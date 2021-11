Luego de recitar una larga lista de objeciones al proceso seleccionado, el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi, designó al portavoz de su colectividad en el Senado, Thomas Rivera Schatz, a que represente a la estadidad en la mesa de diálogo de status que ha creado el líder senatorial, José Luis Dalmau Santiago.

El plazo dispuesto por Dalmau Santiago para que los líderes de los partidos respondieran vence mañana.

En una conferencia de prensa tras dar por abierta la convención del PNP, Pierluisi mencionó que le llamó la atención que Dalmau Santiago convocó la mesa de diálogo como presidente del Senado, argumentando que eso significa que el líder popular no tiene fuerza ni en su colectividad.

Rivera Schatz no participó de la reunión del directorio del PNP realizada esta mañana y Pierluisi aseguró que fue excusado. El exlíder senatorial podría no ser el único en defender la estadidad en la mesa de diálogo, ya que la delegada congresional Elizabeth Torres también ha solicitado participar del proceso.

PUBLICIDAD

“Habiendo dicho eso, aunque discrepo totalmente de la propuesta del presidente del Senado para establecer una mesa de diálogo sobre el tema del status, aunque discrepo de los objetivos de esa propuestas y expresiones relacionadas a su convocatoria, he designado y le he pedido a nuestro portavoz en el Senado, Thomas Rivera Schatz, que se ocupe de la silla que está asignada para nuestro partido y el movimiento estadista y veremos sobre la marcha qué sucede”, dijo Pierluisi.

“La bola está ahora mismo en la cancha del Congreso y tenemos un proyecto de estadidad con apoyo bipartita que habla por sí solo. Vamos por 75 endosos de ambos partidos, es un proyecto claro que en poco tiempo llevaría a Puerto Rico se convierta en el estado 51, así que no veo por qué hay que estar dialogando cuando el pueblo se expresó y ahora quien tiene que responder es el Congreso, es allá donde estamos dando la pelea”, abundó el gobernador.

A pesar de que no ha recibido respuestas formales, Dalmau Santiago ya considera una realidad que su propuesta de mesa de diálogo sobre status político será concretizada y que contará con la participación de todos o por lo menos, la mayoría de los partidos políticos, incluyendo al senador independiente José Vargas Vidot.

Dalmau Santiago anunció la iniciativa el 4 de noviembre y la propone bajo la premisa de que el mandato a favor de la estadidad que surgió del resultado del plebiscito del año pasado había “caducado”. Se refirió a que un artículo de la ley 51-2020, que convocó el plebiscito de la año pasado, dispone que si ganara la estadidad se debía comenzar un proceso de transición a la admisión de Puerto Rico como estado y que la transición “deberá implementarse en el menor tiempo posible y no más tarde de un año a partir del 3 de noviembre de 2020″.

PUBLICIDAD

Preguntada sobre el particular antes de iniciar esta mañana el directorio del PNP, la comisionada residente Jenniffer González indicó que no podía hablar a nombre de la colectividad, pero acto seguido dio a entender que no favorece la propuesta de Dalmau Santiago.

“La realidad es que el Partido Popular ha hecho convocatorias para discutir el tema del status por los pasados 10 años”, dijo González Colón. “Hacen comités de trabajo que no llevan a nada... quien tiene el problema de definir las opciones de status son ellos, no somos nosotros en el PNP”.

“Deben autoconvocarse, decidir qué alternativa van a abrazar para entonces hablar. El PNP está claro”, insistió al sostener que se trata de un “subterfugio” para detener la discusión y echarle la culpa a los demás partidos.

El coordinador general de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, indicó que la contestación a Dalmau Santiago será enviada hoy. No ha habido una respuesta de Proyecto Dignidad a una petición de El Nuevo Día, pero Dalmau Santiago indicó que ha conversado del asunto con la senadora Joanne Rodríguez Veve “y ella entiende que van a aceptar”.

El Partido Independentista Puertorriqueño tampoco ha contestado una petición de El Nuevo Día.

“Pero han dicho en los medios que aceptarían”, dijo Dalmau Santiago.

En el caso de Vargas Vidot, Dalmau Santiago indicó que le daría espacio al senador si así lo reclama.

“Pero tiene que ser para defender una propuesta”, dijo Dalmau Santiago.

Vargas Vidot ha mostrado interés y se ha identificado como independentista. Sin embargo, esta tarde indicó que no ha recibido convocatoria alguna del Senado.

PUBLICIDAD

“Si esto se tratara de una iniciativa del Senado al que fui electo, tengo el derecho de participar y y ese reclamo no se está respetando. De no ser así, primeramente sería una contradicción por parte del presidente, pues se alega que sería un espacio de inclusión y segundo, vislumbro que puede tratarse de un aguaje más que estaría condenado al fracaso”, sostuvo en declaraciones escritas.

Dalmau Santiago explicó que también abrirá la convocatoria a estadistas no afiliados al Partido Nuevo Progresista y, al dar otro ejemplo, a “populares soberanistas”.

En cuanto al marco regulatorio del organismo que quiere crear, Dalmau Santiago indicó que ha firmado una orden administrativa a esos fines, pero no la pudo proveer inmediatamente.

“Después que tenga a todas las partes los llamará para saber qué disponibilidad tendrían para celebrar una primera reunión”, dijo.