En medio de una caldeada vista pública criticada por deponentes y senadoras, el Departamento de Justicia, la clase médica y grupos feministas rechazaron ayer el Proyecto del Senado 693, que restringiría el derecho al aborto a las 22 semanas de gestación, al considerar que es “innecesario” y resta derechos a las mujeres.

“Debe respetarse el criterio médico. (...) Sería colocarle a esa madre una carga indebida cuando máxime tenga un plan médico. Si no tiene un plan médico, sería colocar a las mujeres pobres de este país en una situación bien complicada”, recalcó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en la segunda vista pública para discutir el proyecto en el salón Leopoldo Figueroa del Capitolio.

El secretario denunció el trato que recibió durante su turno porque consideró que se le coartó su derecho de libertad de expresión. Insistió en que la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien preside la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, lo interrumpía constantemente y pretendía dirigir sus respuestas.

PUBLICIDAD

“Que el respeto corra parejo, de usted hacia mí. Me ha coartado el derecho de expresión. Me siento intimidado en la forma que usted me está preguntando. No me ha dejado responderle. Usted lo que quiere es guiar mis contestaciones, pero me debo al pueblo de Puerto Rico y está colocando a los médicos en un problema legal”, apuntó Emanuelli.

El proyecto 693 es de la coautoría de siete legisladores, pero solo una de ellos, la senadora Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, asistió a la segunda vista pública.

El licenciado Emanuelli expresó que la medida establece un término de viabilidad por encima del criterio médico y conllevaría una carga indebida hacia los profesionales de la salud y las mujeres.

“Los estados no pueden imponer cargas indebidas en relación a este derecho (aborto). Entendemos que no se debería establecer un término específico, sino que debería quedar a discreción del médico”, insistió Emanuelli, a lo que la senadora reconoció que enmendarían la medida.

En su turno de preguntas, algunos legisladores opinaron que fue una falta de respeto el trato que se le ofreció al secretario de Justicia y a otros deponentes por insistir en la interrupción y debatir las opiniones personales de las personas citadas a declarar.

“No es mi posición, como legisladora, el procurar que los testigos ajusten sus testimonios a lo que nosotras queramos. Esto no es un tribunal, este es un lugar donde tratamos, reconociendo las diferencias que existen entre nosotros, de promover un diálogo franco y honesto. Me temo que no es el tono que ha prevalecido por parte de la presidencia de la comisión de la señora Rodríguez Veve”, opinó María de Lourdes Santiago, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

PUBLICIDAD

Clase médica se opone

Médicos consultados, en la segunda parte de la vista, reiteraron que el proyecto de ley representa un riesgo para los servicios que ofrecen los ginecólogos en los hospitales y clínicas, ya que crearía una falsa impresión de que las terminaciones de embarazo no son reguladas o son presionadas.

La senadora Rodríguez Veve indicó que una de las enmiendas que podrían considerarse sería cambiar esa etapa gestacional, de 22 semanas, para dejarlo a base del criterio médico.

A pesar de este planteamiento, los ginecólogos insistieron que, de todos modos, este proyecto es innecesario porque no existe un problema de salud pública debido a que los abortos en el tercer trimestre son menos del 1%.

La doctora Annette Pérez Delboy explicó que la viabilidad de un feto es indeterminable por una cantidad de factores. Además, señaló que las fotografías de fetos presentadas en las pantallas de la sala claramente evidenciaban que no son bebés de 22 semanas de nacidos.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, coincidió con el secretario de Justicia en que la medida impone una carga indebida sobre los profesionales de la salud prenatal.

Además, indicó que otro problema que puede generar la legislación sería que “más médicos se vayan de Puerto Rico o dejen de hacer partos” para una población que ya está bastante vulnerable. Explicó que mayores restricciones a derechos de las mujeres ponen en riesgo su salud y cuidado prenatal.

“Nos oponemos a criminalizar la práctica de la medicina (…) El problema, como he dicho en algunas entrevistas, es que esto no es un asunto como un ensamblaje de carros. El proyecto pretende que todo sea igual y la realidad de cada parto es única e individual. Las discusiones que tienen los obstetras con las mamás son individuales”, dijo Ramos.

PUBLICIDAD

“Criminaliza a las mujeres”

Ante cuestionamientos de la senadora Rodríguez Veve sobre si se identifican como feministas, líderes de organizaciones en defensa de los derechos reproductivos y sexuales denunciaron que las preguntas no tenían nada que ver con la medida en discusión. Resaltaron que este proyecto pretende criminalizar a las personas gestantes que deciden no continuar un embarazo no deseado.

“Estamos aquí por las voces que no llegan. Precisamente, por la violencia y porque son criminalizadas por sus decisiones. Hay testimonios que se aceptan y otros que se criminalizan”, insistió Mayra Díaz Torres, de Aborto Libre, Seguro y Accesible.

Organizaciones como Taller Salud, Proyecto Matria, Aborto Libre y la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias (Profamilias) coincidieron en que el proyecto 693 estigmatiza el derecho al aborto en la isla y representaría un atraso a la lucha que han dado miles de mujeres en la historia de Puerto Rico.

“Ser feminista no va en contravención de ser cristiano. Yo soy cristiana, yo creo en Dios, pero eso no me impide ser objetiva sobre los derechos de las mujeres”, resaltó, por su parte, la senadora Migdalia González Arroyo, quien también copresidió la vista al ser la presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres.

Por su parte, Rodríguez Veve insistió en que practicar un aborto en la isla es legal en cualquier momento. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los abortos se realizan en el primer trimestre, de acuerdo con perinatólogos consultados por El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

La legisladora, quien tomaba más de una hora para interrogar a los deponentes, recalcó en varias instancias que este proyecto emula legislaciones norteamericanas. Puntualizó que 43 estados ya regulan el aborto y que Puerto Rico no debería ser la excepción.

“En Puerto Rico, nunca se ha legislado para restringir el aborto. Es una de las jurisdicciones menos restrictivas en relación al aborto… y es ante este escenario que nos dedicamos”, indicó Rodríguez Veve.

En oposición a sus planteamientos, el secretario de Justicia insistió en que la Constitución de Puerto Rico es de mayor envergadura con relación a derechos fundamentales como el de la intimidad.

“Debemos legislar para el pueblo. (...) No me dejo llevar por cuántos estados (lo restringen o limitan). También, en muchos estados se permite la pena de muerte, y aquí no se va a aplicar”, dijo Emanuelli.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y también coautor de la medida, anunció la celebración de vistas públicas hace unas semanas. Sin embargo, no se ha presentado a ninguna.

El asesor de prensa del senador popular, José Cruz, indicó a El Nuevo Día que Dalmau Santiago no ha asistido aún por compromisos en su calendario. “Eso no quiere decir que no haya estado pendiente. Allí, ha estado el grupo de asesores de su oficina”, dijo Cruz.

El último en deponer fue el expresidente del Senado Eduardo Bhatia, que también coincidió en que este proyecto crearía un problema de salud pública, ya que podría provocar el uso de clínicas clandestinas.

PUBLICIDAD

“El Puerto Rico que todos anhelamos es uno donde las mujeres puedan tomar decisiones médicas de manera informada, segura y sin miedo. Anhelamos un pueblo donde no hay abandono infantil, donde no hay incesto, donde los casos de violencia sexual sean cada vez menos. A eso es que están llamados a legislar, no a criminalizar las mujeres y los doctores”, concluyó Bhatia en su ponencia.

Para hoy, está citada la tercera pública para discutir el proyecto con testimonios a favor de la pieza legislativa.