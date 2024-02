Senado considerará en votación una medida para imponer mayores restricciones en casos de “hit and run”

El Senado evalúa una medida legislativa que -al igual que una propuesta ante la consideración de la Cámara de Representantes- busca imponer pena de cárcel mandatoria a los convictos por casos de “hit and run”.

Asimismo, el Proyecto del Senado 942, de la autoría de la legisladora Gretchen Hau , establecería como mandatorio la imposición de supervisión electrónica y eliminaría la posibilidad de la fianza diferida a toda persona imputada de este delito. Es decir, que el tribunal no tenga la prerrogativa de otorgar al imputado este beneficio cuando una de las alegaciones sea que abandonó la escena.

Según recoge el informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado, la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, Aixa Pérez, indicó, mediante memorial explicativo, que la medida no tiene un impacto directo en la ley orgánica del organismo y, por lo tanto, no tenía una opinión definida sobre lo planteado. De otra parte, la titular de Corrección, Ana Escobar, no presentó objeciones a la medida, ya que se trata de un proyecto de índole estrictamente relacionado con la política pública.