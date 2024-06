Representantes y alcaldes confrontan a LUMA Energy sobre planes con megatransformador

En medio del traslado del megatransformador que sustituirá el que se averió, a principios de junio, en Santa Isabel , la representante del distrito 27, Estrella Martínez Soto , denunció este viernes que, presuntamente, LUMA Energy , aún no ha entregado la documentación que se le requirió sobre el operativo, y advirtió sobre la supuesta falta de comunicación del consorcio con los alcaldes de los municipios del sur afectados.

“Habíamos solicitado información de esos planes y acciones sobre el megatransformador y el levantamiento de las líneas 100 y 200. No se entregaron. Estamos pidiendo que (los documentos) lleguen a las 5:00 p.m. (del viernes). Si no, vamos a recurrir a lo que nos permite el Código Político, que es someter un desacato, si no se entregase”, dijo Martínez Soto, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.