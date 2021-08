Los representantes populares Edgardo Feliciano Sánchez y Estrella Martínez advirtieron ayer, sábado, que solicitarán al cuerpo legislativo que demande al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) si en o antes de las 5:00 p.m. de mañana, lunes, la agencia no entrega información sobre los permisos para la construcción de una piscina en el condominio Sol y Playa, en Rincón.

Indicaron que el requerimiento de información de la Comisión cameral de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje contiene una “larga lista de documentos” y es una secuela de una vista pública del 15 de julio en la cual el funcionario de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) Idelfonso Ruiz reconoció que había participado de un posible acto de conflicto de intereses y renunció posteriormente.

Ese día, Ruiz, quien entonces ocupaba la posición de gerente de la División de Medioambiente de la OGPE, confirmó que intervino directamente para agilizar el trámite del Permiso Único Incidental (PUI) relacionado a la construcción de la piscina y muro en el condominio, en el que participaba su socio de negocios y amigo Ángel Román Más como consultor ambiental.

“El secretario Rafael Machargo tiene un patrón de no proveer información a las diversas comisiones legislativas que le hacen requerimientos sobre su agencia. Es indignante y nos levanta preocupación que el secretario no suministre la información solicitada por nuestra comisión en el caso específico del Condominio Sol y Playa. Claramente, Machargo está obstruyendo la función legislativa al no querer entregar documentos como los correos electrónicos del secretario e Idelfonso Ruiz relacionado al caso del condominio Sol y Playa y copia del expediente del caso de cara a las vistas públicas a celebrarse los días 9, 10 y 11 de agosto”, indicó Feliciano en declaraciones escritas.

Durante esta semana, Feliciano citará a reuniones ejecutivas a empleados del DRNA que han intervenido de alguna forma en el caso de Rincón.

“Hemos recibido información de OGPE la cual contradice el testimonio bajo juramento del señor Idelfonso Ruiz. No obstante, necesitamos la información del DRNA para poder conocer toda la verdad y quién o quiénes han estado involucrados en la otorgación irregular de este permiso. No quiero pensar que Machargo está ocultando información para proteger funcionarios de más alto rango en el gobierno”, indicó Martínez, quien es miembro de la Comisión de Recursos Naturales.