Mientras evitaba responder preguntas sobre la división de Iglesia y Estado, el sacerdote Carlos Pérez Toro señaló hoy, sábado, que los “hijos de los criminales no deberían pagar por las penas de sus padres” en casos de incestos y violaciones, en respuesta a una pregunta de la senadora Ana Irma Rivera Lassén en la tercera vista pública para discutir el Proyecto del Senado 693.

“Sobre el tema que tiene que ver con los incestos y las violaciones, que es un tema delicado para las personas que sufren esa tragedia y es sensible, no creo que los hijos de los criminales tengan que pagar las culpas de sus padres. (…) Debe haber otros métodos para acompañar en ese momento de tragedia”, señaló el sacerdote Carlos Pérez Toro desde el salón Leopoldo Figueroa, en el Capitolio.

Pérez Toro, quien es abogado; el jurista y pastor, Jorge Lucas Escribano; y la abogada Sonimar Lozada Rodríguez coincidieron en que el proyecto 693 no impone una carga indebida sobre los médicos citando legislaciones de estados conservadores, como Missouri, en Estados Unidos.

La medida en discusión es de la coautoría de siete senadores, entre ellos Joanne Rodríguez Veve, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia. El proyecto 693 tuvo un informe positivo, pero volvió a la comisión para discutirse en vistas públicas, luego de que legisladores y un movimiento en oposición a la medida criticaran el proceso legislativo que había tenido.

“En los escenarios (como las violaciones), el Estado tiene que buscar las herramientas para poder asistir a esa mujer en esas circunstancias particulares. Pero la opción no puede ser que, cuando ya se sepa que ese niño esté vivo en el vientre y pueda vivir fuera, terminar con su vida. Terminar con su vida no es una opción, sino que la mejor política pública es proteger la vida”, reconoció la legisladora de Proyecto Dignidad a preguntas de El Nuevo Día.

“Todos sabemos cómo luce un bebé de cinco meses y medio de embarazo, y no necesitamos de ningún científico que nos testifique de lo que es o no un bebé”, concluyó en su ponencia Lozada Rodríguez.

Los peritos en salud prenatal, los perinatólogos Annette Pérez y Alberto de la Vega, el Colegio de Médicos Cirujanos y la Asociación de Psicólogos de Puerto Rico, entre otros profesionales de la salud, reconocieron ayer, viernes, que esta medida es “innecesaria” porque no existe un problema de salud pública, ya que menos del 1% de las terminaciones corresponden a las 22 semanas de gestación.

Otros médicos a favor de la medida, como el cardiólogo Iván Lladó, la psicóloga clínica Yiddish Álvarez, portavoz de la organización ConCiencia; y la pediatra Rosalina Valcárcel Ruiz insistieron, en la segunda parte de la vista, que debe asegurarse la vida.

Además, la doctora Varcárcel recomendó en su ponencia que se añadan enmiendas dirigidas a crear un protocolo interagencial para proveer alternativas a las mujeres, como la adopción.

Los líderes religiosos a favor de la medida, que pretende restringir un aborto una vez se presuma que un feto es viable, insistieron que la pieza pasaría el crisol constitucional porque “intenta preservar el derecho fundamental a la vida”.

Rodríguez Veve continúo defendiendo su proyecto, y aseguró que se le harán enmiendas con relación a las preocupaciones de las organizaciones en contra, como “trabajar el lenguaje de la medida”. “El término de 22 semanas no es inamovible, sino es un término de que a partir de ahí se puede entender que es viable”, agregó la senadora.

Durante las vistas, ni un solo testimonio ha correspondido a una mujer que haya abortado a las 22 semanas.

“Este proyecto trata de crear una crisis donde no la hay. Ha creado una tensión y atención mediática que en nada tiene que ver con lo que el proyecto dice o que sea necesario pasar esta legislación. No son los ‘views’ o ‘likes’, es lo que hace verdadero, correcto o necesario un proyecto como este. Lo digo porque soy senadora, no ‘influencer’”, apuntó Rivera Lassén, de Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC).

Por su parte, Escribano insistió en que deberían defender la concepción de un feto “con el mismo ahínco que defienden un nido de tortugas”. Además, reiteró su preocupación sobre cómo son documentados los casos de abortos luego de las 22 semanas.

De acuerdo con la ponencia de InterMujeres, organización de profesoras de derecho no incluida en la discusión de esta medida, el proyecto 693 desinforma sobre los derechos de las personas gestantes.

“Nos oponemos por ser un proyecto considerado inconstitucional, innecesario y violatorio de derechos constitucionales a la dignidad, la igualdad, la intimidad y el riesgo de imponer el embarazo forzado en nuestro país”, lee su memorial, que también fue enviado a la Comisión de Asuntos de la Mujer.

A pesar de que los únicos coautores de la medida en asistir a la tercera vista fueron Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves, del Partido Popular Democrático (PPD); y Keren Riquelme, del Partido Nuevo Progresista (PNP); la legisladora se mostró confiada de que tiene el apoyo de sus compañeros.

“La intención legislativa no es establecer un término inamovible, sino la viabilidad y tomando siempre como criterio último el del médico”, dijo Rodríguez Veve.

La senadora Migdalia González Arroyo, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, confrontó al sacerdote católico sobre el Código Civil, aprobado el año pasado, que reconoce que los derechos del menor comienzan cuando nace y “tiene vida independiente de la madre demostrada por el reconocimiento médico”.

En contraste, Pérez Toro insistió en que la vida consiste desde la “concepción”, e indicó que había participado en la redacción del Código Civil. Además, señaló que debe evaluarse cómo se entiende lo que es calidad de vida porque en países como “Islandia ya no hay niños con Síndrome Down”.

Ese dato es incorrecto porque, de acuerdo con un reportaje del medio español El País, el Ministerio de Salud islandés ha registrado nacimientos de menores con esta condición.

“Esta no es una carrera política de quién defiende más o menos. Todos tenemos el deber de escuchar todas las partes… No puedo entender cómo no podemos ceñirnos a la razón y adoptar una posición fanática de una situación que puede o no estar ocurriendo en el país. No veo razón ninguna para poner a pelear a puertorriqueños y puertorriqueñas porque simplemente no comparten la misma opinión”, señaló, por su parte, González Arroyo.