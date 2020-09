La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes rindió un informe negativo sobre la medida que ordenaría la fusión del Departamento de Salud y la Administración de Seguros de Salud (Ases).

El Proyecto del Senado 1437 es de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales, rindió un informe negativo sobre el proyecto que se incluyó para discusión en la Sesión Extraordinaria junto con el Proyecto del Senado 1666 que busca reducir los requisitos necesarios para ejercer la quiropráctica en Puerto Rico.

Para el estudio del P. del S. 1437, la comisión evaluó los memoriales explicativos del Departamento de Salud, la Oficina del Procurador del Paciente, el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el Grupo del Sistema de Hospitales HIMA San Pablo, Triple-S Salud, la Asociación de IPAS de PR, la Asociación de Hospitales, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), la Asociación de Farmacias de Comunidad de PR, Coopharma, Cardicoop, y de Ases y sus empleados.

“Somos de la opinión que, si en efecto hay que realizar la fusión de Salud y Ases, es más cierto que dicho proceso no debe realizarse a la prisa. Es imprescindible que una legislación en esa dirección esté precedida por un análisis detallado y abarcador sobre las funciones que asumirá el Departamento de Salud, con qué recursos y contemplando una planificación que propicie una transición organizada, donde no se lesionen los derechos de beneficiarios, aseguradores y empleados de Ases los cuales poseen la experiencia en la administración del PSG (Plan de Salud del Gobierno) en todas sus áreas y que en esta medida no es atendida la escala salarial, estructura de antigüedad e integración de salario y rango dentro del Departamento de Salud”, lee el informe.

“Durante la única audiencia pública, a la cual fue sometida la presente medida, y en la que este presidente tuvo la oportunidad de participar, el denominador común fue el poco o ningún detalle sobre el proceso de transición y que no se atendían los asuntos medulares, por lo que se realizó un compromiso de llevar a cabo reuniones para evaluar propuestas para trabajar un nuevo proyecto que atendiera todos los aspectos medulares de una trasformación como esta. Lamentablemente, solo se realizó una reunión, la cual no culminó con el proceso de análisis”, agregó Morales.

“Nuevamente, reafirmamos nuestro compromiso de evaluar una medida que atienda todos los aspectos sobre una transición ordenada y llevar a cabo un análisis minucioso de manera que brinde continuidad en los servicios de salud, que el cambio propuesto sea viable y que, en la práctica, no se torne en una ley más con la que después no sea posible cumplir y peor aún, que resulte en un colapso en los servicios de salud”, enfatizó el representante.

En Puerto Rico aproximadamente 4.6 de cada 10 personas que reciben servicios en las oficinas de un proveedor de salud en Puerto Rico, son a través del plan de salud del gobierno, conocido como Vital.