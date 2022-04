Por el lado sur del Capitolio, un grupo de manifestantes llegó desde temprano en la mañana de hoy para mostrar su endoso al Proyecto del Senado 693 que busca restringir el aborto a partir de las 22 semanas de gestación. En el lado norte, otro grupo manifestaba su rechazo a la medida y el apoyo por el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Mientras, dentro del Capitolio continúan hoy las vistas públicas sobre el proyecto.

“Vinimos porque estamos a favor de la vida y en contra de matar niños inocentes que no se pueden defender”, comentó Carmen Delia González, quien acudió a la manifestación titulada “Sí a la vida”.

La mujer, quien reside en Guaynabo, comentó que considera que desde el mismo momento de la concepción ya hay vida, por lo cual “en ningún momento se puede matar un bebé”.

“Desde que una célula masculina y otra femenina forman un cigoto ya se forma una vida”, opinó, por su parte, Ángel Machín.

El también residente en Guaynabo sostuvo que, a su juicio, miles de vida se están perdiendo en Puerto Rico por terminaciones de embarazo, lo que entiende contribuye a la baja en la población joven y a que el país se componga, mayormente, de adultos mayores.

Según datos del Departamento de Salud, en el 2018 se realizaron 4,201 abortos en clínicas de terminación de embarazo del país, en el 2019 la cifra fue de 3,596 y en el 2020 se registraron 3,751.

“Estamos aquí para que no haya duda de que la mayoría del pueblo está en contra del P. de la S. 693. Vemos el retraso que eso implicaría sobre los derechos adquiridos de las mujeres, sobre todo de las mujeres gestantes”, dijo, por su parte, Mayra Díaz, Aborto Libre, colectivo de organizaciones y personas que reconocen el aborto como un derecho humano fundamental, como opción, no como obligación.

Yanira Reyes, también de Aborto Libre, lamentó que la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien preside las vistas públicas de la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia, ha impedido la participación de todos los grupos que defienden los derechos humanos del país.

“El primer día de vistas, el martes, todos estaban a favor (de la medida) y hoy también”, dijo Reyes, quien lamentó que a grupos como InterMujeres y la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico no se les diera participación en las vistas públicas, a pesar de haberlo solicitado.

Jennifer Montalvo García, del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, advirtió que a este organismo tampoco se les dio paso para deponer. Señaló que, de prosperar la medida, habrían abortos clandestinos y se atentaría contra la salud y el derecho de la mujer gestante.

El Proyecto del Senado 693 restringiría el aborto a las primeras 22 semanas de gestación. (VANESSA SERRA DIAZ)

Mientras tanto, las jóvenes Berenice Ramos, Widaliz Ramírez y Natalia Ramírez, de Bayamón, mostraron su endoso a la medida.

“Somos cristianos y tenemos un llamado del Señor Jesucristo de defender la vida. La situación de las mujeres no va a ser igual para todas, pero ese regalo que Dios puso en su vida (de ser madre), merece vivir. Es un derecho que tenemos que cuidar. No nos podemos quedar callados. No tiene que ver solo con la fe”, dijo Ramos.

“Creo en el fundamento básico de la vida, por eso estoy aquí defendiendo el proyecto”, comentó, por su parte, Ramírez.

El pastor René Pereira Morales, quien organizó la protesta a favor de la vida, indicó que tanto él como las personas que habían acudido a la actividad estaban defendiendo “el interés por nacer”.

“Queremos proteger que ese bebé, desde las 22 semanas (de gestación), ya puede nacer. Hay que defender la vida y la mujer. A través del aborto se crean profundas cicatrices emocionales”, dijo.

Agregó que el grupo estará pendiente a la votación de los legisladores en esta medida para saber “si van a defender la vida”.

Mientras, Enid Pérez Rodríguez, del Proyecto Matria, criticó el trámite legislativo de la medida y advirtió que si prospera, ningún médico del país se atreverá a hacer terminaciones de embarazos, aún en casos que peligre la salud de la mujer.

“Somos feministas y nos parece increíble que en pleno siglo 21 estemos aún defendiendo un derecho adquirido y fundamental de la mujer que ya está en la jurisprudencia de Puerto Rico y Estados Unidos”, dijo Claudia Fontanet, estudiante de Derecho de la Universidad Interamericana, quien acudió a la protesta junto a la también estudiante de Derecho, Paola Canabal.