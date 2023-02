Como una medida con rasgos de “inconstitucionalidad” describieron representantes del Departamento del Trabajo (DT), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) una propuesta senatorial que evalúa la posibilidad de concederle a “toda mujer y persona menstruante” una licencia de hasta un máximo de tres días mensuales.

Los funcionarios gubernamentales alegaron, además, que la aplicación del Proyecto del Senado 1502 es “muy amplia”, que podría implicar conductas discriminatorias hacia las mujeres a la hora de la contratación y, señalaron, no incluye un estimado del impacto fiscal que tendría su aplicación sobre el aparato público, así como sobre los patronos privados.

Mientras, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), el proyecto Lluvia Roja y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) validaron la propuesta.

“No es que estamos diciendo que intrínsecamente una licencia menstrual es inconstitucional. Estamos diciendo que la redacción actual simplemente dice que toda mujer tendrá una licencia mensualmente. Pues, sí, tendría vicios de inconstitucionalidad”, dijo Naihomy Álamo, procuradora del Trabajo.

La funcionaria agregó que a pesar de que la exposición de motivos habla sobre la dismenorrea y padecimientos relacionados a la menstruación, el texto dispositivo del proyecto de ley en ningún momento señala que el tiempo que podrán utilizar las mujeres y personas menstruantes deberá ser para atender dolores o padecimientos relacionados a la menstruación o condiciones de salud que agraven sus efectos.

“Ese asunto de la inconstitucionalidad me parece está, no solamente traído por los pelos, sino que no se entiende lo que realmente estamos tratando de hacer con este proyecto y lo que históricamente se ha hecho cuando se reconocen los cuerpos de las mujeres”, señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, la senadora Ana Irma Lassén al describir como “altamente decepcionante” las posturas asumidas por los representantes públicos y la ausencia de propuestas de su parte.

Hecrian Martínez, asesor legal de OGP, sostuvo que habría que realizar un censo para determinar la cantidad de mujeres y personas menstruantes que tendrían derecho a la licencia. Advirtió, al igual que lo hizo la representante de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la licenciada Jeirca Medina, que la medida podría no ser cónsona con el Plan Fiscal y, por ende, ser rechazada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“El proyecto no ofrece información sobre su posible impacto en las proyecciones del Gobierno para el cumplimiento con el Plan Fiscal. Consideramos, que cualquier medida que reduzca la posibilidad de cumplir con el Plan puede resultar en la imposición de medidas más drásticas a nuestros servicios públicos”, expuso Medina.

Martínez indicó que, tras la aprobación de la Ley 119-2022, los empleados del sector público tienen derecho a 24 días por vacaciones y 18 días por enfermedad que, sumado a los 36 días que propone la legislación, elevaría a 78 los días con cargo a licencias con paga. En el sector privado, agregó, las empleadas a tiempo completo tendrían un total de 63 días de licencias con paga.

Según la exposición de motivos de la medida, un puñado de países se ha movido a brindar protecciones legales al conceder licencias menstruales, aunque en algunas instancias sin paga. Entre estos, está Japón, Taiwán, Corea del Sur y Zambia. Mientras, en diciembre pasado el Congreso de Diputados de España aprobó legislación que, de ser aprobada por el Senado, convertiría al país en la primera jurisdicción europea en contar con esta protección.

“Mediante esta medida de vanguardia, nuestra Asamblea Legislativa pone de relieve un tema del cual muy poco se habla, pero que afecta al 49% de la clase trabajadora”, sostuvo, por su parte, Carol Calderón de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM.

Calderón sostuvo que se debe dejar tácitamente claro que el período de tiempo será con paga y que no se le requiera a la mujer o persona menstruante un certificado médico como requisito para conceder la licencia. Igualmente, sugirió enmendar el “Código Municipal de Puerto Rico” para que la licencia menstrual sea aplicable a las trabajadoras municipales.

“Solicitar alguno de estos días o los tres días no debe suponer una penalidad para el empleado o la persona menstruante”, señaló Calderón.

También se expresaron a favor de la pieza legislativa el proyecto Lluvia Roja y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT). Este último sugirió la aplicación de una serie de enmiendas dirigidas a garantizar la confidencialidad de la peticionaria y a exigirle a cada patrono la creación de un protocolo para la solicitud de la licencia.

Por su parte, el Centro Unido de Detallistas (CUD) -a través de un memorial- solicitó mayor especificidad en la aplicabilidad de la licencia y, al igual que algunas agencias públicas, destacaron la posibilidad de que el estatuto de paso a una serie de conductas discriminatorias. “Esto marca un trato especial abriendo la puerta a que no se quieran contratar mujeres”, señaló su presidenta, Lourdes M. Aponte, a través de ponencia escrita.

Aponte agregó que los continuos cambios a las leyes que regulan la actividad comercial crean un ambiente de incertidumbre y desalienta la inversión, lo que -a su vez- “pone en riesgo los empleos de los trabajadores”.

Rivera Lassén le otorgó un período de cinco días a los representantes de las agencias públicas para que, en un período de cinco días, presenten enmiendas a la medida.