azar autorizadas con el fin de allegar recursos económicos al Estado.

PUBLICIDAD

“Nuestra intención, como deber moral, es que estos recaudos sean destinados en un 95% que considero impostergable, a nutrir el fondo de retiro de la policía destinados a asegurar una compensación digna y aceptable para los uniformados que se retiran luego de prestar un servicio sacrificado y lleno de riesgos”, esbozó Rivera Madera.

Información circulada a través de los medios reveló un “chat” en el que el director de la Comisión de Juegos participó activamente junto a personas relacionadas a la industria de las máquinas tragamonedas y en cuyas conversaciones ofrecía opiniones, hechos que presuntamente pudiera conllevar señalamientos de posibles conflictos éticos en su desempeño.

“¿Usted conoce o ha tenido acercamiento con personas relacionadas con máquinas del azar?”, cuestionó Rivera Madera durante la vista pública, a lo que el director ejecutivo respondió en la negativa, para luego reconocer que “quizás sí”, reza un comunicado de prensa.

“De primera intención cuando escucho la noticia me pareció altamente sospechoso que el director de la Comisión (Rivera Carrión) haya estado participando en un chat como el que se alegaba. Pero al leer el contenido de dichas conversaciones difundidas por los medios y las redes, quedé sorprendido en ver que la persona que debe fiscalizar y exigir se cumpla con las leyes y reglamentos que regula esta actividad esté inmerso en una conversación que parece la planificación de un negocio entre socios”, señaló el representante.

El representante Rivera Madera añadió que lo visto en el chat “parecería solo ser la punta del iceberg”, y que lo que describió como un escándalo podría trascender. Así, en compañía del portavoz de la mayoría en la Cámara, el representante Ángel Matos García, radicó la querella y exhortando al gobernador Pierluisi a relevar inmediatamente de sus funciones a Rivera Carrión como medida preventiva mientras se investigan las alegaciones.

PUBLICIDAD

“El gobernador Pierluisi, debe elevar sus acciones al nivel de sus palabras cuando en repetidas ocasiones ha señalado que en su gobierno no hay cabida para actos corruptos. Que conste, no estoy adjudicando, pero hay momentos donde la mera apariencia es demasiado y mil explicaciones no bastan, más cuando las explicaciones de un lado y otro han corrido en líneas paralelas”, dijo Rivera Madera refiriéndose a la explicación ofrecida por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, en torno a su conversación con Orlando Rivera sobre a dicho chat.

Parte de la querella denuncia que Rivera Carrión, en compañía de otros funcionarios de la Comisión de Juegos, realizó al menos un viaje pago por una de las compañías con intereses comerciales en la industria de máquinas de juego, se indicó.

“Cidre expresó a los medios que se reunió con Orlando Rivera y que éste negó su participación en el referido chat alegando, además, que lo dicho en el chat no lo había escrito él. Sin embargo, en vista pública nos cambia la versión y dice que su poco dominio de las redes lo confundió, pero que Rivera sí había dicho que participó del chat. ¿En qué quedamos, a quién le creemos qué? Pues ante la duda que se investigue”, sostuvo Rivera Madera.

Tanto el representa Rivera Madera como el Portavoz Matos García fueron recibidos en la OEG por el abogado Manuel Sánchez Agostini del área de investigaciones y procesamiento administrativo.