Las opiniones sobre el futuro del zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivera, en Mayagüez, siguen divididas. Mientras, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) apuesta a retener algunas de las especies en un espacio más apto su convivencia, organizaciones y activistas exigen su cierre y el traslado de algunos ejemplares.

“Existen alternativas para el bienestar de los animales, donde Puerto Rico no tendrá que utilizar su erario. No es secreto que Ia economía de este país no puede sostener la tenencia millonaria de un zoológico. La aprobación de este proyecto abre Ia puerta para nuevas oportunidades de desarrollo económico en Ia región del oeste”, sostuvo la licenciada y activista, Tania Delgado.

Junto a la presidenta de la organización Vínculo Animal, Sahir Pujols, la licenciada afirmó que el gobierno no está ejerciendo su deber como guardián de las cerca de 90 especies y los 344 ejemplares que permanecen en cautiverio el zoológico. A modo de ejemplo mencionó que el águila americana calva, animal protegido por el gobierno federal, no tiene el espacio para volar. Mientras, otras especies no son aptas al clima de Puerto Rico. “Están sufriendo”, dijo

“Son muchos los ejemplos que demuestran Ia negligencia crasa tipificada en la Ley 154- 2008″, señaló Delgado al sostener que desde el paso del huracán Fiona la instalación no tiene servicio eléctrico.

En el 2018, agregó, el Departamento de Agricultura Federal (USDA) canceló las licencias de exhibición al zoológico luego de múltiples advertencias. Del 2017 al 2020 han desaparecido alrededor de 500 animales, denunció.

La presidenta de Vínculo Animal, por su parte, sostuvo que no se debe descartar el traslado de animales geriátricos e insistió en que es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar de aquellos animales que tengan que permanecer en la isla. “Tiene que establecer espacios, tiene que asignar recursos para que ese ciclo de vida que les quede termine de manera digna”, señaló Pujols.

Las expresiones de ambas activistas surgieron durante la celebración de una vista pública de la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado, presidida por la senadora Migdalia González, para evaluar el Proyecto del Senado 1041 que ordena el cese de la exhibición de animales y la evaluación del traslado de los animales que permanecen en cautiverio en el zoológico.

En la vista pública también participó la Fundación Salvemos el Zoológico a través de su presidenta, Lynette Matos, quien, aunque reconoció que las instalaciones necesitan mejoras, defendió la permanencia del espacio y, fue más allá al asegurar que el gobierno está preparado para mantener el espacio. “Yo entiendo que sí. Se pueden unir fondos federales, fondos estatales, fondos municipales y de la empresa privada y, sí, sí se puede desarrollar el zoológico de Puerto Rico”, sostuvo Matos.

“Debe permanecer el zoológico, desarrollándose de forma adecuada con el bienestar que los animales merecen y necesitan”, expuso Matos, quien también favorece el desarrollo de una alianza público privada, de confirmarse que el estado no tiene los recursos para garantizar su permanencia.

Matos indicó que, según visitas que acostumbraban realizar al zoológico a través de un acuerdo de colaboración que mantuvieron con el DRNA, en las instalaciones existen problemas con la tubería, los barrotes de algunas jaulas están mohosos, la clínica veterinaria está “inservible” y el estanque de la elefanta Mundi tiene problemas con el agua. “El área de piscinas de rehabilitación de especies marinas, eso está completamente inservible, estos estanques están clausurados y dañados”, expuso.

Dijo que la última asignación para desarrollar el zoológico la hizo gobernadora Sila María Calderón y estaba dirigida para clínica veterinaria.

Referente a los planes que, preliminarmente, ha anunciado el DRNA para la instalación, prefirió no opinar, al sostener que aún no están claras las proyecciones de la agencia. “Qué animales ellos están hablando que quieren trasladar y de qué se tata este nuevo concepto que nos crea más dudas que una certeza realmente de lo que va a pasar”, expresó.

El pasado fin de semana, la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez, confirmó que están a semanas de presentarle el país el plan maestro sobre el futuro del zoológico. Dijo que, además de crear un espacio que sirva de santuario para las especies y de esparcimiento para quienes lo visiten, trasladarán algunos de los animales fuera del país.

“Aspiramos a que el zoológico se convierte en parte integral de la rehabilitación, conservación y protección de especies, así como en la cuna de conocimiento sobre la flora y la fauna. La visión del DRNA es convertir al zoológico en algo distinto a lo que es hoy”, indicó el subsecretario del DRNA, Alberto Mercado Vargas.

El funcionario explicó que la transformación responde a, entre otras razones, que el 92% de los animales del zoológico son geriátricos y a la transformación que ha habido en los intereses de los ciudadanos y turistas a la hora de seleccionar qué actividades realizar en su tiempo libre.

Pedro Nuñez, zoólogo, argumentó que el zoológico es igual de importante que cualquier otro recurso natural. Sostuvo que para que sea “autosustentable” se debe excluir de la Ley de Administración de Servicios General. Igualmente, hay que contratar más empleados, tener un veterinario a tiempo completo y los fondos que genere deben ser usados exclusivamente para su mantenimiento y funcionamiento.

“Si el gobierno central no tiene el interés, la capacidad económica ni los expertos para sostener apropiadamente el zoológico, debe ser transferido al Municipio de Mayagüez, a la Universidad de Puerto Rico (UPR) o a algún ente privado o público privado que sí pueda sostenerlo y se comprometa al bienestar de los animales, empleados y la institución”, expuso Nuñez.

De tomarse la determinación de transferir animales, sugirió que estos sean traslados a otros zoólogos y no a un santuario, ya que no necesariamente cuentan con personal especializado. “Transferirlo a otras instituciones no garantiza su bienestar, pues muchas veces son rechazados por otros grupos de animales”, alegó Nuñez.