Senado derrota proyecto de ley que exigía a los patronos poner por escrito las razones para un despido

“Yo he estado aquí ya tres años y no he visto ni una sola ocasión en la que un senador o senadora solicita que se divida el cuerpo y no se divida. No entiendo por qué razón en este caso no se divide el cuerpo”, cuestionó Bernabe. “Está fuera de orden. La presidencia es la que decide”, respondió González, a lo que Bernabe agregó: “Muchas gracias por apagarme el micrófono señora presidenta”.